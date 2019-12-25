«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Год протестов»

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RT
Главное — хайп: оппозиция смеётся над трагедиями в России и сочувствует иностранцам. Перестрелка на Лубянке — безумие в центре столицы. Как и зачем организаторы протестных акций обманывают своих сторонников? Почему Навальный снова соврал — на этот раз о закрытии московского онкоцентра? Что на самом деле произойдёт с больницей — ответ Нюты Федермессер в нашем эфире. А ещё покажем, что российский флаг не горит. И ни слова о Волкове!
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