«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Кровавый режим»

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной обсуждаем приговор по делу «Сети» (в гостях — главный революционер всея Руси Владимир Квачков), Евгения Ройзмана и любовь к палачу русских миротворцев, Павла Павленского и французские репрессии, а также коронавирус от первого лица — интервью с пассажиром лайнера Diamond Princess и жителем Ухани.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.