Матери ребёнка-инвалида из Молдавии выдали РВП в России после запроса RT

Героине публикации RT Яне Сеу и её двум несовершеннолетним детям, один из которых инвалид, выдали разрешение на временное проживание. До обращения в проект «Не один на один» уроженка Молдавии 11 раз подавала заявление на оформление документа по квоте, но ни наличие собственного жилья в Москве, ни инвалидность её сына не принимались сотрудниками миграционного ведомства во внимание. После запроса RT в МВД РФ Сеу внесли в списки претендентов на получение квоты, а 19 декабря поставили штамп об РВП, необходимый для оформления российского гражданства. Теперь её 11-летний сын, страдающий инсулинозависимым сахарным диабетом, сможет получать квалифицированную медицинскую помощь.

© ГБУ города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» / Фото из личного архива

Живущая в Москве 39-летняя гражданка Молдавии Яна Сеу получила разрешение на временное проживание (РВП). Яна воспитывает двоих детей, у одного из которых инвалидность.

В справке, выданной Сеу, отмечается, что решением управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве от 11.12.2019 ей и её несовершеннолетним детям Игорю Русу и Максиму Русу, которые также являются гражданами Молдавии, разрешено временное проживание в Москве.

По словам Сеу, только после запроса RT решение было принято в кратчайшие сроки.

«Если честно, я не ожидала, что так быстро получу РВП. В регламенте написано, что это занимает два месяца, — рассказывает женщина. — Я рассчитывала, что это случится как минимум после новогодних праздников. Я в лёгком шоке нахожусь, но, конечно, так рада, что не передать словами».

Как рассказывал RT, до обращения в проект «Не один на один» Сеу 11 раз ездила в многофункциональный миграционный центр столицы в Сахарове, расположенный в Новой Москве, чтобы подать документы на квоту для оформления РВП, однако каждый раз получала отказ.

Чиновники не принимали во внимание ни документы об инвалидности одного из детей, ни наличие у женщины собственной недвижимости в Москве. После запроса RT в МВД РФ сотрудники миграционного подразделения оказали содействие одинокой матери с двумя детьми.

«Я хочу обратиться к тем, кто находится в такой же ситуации, как наша, чтобы они знали, что есть надежда, — говорит Сеу. — Сама я уже отчаялась в какой-то момент, честно вам скажу. Думала, что мне уже никто не поможет, но всё-таки двери открываются. Я очень благодарна вашей команде. Вы делаете великое дело, вселяете в людей надежду. Спасибо, что вы есть!»

Следующий шаг

Сеу воспитывает двоих сыновей — 11-летнего Игоря и 8-летнего Максима. Игорю с 2014 года присвоена инвалидность из-за наличия инсулинозависимого сахарного диабета. Восемь раз в день мать проверяет у него сахар и четыре раза колет инсулин. Ребёнок должен быть постоянно под её присмотром, иначе может впасть в диабетическую кому. По этой причине женщина не может устроиться на официальную работу на полный день – берёт подработки, в том числе по уборке квартир. Чтобы подать документы на РВП, Сеу на протяжении месяца копила деньги на подготовку документов и уплату пошлины.

Ситуация в семье обострилась в октябре 2019 года, когда Игорь попал в больницу с высоким уровнем сахара в крови. По словам Сеу, показатель глюкозы у ребёнка был на уровне 30 ммоль/л при норме 5,6. Врачи Скорой помощи поставили ребёнку капельницу и забрали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где должны были оставить на лечение. Однако из-за отсутствия РВП и медицинского полиса, врачи не смогли принять его в стационар.

«Теперь, с РВП, мы в течение месяца сможем оформить медицинский полис, и ребёнок сможет остаться в больнице на 10 дней, как минимум. За это время ему выровняют показатели сахара, пропишут другой инсулин, потому что тот, который мы сейчас колем, уже по возрасту не подходит», — объясняет собеседница.

По её словам, следующим шагом будет оформление вида на жительство, получение которого позволит установить Игорю инсулиновую помпу.

«Постоянно проверять сахар — очень тяжело. У сына уже все пальчики и ручки проколоты, потому что очень много уколов каждый день. А когда получим ВНЖ, нам поставят помпу, и с ней будет гораздо легче», — признаётся женщина.

Переезд с осложнениями

Сеу родилась в молдавском городе Флорешты в семье украинки и молдаванина. В начале 2000-х она вместе с матерью переехала жить к отцу в Москву в доставшуюся по наследству от родственников квартиру. Вскоре семья окончательно выписалась из Молдавии.

В 2014 году женщина оформила разрешение на временное проживание для себя и детей. Игорю дали инвалидность в России. В результате у мальчика появилась возможность проходить обследования и лечиться. Однако подать документы на ВНЖ Сеу тогда не могла — денег в семье не хватало для того, чтобы подтвердить доход на каждого члена семьи. В 2016 году срок действия РВП, по которому сын Сеу получал бесплатную медпомощь, истёк.

На протяжении последующих двух лет женщина безуспешно пыталась подать документы на квоту.