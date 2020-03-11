«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Рубль и Конституция»

Короткая ссылка
RT
Экспериментальный стрим Серуканова и Бутиной: «Чёрные лебеди», куда падает рубль и надо ли скупать валюту — вангуем в прямом эфире. Поправка Терешковой — что это было? Останется ли Путин на новый срок? В чём смысл поправок к Конституции? К чему приведут протесты и должна ли власть идти на уступки? Рубимся в формате 2 на 2 — большие дебаты на «Бу-бу-бу». В гости ждём: Игоря Юшкова и Владислава Гинько на экономический блок; дебатёры — Максим Шевченко, Михаил Маркелов, Антон Хащенко и Евгений Ступин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить