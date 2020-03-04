«Я увидела синяки у дочери»: бывшая жена экс-омбудсмена Челябинской области забрала у него детей

Бывшая жена челябинского экс-омбудсмена Антона Шарпилова Мария сбежала от мужа вместе с детьми в Москву. По словам женщины, уехать в столицу её вынудили обстоятельства: она обнаружила у дочки синяк, а сын говорил, что нынешняя сожительница папы их обижает. Мария подчёркивает, что не собирается отдавать детей супругу и уже подала иск об их проживании с ней. Ранее RT писал о семейном конфликте бывших супругов Шарпиловых. Мария публично обвиняла Антона в том, что он не даёт ей видеться с детьми, тогда как сам он считал, что материалы в СМИ призваны дискредитировать его на посту омбудсмена: из-за шумихи вокруг личной жизни чиновника он был вынужден оставить должность.

Бывшая жена челябинского омбудсмена Антона Шарпилова Мария уехала в столицу вместе с детьми 23 февраля. Ранее RT рассказывал, как Мария боролась за право воспитывать сына и дочь. Её экс-муж ограничил женщину в возможности видеться с детьми, пока она была в командировке в Крыму летом 2019 года. Мария утверждает, что Антон обманом заставил её подписать соглашение, по которому дети стали жить с ним, а она могла бы видеться с ними только раз в месяц.

После публикаций в СМИ о споре супругов Антон Шарпилов уволился по собственному желанию с должности уполномоченного по правам человека Челябинской области. По его словам, конфликт был раздут искусственно, чтобы дискредитировать чиновника на посту омбудсмена. Однако Мария утверждает, что она не хотела нанести ущерб репутации бывшего мужа, а лишь заботилась о своих детях.

Мать в бегах

По словам Марии Шарпиловой, решение забрать детей и улететь с ними в Москву было «спонтанным, вызванным эмоциями». Женщина планирует добиться, чтобы её сын, четырёхлетний Ермолай, и дочь, двухлетняя Пелагея, жили с ней.

«Мне надоело быть приходящей матерью для собственных детей. Я увидела синяки у дочери. Сын мне сказал, что Марина, гражданская супруга Антона, на них ругается и бьёт. Им не дают играть в подаренные мной игрушки, настраивают против меня», — рассказала RT Мария.

Женщина взяла детей и поехала на такси в ближайший крупный город, Уфу. Там Марии помогла депутат республиканского заксобрания Айгуль Гареева. Она организовала психологическую экспертизу детей в ресурсном центре «Семья».

В заключении психолога указано: «Дети демонстрируют надёжную привязанность к матери, в высказываниях Ермолая звучит тревога о возможной разлуке с Марией». Также специалист написал, что «в силу возрастных особенностей развития личности детей младшего дошкольного возраста особенное значение в их жизни играет мать, вследствие чего им необходимо проживание с ней при регулярном общении с отцом».

После экспертизы Айгуль Гареева помогла Марии добраться до Москвы и связалась с директором организации «Защитники детства» Александрой Маровой. Сейчас Шарпилова при поддержке «Защитников детства» готовится к суду с бывшим мужем.

«Моя личная ответственность»

По словам Шарпиловой, сейчас она «в подвешенном состоянии». «Мне страшно, что где-то возле подъезда меня будут поджидать какие-нибудь большие дяди-боксёры и я вообще не увижу детей. Оказывается, я не одна такая, а это история у нас в стране такая достаточно популярная. Неспокойно от этого», — сказала RT Шарпилова.

По её словам, она давно должна была забрать детей. Мария сказала, что винит себя в том, что летом 2019 года уехала в Крым и оставила Пелагею и Ермолая бывшему мужу. После этого он перестал давать ей с ними видеться. «Вся эта история — это история моей ответственности», — вспоминает те события Мария.

Сейчас женщина не планирует возвращать детей бывшему мужу. 26 февраля она подала иск об определении места жительства детей с ней и направила письмо в МВД, что детей не нужно разыскивать. Антон с Марией, по её словам, связываться не пытался.

«Мы просто играем в непонятные игры ценой детской психики. Я бы хотела, чтобы мы реально договорились о какой-то «золотой середине» или проработали с психологом его страхи, почему он так не хочет, чтобы дети воспитывались мамой», — сказала RT Мария.

Она не против общения детей с Антоном. Однако на данный момент женщина, по её словам, не верит в возможность нормального с ним диалога без посредников в лице суда или психологов.

«Да, безусловно, я очень хочу встретиться с ним у медиаторов, для того чтобы дальше не портить жизнь детям, — сказала Мария. — Я считаю, что на контакт выйти с ним сложно без привлечения каких-то дополнительных специалистов. Я за тот год перепробовала всё, что вообще возможно. Любое мое действие, даже то, что я здесь сижу с вами, будет им воспринято как то, что, во-первых, вы мне заплатили; во-вторых, что я ищу славы; а в-третьих, что у меня есть какие-то алчные цели, а не потому, что я пытаюсь защитить детей».

«Навязывали другую маму»

Директор Центра содействия реализации родительских прав «Защитники детства» Александра Марова рассказала RT, что на Пелагею и Ермолая «оказывалось психологическое давление с целью навязать им другую женщину в роли матери». Эти обстоятельства позволили обратиться в суд с целью пересмотреть его прошлое решение по вновь открывшимся обстоятельствам.

По мнению Александры, у Марии есть все шансы выиграть суд. Правозащитница сослалась на 6-й принцип Декларации ООН, который говорит о том, что без исключительных обстоятельств ребёнок не должен быть разлучён с матерью. В деле Марии, по словам Маровой, таких «исключительных обстоятельств» нет.

Директор организации «Защитники детства» Александра Марова

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Александра Марова считает, что в России не хватает правовых рычагов регулирования подобных ситуаций, что зачастую приводит к подобному «киднеппингу» со стороны родителей. Отдельно она отметила, что органы опеки и суд практически не берут в расчёт, если ребёнка настраивают против кого-то из родителей.

Марова надеется, что Антону и Марии удастся договориться.

«По-человечески мне бы, конечно, хотелось, чтобы Антон и Мария сели, забыли все свои обиды, кто что кому сделал, кто чего кому написал и сказал, и просто договорились в интересах детей. Зная, что перед ними двое маленьких ребятишек, которым нужны мать и отец», — сказала RT Марова.

Антон Шарпилов отказался комментировать RT свою отставку и семейную ситуацию. Он просил перестать делать публикации о его личной жизни.

«Я хочу, чтобы всё было в рамках закона», — сказал Шарпилов, отвечая на вопрос, как он видит дальнейшее развитие ситуации с детьми.

Комментарий Антона Шарпилова

Антон Шарпилов занял пост уполномоченного в ноябре 2019 года, но в итоге покинул его 27 февраля 2020 года. Ранее в интервью RT Шарпилов говорил, что если придётся выбирать между семьёй и работой, то он предпочтёт семью.