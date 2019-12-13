Захарова и Вышинский участвуют в конференции «Роль медиаиндустрии в современном мире»

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RT
В Москве проходит конференция на тему «Роль медиаиндустрии в современном мире. Вызовы свободе слова и доступу к информации в условиях глобального политического противостояния». В ней принимают участие глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, журналист Кирилл Вышинский и другие представители СМИ и общественных организаций. RT ведёт прямую трансляцию.

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