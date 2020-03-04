«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT провёл стрим «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального»

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RT
В сегодняшнем стриме: личная месть Путина, не иначе — ведь зачем ещё блокировать банковские счета семьи Навального? Марш Немцова был не совсем о Немцове — хайлайты субботнего стрима, а также новые подробности дела «Сети»*. Журналисты Sputnik Турция под прессом Анкары: реакция здорового человека и реакция Леонида Волкова. Расскажем, как проходят тренинги американских демократических фондов для оппозиции стран СНГ, — инсайды от участника, Александра Ларенкова. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов.

* «Сеть» признана террористической организацией по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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