«Непривычно, что здесь не стреляют»: RT устроил детям из Донбасса новогодние каникулы в Москве

Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» собрал средства, чтобы устроить детям из Горловки Донецкой области каникулы в Москве. Этот город находится в самопровозглашённой ДНР недалеко от границы с украинскими территориями и, по словам ребят, регулярно подвергается обстрелам. Их удивило, что в российской столице нет звуков разрывающихся снарядов, а ночью улицы города не погружаются в темноту. Как дети из Горловки провели время в столице — в материале RT.

В декабре благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» собрал более полумиллиона рублей для детей из города Горловка Донецкой народной республики, чтобы они смогли провести новогодние каникулы в Москве, без обстрелов и под мирным небом.

Накануне поездки в Москву ребята писали письма Деду Морозу, в которых просили совершенно простые для детей вещи — конфеты, новый портфель, куклу или игрушечную машинку.

© RT

Всего в Москву приехали 43 ребёнка: самым младшим было девять лет, а старшим — по тринадцать. Все они — ученики школы №6 Горловки. Этот город находится у границы непризнанной республики и, по словам детей, постоянно подвергается обстрелам.

Ребята рассказали, как им приходится ходить на занятия и учиться под обстрелами. Семьи многих детей сейчас находятся в сложном материальном положении. У некоторых ребят родители погибли или получили ранения во время боевых действий. RT решил помочь им и дать возможность хотя бы несколько дней пожить беззаботно — как и полагается детям.

© RT

В России ребята жили в детском лагере «Юнармеец» в подмосковном Щёлкове. Днём они играли на детских площадках, в том числе и в снежки, когда выпадало немного снега, а потом шли в здание, где их ждали различные настольные игры, мафия, твистер. Иногда дети просто разговаривали.

Они рассказали RT, что полёт снарядов над головой уже стал привычным делом.

«Уже привычно, что стреляют. В основном вечером и утром. Когда мы приехали в Москву, было очень непривычно, что тут тихо и спокойно. Что после десяти часов вечера на улице ещё есть люди. А у нас комендантский час, выходить из дома запрещено, — рассказывает RT 13-летняя Лиза Акулова. — А когда мы увидели иллюминацию Москва-Сити, то были в шоке. Это так красиво, а у нас даже нельзя свет ночью включать».

В Москве ребята посетили представление «Раз, два, ... четыре, пять» Цирка братьев Запашных. Билеты им предоставили бесплатной. Кроме того, после представления артисты пригласили детей на сцену, пообщались с ними, дали автографы и сфотографировались. Ребята были удивлены таким вниманием со стороны артистов. Они подходили, поближе рассматривали необычные костюмы и трогали их.

© RT

«Я потрогал его руки. Они по виду такие... — говорил мальчик с горящими глазами, трогая костюм Аскольда Запашного. — Все герои такие сказочные и красивые. Даже глаза у них необычные».

В свою очередь, сами артисты подчеркнули, что в своём творчестве всегда пытаются добиться того, чтобы после представления у детей горели глаза. А также показать, что в конце добро всегда побеждает зло.

«Нам с вами удалось это организовать: большое количество детишек смогли приехать в цирк из своего родного места, где сейчас сложная ситуация. В спектакле добро побеждает зло. И это главная мысль, которую мы должны донести до детей, чтобы они не теряли надежду и продолжали верить в то, что ситуация у них дома разрешится благоприятным образом, — поделился с RT Эдгард Запашный. — Я недавно был в Донбассе. В скором времени всё у нас будет хорошо».

Кроме того, благодаря «Роскосмосу», в Москве ребята посетили павильон «Космос» на ВДНХ, побывали в музее Трудовой славы и Мемориальной комнате С.П. Королёва в Ракетно-космической корпорации «Энергия». А также смогли попасть в Центр управления полётами в АО «Центральном научно-исследовательском институте машиностроения».

© RT

Дети были очень впечатлены космическими аппаратами, фильмами о космосе, а также особым «биноклем».

«Я видел в него, будто мы летим на космическом корабле, а в окно видна наша планета Земля. Такая круглая и вся во всей красе. Я очень доволен экскурсией, впечатлений уйма», — рассказывает о своих впечатлениях один из мальчиков.

Также дети посетили Новогоднюю ёлку в байк-центре «Ночных волков», на которую их пригласил президент клуба Александр Залдостанов, более известный как Хирург.

Когда их поездка в Москву подошла к концу, дети рассказали RT, что были очень рады посмотреть на российскую столицу. Особенно их впечатлил ночной город. Ребята поблагодарили всех неравнодушных за то, что дали им возможность приехать в Москву. Некоторые ребята даже не хотели возвращаться домой.

«Мы жили, как в сказке, и нам не верилось, что на Земле есть место, где не стреляют. Некоторые из нас никогда не выезжали дальше Донецка, а тут было такое приключение! Запомниться на всю жизнь», — говорили ребята.