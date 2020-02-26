«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT провёл стрим «Травить нельзя помиловать»

«Мужское государство» и «Двач» затравили участников порноклипа проекта Na Chui Тилля Линдеманна — горячую тему обсудили с Еленой Берковой. Как деанонимизировавший полицейских оппозиционный активист Александр Литреев сам загнал себя в ловушку, а «Медуза» перестала быть образцом независимой журналистики? На сложные вопросы ответил Максим Кононенко. А ещё — задержание Олеси Красиловой в Испании и уроки английского с Владимиром Миловым и Любовью Соболь. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.