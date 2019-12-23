Москвич, продавший «шпионскую» камеру, доказывает свою невиновность

Житель Зеленограда Денис Кабрера, которого судят по статье о незаконном обороте «шпионской» техники за продажу видеокамеры в виде лампочки, заявил о наличии новых доказательств своей невиновности. Мужчина нашёл магазин электроники, который смог предоставить ему сертификат соответствия таможенным стандартам ЕАЭС на аналогичное устройство. По словам адвоката Кабреры, этот документ говорит об отсутствии состава преступления в действиях его подзащитного.

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В Москве продолжается судебный процесс в отношении жителя Зеленограда Дениса Кабреры, которого обвиняют в незаконном обороте «шпионской» техники в связи с продажей видеокамер в форме лампочки. В деле появились новые детали: накануне очередного заседания в Останкинском районном суде 23 декабря Денису удалось найти российский магазин, в котором подобные устройства продаются с официальной сертификацией.

«Я нашёл в точности такую же видеокамеру, похожую на лампу. Внешний вид, функционал и технические характеристики идентичные. Продавец предоставил мне декларацию соответствия таможенным стандартам на данное устройство — то есть получается, что эти камеры официально разрешено ввозить в Россию для продажи, и теперь у нас есть документы, которые это подтверждают», — пояснил RT Денис.

Ранее RT рассказывал о судебном процессе по делу Дениса Кабреры, которого обвиняют в незаконном обороте специальных технических средств (СТС) для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Летом 2019 года мужчину задержали при попытке продать две видеокамеры, которые он покупал в интернете, чтобы присматривать за своим четырёхлетним сыном.

По внешнему виду камеры-видеоняни напоминают лампочки и даже вкручиваются в патрон. Это вызвало интерес у сотрудников ФСБ, увидевших в сети объявление Дениса.

Они встретились с молодым отцом под видом покупателей и задержали его по подозрению в незаконном обороте «шпионской» техники. Теперь Кабрере может грозить до четырёх лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей.

23 декабря 2019 года Останкинский районный суд Москвы в очередной раз перенёс заседание по делу Кабреры из-за неявки свидетелей стороны обвинения.

После суда Кабрера продемонстрировал корреспонденту RT, как работает «шпионская» камера. При подключении через смартфон звучит громкое голосовое сообщение. Кроме того, на устройстве загорается красный световой индикатор, который не гаснет во время съемки. В связи с этим данные камеры непригодны для ведения скрытой съёмки и не могут считаться СТС, подчёркивает Денис.

Его адвокат Тимур Идалов сообщил RT, что на следующем судебном заседании 14 января сторона защиты будет ходатайствовать о приобщении к материалам дела новых документов: декларации соответствия Евразийского экономического союза, предоставленной Кабрере магазином, который продаёт якобы «шпионские» видеокамеры в РФ, а также сертификата соответствия российским стандартам, выданного компании — производителю устройств в 2017 году. Саму камеру адвокат Кабреры тоже попросит приобщить к делу как вещественное доказательство.

«Наличие декларации соответствия и сертификата, подтверждающего соответствие данного устройства ГОСТу, говорит об отсутствии в действиях Дениса признаков уголовно наказуемого деяния. Если это уголовно наказуемо, то почему таможня пропустила эти товары? Наличие сертификации подтверждает, что данные устройства не являются СТС. Тут нет состава преступления», — настаивает Идалов.

Юрист Марат Аманлиев, выступавший за внесение поправок в статью о «шпионской» технике и выведение бытовых приборов из-под её действия, соглашается с Идаловым.

По его словам, если продукция сертифицирована, она не может относиться к СТС, а её продажа не должна преследоваться по закону.

Аманлиев выразил мнение, что Дениса вообще не должны были привлекать к ответственности, поскольку он покупал устройства для использования в бытовых целях.

«На мой взгляд, всё это дело — просто компрометация всего изменения законодательства, которое было специально сделано для таких случаев, когда человек для личного пользования приобрёл устройство, находящееся в свободной продаже, или пытался продать его, потому что оно ему оказалось не нужно, — пояснил юрист. — То есть он не занимается продажей таких устройств на систематической основе для получения прибыли. С учётом того, что людей до сих пор привлекают к уголовной ответственности, выходит, что примечание опять нерабочее. Но я считаю, что менять нужно и подход правоприменителей. Можно принимать какие угодно законы, но пока получается, что то, как их будут применять, может зависеть от конкретно взятого следователя или должностного лица».