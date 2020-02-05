«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: либеральный комсомол

Поговорили с Иваном Голуновым о его планах на будущее, а с Вадимом Самойловым — о новом политическом движении «За правду». Обсудим самооборону в деле сестёр Хачатурян, самые демократические выборы Демократической партии в США и травлю Ивана Сурвилло за сотрудничество с RT. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.