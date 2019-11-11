Прекращено дело в отношении врача Марины Черемисиной, обвинявшейся в мошенничестве

Уголовное преследование калининградского врача Марины Черемисиной прекращено, сообщил RT адвокат терапевта Владимир Середин. Женщина в 2013 году переехала из Омской области в Калининградскую в рамках программы «Земский доктор» и получила один миллион рублей в качестве субсидии. Черемисина должна была работать в сельской больнице, но, по словам женщины, главврач приказал ей вести приём ещё и в районной поликлиннике. В итоге её заподозрили в мошенничестве и возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. После публикации RT суд вернул дело в прокуратуру на доследование. 29 октября следствие приняло решение закрыть дело, поскольку в действиях Черемисиной не обнаружили состава преступления.

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«Даже не верится»

ФСБ по Калининградской области прекратило уголовное дело против 39-летней Марины Черемисиной — врача, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом RT сообщил адвокат женщины Владимир Середин.



«Это большая победа. Моей подзащитной грозило до 12 лет за преступления, которых она не совершала. Мы долго бились во все инстанции и это наконец дало результат, — рассказывает RT Середин.

По его словам, постановление о прекращении уголовного дела было выписано 29 октября. Как следует из документа, следствие не нашло состава преступления в действиях врача. Теперь Черемисина, согласно ст. 133 УПК РФ, имеет право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

«Даже не верится, что всё позади,— сказала RT Марина.— Здравый смысл восторжествовал. Два с половиной года я не могла спокойно жить, всё время думала, а как деньги если что отдавать, а что с детьми будет. Ещё ведь помимо денег и в тюрьме бы сидела. Пусть теперь те, кто меня в такое положение поставил, на себе всё испытают. Вот это будет по закону».

По словам Марины, восстановить доброе имя ей помогла огласка в СМИ. Сейчас она хочет, чтобы люди, затеявшие против неё уголовное преследование, были наказаны. Прекращать работать врачом Черемисина не планирует.

«Незаконная работа за двоих»



Ранее RT рассказывал, как в 2013 году врач-терапевт Марина Черемисина с мужем и тремя детьми переехала из Омской области в Калининградскую. Женщина воспользовалась программой переселения «Земский доктор», в рамках которой ей была предоставлена субсидия размером 1 млн рублей.

© Ruptly

По договору, Черемисина должна была пять лет отработать участковым терапевтом в посёлке Долгоруково Багратионовского района. Однако, по словам женщины, главврач Центральной районной больницы (ЦРБ) Наиль Халиуллин попросил её вести приём ещё и в райцентре, поскольку там не хватало врачей. В итоге Марина работала по совместительству на двух ставках, купила на деньги от субсидии в Багратионовске трёхкомнатную квартиру, а в 2017-м ушла в декрет.

В мае того же года, через месяц после рождения четвёртого ребёнка, женщину вызвали на допрос в ФСБ. По словам Марины, следователь ей заявил, что она сговорилась с главным врачом Багратионовской ЦРБ, чтобы присвоить госсубсидию.

Якобы Марина, чтобы получить миллион рублей, воспользовалась программой переселения «Земский доктор», но при этом работать в селе не планировала. При этом в итоге был нанесён ущерб Багратионовской ЦРБ, местному фонду ОМС и Минздраву. И сумма этого ущерба составила 1,790 млн. руб — миллион субсидии по госпрограмме плюс зарплата за несколько лет.

Медику были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В октябре 2018 года дело было направлено в суд.

При этом на самом деле, как рассказала Черемисина, все четыре года до ухода в декретный отпуск она фактически вела приём как в Багратионовской, так и в Долгоруковской больницах.

Согласно материалам уголовного дела, «преступления» Марина совершала при участии главврача ЦРБ Наиля Халиуллина. При этом его никто не допрашивал и не пытался задержать. Он ещё до возбуждения уголовного дела уволился с поста главврача и уехал в другой регион.

Главной уликой против Черемисиной стали показания сотрудницы отдела кадров Багратионовской больницы, заявившей, что якобы Черемисина вместе с главрачом при ней планировала схему хищения бюджетных средств. Впрочем, все остальные коллеги вступались за женщину.

После рассказа RT о деле Марины Черемисиной прокуратура вернула обвинительное заключение следователям. Как заявил местным журналистам прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин, уголовное преследование Черемисиной было незаконным.

«На мой взгляд, её привлекли к уголовной ответственности незаконно. И прокурор заявил в суде ходатайство о том, чтобы дело возвратили обратно, на стадию предварительного следствия. Есть ряд моментов, которые необходимо прояснить. В принципе, она получила этот миллион, и она его отработала. Она принимала большое количество больных. У неё четверо детей, и эти деньги пошли на покупку квартиры. Я думаю, что произошла ошибка», — заявил СМИ Хлопушин.

Следователи уже не имели право на сбор дополнительных доказательств, и в итоге уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления 29 октября.

RT продолжит следить за развитием ситуации.