12-летнему жителю Воркуты продлили инвалидность после обращения RT в Минтруд

Восемь лет назад юному воркутинцу Артёму Барауле удалили глаз из-за злокачественной опухоли — ретинобластомы. С 2011 года мальчику оказывали необходимую медицинскую помощь и бесплатно меняли глазной протез, однако в ноябре 2019-го эксперты внезапно отказали ему в продлении статуса инвалида. Мать Артёма Эмилия Барауля обратилась к RT с просьбой о помощи. После запроса в Минтруд уже в начале января из Москвы в Воркуту пришёл ответ: её 12-летнему сыну продлили инвалидность до совершеннолетия.

© Фото из личного архива Эмилии Бараули

23 декабря жительница Воркуты Эмилия Барауля обратилась в проект RT «Не один на один» за помощью. Ещё в 2011 году её сын Артем перенёс операцию по удалению правого глаза из-за ретинобластомы (злокачественной опухоли сетчатки глаза) и в течение восьми лет имел статус инвалида. Это позволяло мальчику получать необходимую медицинскую помощь и бесплатно менять глазной протез. Однако в ноябре 2019-го Артёму отказали в продлении данного статуса сначала в городской, а затем и в региональной комиссии Медико-социальной экспертизы (МСЭ). В надежде на справедливость его мать отправила документы в Москву, но снова получила отказ.

После обращения RT к представителям Минтруда РФ специалисты МСЭ связались с матерью Артёма и сообщили, что пересмотрели решение об отказе в инвалидности.

К болезни привык

12-летний Артём живёт в Воркуте. Его мама работает медсестрой в детском саду, отец — пожарным. В 2011 году родители заметили странный отблеск в правом глазу Артёма и обратились к врачам.

«О болезни мы узнали, когда сыну было четыре года, поэтому он вырос с этим и спокойно относится к себе. Правда, в начальной школе были сложности, дети дразнили его, но мы защищали и поддерживали, — вспоминает Барауля. — Лечение давалось нам сложно и отняло много времени. Много было и пролитых слёз, иногда у меня руки опускались».

37-летняя Эмилия Барауля рассказывает, что её сын Артём — самый обычный ребёнок, который, несмотря на свой недуг, ведёт активный образ жизни.

«Артём любит рисовать, играть в компьютерные игры. Хотя ему и не рекомендовано много времени заниматься на компьютере, но он ещё сам этого не понимает и, как все дети, хочет играть, — рассказывает мама мальчика. — Друзей у Артёма немного, но они настоящие. В школе учится на твёрдые тройки. Любит устные предметы, в особенности историю и биологию, охотно ходит на уроки физкультуры и играет в пионербол».

«Не надо больше ходить по врачам и доказывать, что он не такой, как все»

В течение восьми лет специалисты МСЭ продлевали ребёнку инвалидность, однако в ноябре 2019 года семья неожиданно получила отказ.

«Когда в инвалидности нам отказали в нашем городе, я написала в республиканское бюро МСЭ, но и там нам тоже отказали. Я написала в Москву в бюро МСЭ и обратилась к адвокату Шоте Горгадзе, который пообещал поднять вопрос на совете президента, а также на RT в проекте «Не один не один», — рассказала Барауля.

По словам женщины, она видела публикации RT об 11-летней жительнице Ярославля Дарье Курацаповой, которая также лишилась глаза из-за ретинобластомы. Девочке продлевали статус инвалида до тех пор, пока у неё не наступила ремиссия. Тогда эксперты МСЭ заявили родителям Даши, что отсутствие парного органа — не причина давать инвалидность. Однако справедливости всё-таки удалось добиться, и девочка получила жизненно необходимый ей статус.

© Фото из личного архива Эмилии Бараули

В январе 2020-го после обращения RT к представителям Минтруда Артёму Барауле продлили инвалидность до 18 лет.

«Справедливость есть, хотя нам и было сложно. Артём рад, что всё закончилось и что теперь ему не надо больше ходить по врачам и доказывать, что он не такой, как все. А самое главное, что он тоже имеет право на хорошую профессию и достойное отношение к себе, — делится впечатлениями Эмилия. — Хочется сказать мамочкам, что надо бороться за своих деток. Кто, если не мы, им поможет? Надо идти до конца!»

Барауля поблагодарила RT за участие в судьбе сына. «Спасибо вам большое за помощь. Дай Бог вам и вашим близким здоровья. Надеюсь, что закон об инвалидности пересмотрят», — поблагодарила RT женщина.

На контроле у президента





Добавим, что в декабре 2019 года адвокат и член Совета по правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе поднял проблему продления инвалидности детям с ретинобластомой на встрече с Владимиром Путиным. Горгадзе сообщил главе государства об абсурдных ситуациях, когда МСЭ отказывается выдавать статус инвалида детям, если у них отсутствует парный орган, например глаз или лёгкое.

«То есть если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно... Я понял. Слов нет. Вы правы. Займёмся этим», — ответил Путин и пообещал разобраться в ситуации.

В беседе с RT Горгадзе рассказал, что на сегодняшний день уже принято решение о предоставлении лекарств и протезов, например, больным ретинобластомой, чтобы дети получали помощь вне зависимости от наличия статуса.

«Механизм уже запущен — президентом и правительством РФ было дано поручение Министерству труда рассмотреть возможность и принять необходимые меры для того, чтобы медикаментозное обеспечение, в том числе протезами, не ставилось в прямую зависимость от наличия или отсутствия статуса инвалида, — объяснил Горгадзе. — Родителям, вместо того чтобы проходить семь кругов ада и подтверждать бюрократически статус инвалида, достаточно будет просто обратиться, например, как в ситуации с ретинобластомой. Вне зависимости от того, инвалид ты или нет, государство обязано за свой счёт поменять тебе глазной протез».