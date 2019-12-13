Суд начал опрос свидетелей по делу москвича, пытавшегося продать «шпионские» камеры

В Москве началось рассмотрение по существу дела о «шпионских» камерах. Москвич Денис Кабрера купил несколько устройств, напоминающих лампочки, чтобы присматривать за четырёхлетним ребёнком, но потом решил их продать. Мужчину задержали, обвинив в сбыте «специальных технических средств для негласного получения информации». Сторона обвинения настаивает, что устройства неотличимы от обычных осветительных приборов, однако Денис и его жена считают, что спутать «видеоняни» с лампой невозможно.

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Останкинский районный суд Москвы начал опрос свидетелей по уголовному делу в отношении жителя Зеленограда Дениса Кабреры, которого судят за попытку продажи «шпионских» камер. На заседании 13 декабря были опрошены супруга Дениса, Мария, а также служащие Росгвардии Жасталапов и Рамазанов. Оба мужчины были понятыми при задержании Кабреры.

Мужчина пытался продать камеры, сделанные в форме лампочки — он покупал устройства, чтобы использовать их как видеоняню — присматривать за своим четырёхлетним сыном, а потом решил продать за ненадобностью.

Опубликованное в интернете объявление о продаже видеоняни заинтересовало сотрудников ФСБ, которые сочли устройство «шпионской» техникой и под видом покупателей договорились с Денисом о встрече. Особенно их интересовала возможность ведения скрытой съёмки. Мужчина предупредил «покупателей», что у камеры есть световая и звуковая индикация и сделать видеозапись незаметно для объекта съёмки не получится.

Дениса задержали 16 июля 2019 года. В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Теперь Кабрере грозит до четырёх лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей.

По словам Марии Кабреры, её муж приобрёл видеоняни для использования в бытовых целях. «Эти устройства мы покупали примерно два с половиной года назад, чтобы присматривать за ребёнком, — пояснила она на заседании суда. — Когда моешь посуду или смотришь фильм, видишь своего ребёнка и не переживаешь».

Семья пользовалась устройствами «редко и недолго», продолжает Мария. Техника оказалась очень шумной — при включении срабатывал громкий голосовой сигнал на китайском языке, а на самом устройстве постоянно горели световые индикаторы. Всё это отвлекало ребёнка и мешало ему спать.

«Как-то раз лампа посреди ночи очень громко заорала на китайском. Собственно, после этого мы и решили её продать», — вспоминает Мария.

Жена Дениса недоумевает, как такой шумный и заметный девайс могли причислить к «шпионским» устройствам, поскольку на нём хорошо виден объектив. Более того, «лампа», по словам Марии, не прозрачная, а светится не она сама, а три индикатора возле цоколя.

«Это сразу видно, не знаю, как можно не заметить», — рассказала супруга Дениса.

Однако свидетели стороны обвинения Жасталапов и Рамазанов, присутствовавшие на операции по задержанию Кабреры, настаивают, что устройства напоминали лампочки и не были похожи на видеокамеры. При этом они не знали, как именно работает гаджет.

Жасталапов отдельно подчеркнул, что не смог разглядеть встроенный в видеоняню объектив. Впрочем, он уточнил, что у него проблемы со зрением. Кроме того, оба свидетеля постоянно ссылались на то, что «не помнят» многих деталей «контрольной закупки» 16 июля, а также путались в показаниях. Например, Жасталапов сначала говорил, что поехал на закупку из казармы, а на заседании 13 декабря утверждал, что отправился на спецоперацию из дома.

Не сходились и другие детали — например, количество и номинал купюр, выданных Кабрере «покупателем» в ходе операции.

Отметим, в августе 2019 года в статью Уголовного кодекса о специальных технических средствах (СТС) были внесены поправки, выводящие из-под действия закона бытовые приборы, находящиеся в свободном обороте, имеющие звуковую или световую индикацию и иные заметные признаки, указывающие, что с помощью данной техники может вестись видео- и аудиозапись.

Однако эксперт по делу Кабреры ранее настаивал, что камеры «закамуфлированы» под устройство иного функционального предназначения, а процесс съёмки «не сопровождается какой-либо индикацией, обнаруживаемой со стороны объекта съёмки без детального исследования». Сам Кабрера выразил мнение, что эксперт просто не пытался включать лампочки. Денис и его адвокат Тимур Идалов также намерены ходатайствовать о проведении в суде эксперимента — они хотят включить «лампу», чтобы опровергнуть выводы экспертизы.

Следующее заседание по делу Кабреры назначено на 23 декабря.