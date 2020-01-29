«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT провёл стрим «коронавирус и чего ещё мы боимся»
Стоп, «СтопХам». Анекдот про Вовочку: стендапер Долгополов сбежал от преследований Путина. Новый министр культуры Любимова ругается матом. Как защитить себя от нового коронавируса (2019-nCoV) — советы от зелёных. А ещё обсудили последнее «расследование» Навального. Стрим RT: ведущие — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
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