«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT провёл стрим «Заграница нам поможет, а также заблокированные счета Навального»

В сегодняшнем стриме: личная месть Путина, не иначе — ведь зачем ещё блокировать банковские счета семьи Навального? Марш Немцова был не совсем о Немцове — хайлайты субботнего стрима, а также новые подробности дела «Сети»*. Журналисты Sputnik Турция под прессом Анкары: реакция здорового человека и реакция Леонида Волкова. Расскажем, как проходят тренинги американских демократических фондов для оппозиции стран СНГ, — инсайды от участника, Александра Ларенкова. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов.

* «Сеть» признана террористической организацией по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019. ** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.