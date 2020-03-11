«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Рубль и Конституция»

Экспериментальный стрим Серуканова и Бутиной: «Чёрные лебеди», куда падает рубль и надо ли скупать валюту — вангуем в прямом эфире. Поправка Терешковой — что это было? Останется ли Путин на новый срок? В чём смысл поправок к Конституции? К чему приведут протесты и должна ли власть идти на уступки? Рубимся в формате 2 на 2 — большие дебаты на «Бу-бу-бу». В гости ждём: Игоря Юшкова и Владислава Гинько на экономический блок; дебатёры — Максим Шевченко, Михаил Маркелов, Антон Хащенко и Евгений Ступин.