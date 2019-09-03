Матери ребёнка-инвалида из Молдавии одобрили квоту на РВП после запроса RT

Уроженка Молдавии 39-летняя Яна Сеу более 10 лет назад переехала жить в Москву. В столице у женщины родились двое детей, одному из которых поставили диагноз — инсулинозависимый сахарный диабет. Из-за заболевания мальчика признали инвалидом. Чтобы начать процесс оформления российского гражданства, Яна получила разрешение на временное проживание. Через год у неё появилась возможность оформить вид на жительство, но для этого ей требовалось иметь на счёте около полумиллиона рублей, которых у неё не было. После окончания срока разрешения на временное проживание женщина одиннадцать раз подавала документы, чтобы получить квоту на повторное РВП, но каждый раз ей отказывали. После обращения Яны в проект «Не один на один» RT направил запрос в МВД. В ведомстве пообещали внести мать двоих детей в списки на квоту и подчеркнули, что она имеет право на упрощённое получение гражданства.

Яна Сеу с детьми; многофункциональный миграционный центр в Сахарове

© Личный архив Яны Сеу; Агентство городских новостей «Москва»

Жительница Москвы 39-летняя Яна Сеу одиннадцать раз ездила в Многофункциональный миграционный центр столицы в Сахарове (Новая Москва) и подавала документы на квоту для оформления разрешения на временное проживание. Женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей, у одного из них инвалидность. Но ни наличие собственного жилья в Москве, ни болезнь ребёнка не принимались чиновниками во внимание — каждый раз она получала отказ.

Яна родилась 20 февраля 1980 года в молдавском городе Флорешты в семье украинки Валентины Сеу и молдаванина Ивана Сеу.

«Когда я была маленькой, отца направили работать в Москву на завод ЗИЛ, — вспоминает Яна. — Сначала он был мастером, потом начальником бригады. Ему тогда ещё давали квартиру, но он отказался в пользу своего многодетного ученика. В те времена от работы предоставляли гостиницу. И мы с мамой иногда к нему приезжали».

В Молдавии Яна закончила 11 классов русской средней школы, поступила на экономический факультет Кишинёвского института.

«В институте я отучилась только три курса, потому что русские группы в конце 1990-х годов закрывали. Половину курса нам читали на молдавском, который я не знала», — рассказывает Яна.

В начале 2000-х Яна с матерью переехали жить к отцу в Москву — в доставшуюся по наследству от родственников квартиру. Вскоре семья окончательно выписалась из Молдавии.

В 2008 году в Москве у Яны родился сын Игорь. В год и восемь месяцев мальчик попал в реанимацию ДГКБ №12 с диагнозом «инсулинозависимый сахарный диабет». Позже его перевели в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. У ребёнка случился отёк мозга, несколько месяцев он находился в предкоматозном состоянии.

«Что мы пережили — не описать, — рассказывает Яна. — Врачам удалось его спасти. Когда Игоря выписали, я уволилась с работы, чтобы быть с ним. Восемь раз в день я колю ему палец, чтобы проверить сахар, и четыре раза инсулин. Он должен быть под присмотром, потому что сахар может упасть до критических отметок или повыситься, и тогда случится диабетическая кома».

В 2011 году Яна родила второго сына, Максима. С отцом детей она не состоит в браке.

«Я думала, что мир рухнул»

В 2014 году Яна оформила разрешение на временное проживание для себя и детей. Игорю дали инвалидность.

© Личный архив Яны Сеу

«У нас появилась возможность проходить обследования и лечиться, — рассказывает женщина. — Самой мне медицинскую помощь оплачивать очень тяжело, она дорогая. Официально я до сих пор не работаю из-за Игорька. Убираю квартиры, беру всевозможные подработки у друзей, знакомых».

Прожив год по РВП, Яна собрала пакет документов для оформления вида на жительство. Однако для подачи заявления необходимо было подтвердить доход.

«Я подсчитала, что общий доход на меня и двух детей должен быть 540 тыс. рублей в год. Конечно, у меня не было таких денег, и оформить ВНЖ я не смогла», — жалуется Яна.

В 2016 году у Яны от рака мозга умер отец, что совпало с окончанием срока действия РВП, по которому женщина получала бесплатную помощь для Игоря.

«Я думала, что мир рухнул, — делится переживаниями Яна. — В течение двух лет я почти каждый месяц ездила в Сахарово, подавала документы на квоту. Мои дети рождены в России, в Москве у меня есть собственная недвижимость, сын имеет инвалидность, но всё это не являлось основанием для выделения квоты. При этом я знаю многих граждан, которые плохо говорят по-русски, но получили квоту. Я в Сахарово таким помогала заполнять заявления по их просьбе».

Отчаявшись, женщина обратилась в проект «Не один на один». RT направил в МВД России запрос с просьбой оказать содействие одинокой матери с двумя детьми.

«С учётом обстоятельств, изложенных в обращении, в ГУ МВД России по г. Москве направлено письмо об оказании содействия в выдаче разрешений на временное проживание в Российской Федерации Сеу Я.И. и её несовершеннолетним детям», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД также отметили, что Яна вместе с детьми сможет оформить гражданство в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка при условии отказа от имеющегося у неё гражданства иностранного государства.

«Носителями русского языка могут быть признаны иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования, проведённого с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка территориального органа МВД России», — пояснили в ведомстве.

По словам Яны, на днях с ней связались из миграционного управления и пригласили заполнить заявление на квоту.

«Обещали, что в конце сентября я буду в списках. Большое спасибо за помощь!» — радуется женщина.