«Предположительная причина — асфиксия»: украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора. Их тела обнаружили в квартире жилого дома, на головах были полиэтиленовые пакеты, рядом — баллон с веселящим газом, сообщают источники RT. Следователи полагают, что смерть молодых людей не носит насильственного характера. За несколько дней до трагедии Богданович выступил на шахматном турнире в составе российской команды, за что подвергся резкой критике в соцсетях. Сообщалось, что молодого человека внесли в список сайта «Миротворец».

В Москве найдены мёртвыми профессиональные шахматисты — граждане Украины Александра Вернигора и Станислав Богданович. Их тела обнаружила мать Александры в квартире на Кастанаевской улице в Москве, где они временно проживали. Станиславу было 27 лет, Александре — всего 19.

На головах у молодых людей были полиэтиленовые пакеты, рядом с их телами лежал баллон с закисью азота — так называемым веселящим газом. Следов взлома следователи не обнаружили.

«Дверь в квартиру была закрыта на замок. Давность наступления смерти не менее десяти часов, предположительная причина смерти — асфиксия», — сообщил RT источник в управлении Следственного комитета по городу Москве.

Позднее в ряде СМИ появилась информация, что на телах погибших обнаружили следы от инъекций. Отметины нашли на руках и ногах Станислава, а у Александры они оказались под коленом. Однако в квартире, где обнаружили погибших, не найдено шприцев.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, по факту гибели молодых людей начата доследственная проверка. На данный момент признаков насильственной смерти не обнаружено.

Станислав Богданович родился и вырос в Одессе, он был профессиональным шахматистом, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам. В 2017 году Богданович получил звание гроссмейстера.

В Федерации шахмат Украины о гибели молодых людей узнали из новостей и пока не владеют подробной информацией о произошедшем. Исполнительный директор Федерации шахмат Украины Юрий Гнып рассказал RT, что был знаком с погибшим Богдановичем.

«Я лично знал Станислава, он был очень сильным шахматистом, ничего плохого о нём сказать не могу, — отметил руководитель федерации. — А если ставить вопрос о том, кто бы мог его сейчас равноценно заменить, — каждый игрок уникален, подобное сравнение будет некорректно».

В последнее время Станислав Богданович жил в Москве. 2 марта он одержал победу в шахматном интернет-турнире между Украиной и РФ, причём играл за российскую команду. О победе Станислав рассказывал в соцсетях, поясняя, почему выступал за Россию.

«Первое — мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Второе — я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный приём. Это просто дань уважения. И третье — считаю, что таким образом я внёс свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Может быть, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то всякий конфликт уже был бы исчерпан», — писал Богданович.

После публикации этого сообщения в отношении шахматиста началась травля, а самого Богдановича, согласно сообщениям украинских СМИ, 5 марта внесли в список сайта «Миротворец». В итоге он удалил пост о турнире. Однако спустя сутки — уже после появления информации о смерти Станислава и Александры — его страницы в соцсетях продолжали атаковать недоброжелатели.

Один из знакомых Богдановича выразил соболезнования по поводу гибели шахматиста в Facebook. Он подчеркнул, что сам не был согласен с политическими взглядами своего знакомого, однако полагает, что тот имел право на свою позицию. Мужчина также раскритиковал спекуляции в СМИ и соцсетях о том, что гроссмейстера якобы убили за выступление на стороне России на последнем турнире.

«Понятно, что тут же пошла вонь (простите за дисфемизм) об устранении его злыми бандеровцами с «Миротворца» или украинскими спецслужбами — даже комментировать не хочу. Как и зачем используют закись азота в 26 и 18 лет, собравшись парой. В любом случае жаль парня и жаль, что его больше нет. И девушку жаль», — написал знакомый шахматиста Константин Иванов.

Девушка, также погибшая 5 марта, училась на первом курсе факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. Александра Вернигора тоже профессионально занималась шахматами и числилась в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Друг погибшей девушки Максим рассказал RT, что Александра была хорошим товарищем, всегда готовым выслушать и дать совет, но о своих отношениях со Станиславом никогда не рассказывала.

«Помимо шахмат она любила ещё читать, и знаю, что хотела когда-то написать книгу про зомби. Она была весёлая, могла над собой посмеяться. Ну и если не понять её шутку, она могла объяснить, в чём суть. А вот про Станислава она мне ничего не рассказывала», — поделился Максим.