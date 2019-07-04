В Калининградской области суд вернул прокуратуре дело врача Черемисиной

Багратионовский районный суд Калининградской области отказался рассматривать уголовное дело в отношении многодетной матери, врача-терапевта Марины Черемисиной и возвратил его в прокуратуру. Женщину обвиняют в том, что она незаконно получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор» — якобы врач вместо того, чтобы работать в посёлке, вела приём в городе. Однако по факту специалист работала и в районной, и в сельской больнице по просьбе главврача ЦРБ. В мае местные жители провели митинг в поддержку врача, которая по-прежнему лечит пациентов. Сейчас её адвокат полагает, что уголовное дело в отношении Черемисиной будет закрыто, а она — полностью реабилитирована.

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Багратионовский районный суд Калининградской области отказался от рассмотрения уголовного дела в отношении врача-терапевта, многодетной матери Марины Черемисиной и возвратил его в прокуратуру.

Женщина обвинялась в присвоении государственных средств по программе «Земский доктор». В 2013 году Черемисина вместе с семьёй переехала из Омской области в Калининградскую и получила 1 млн рублей подъёмных, которые выплачиваются сельским врачам. Однако впоследствии специалист стала вести приём пациентов в районной больнице. Этот факт послужил поводом для возбуждения уголовного дела. Медику были предъявлены обвинения по статье 159 ч. 3 «Мошенничество». В октябре 2018 года дело было направлено в суд.

Как сообщили RT в Багратионовском суде, 4 июля в ходе заседания было установлено, что «обвинительное заключение не отвечает требованиям п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, что препятствует рассмотрению уголовного дела и исключает возможность постановления судом приговора».

«Формулировка предъявленного врачу обвинения не содержит в себе указания на нарушение условий заключённого договора, согласно которому ею была получена компенсационная выплата. В частности, в обвинении речь идёт о невыполнении врачом каких-либо трудовых функций в Долгоруковской участковой больнице, тогда как в договоре указано о необходимости работы врача в сельском населённом пункте, что являлось условием получения компенсационной выплаты», — отметили в пресс-службе суда.

Также в суде отметили, что, предъявляя обвинение в незаконном получении денежных средств, органы предварительного следствия не учли периоды выполнения врачом работы в сельском населённом пункте, размер причинённого ущерба не определён, расчёт произведён неверно.

Как пояснил RT адвокат Черемисиной Владимир Середин возвращение дела в прокуратуру в дальнейшем позволит закрыть уголовное дело.



«Мы добьёмся прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, за отсутствием в действиях Черемисиной состава преступления или за отсутствием события преступления, и добьёмся полной реабилитации её доброго имени», — рассказал RT Середин.

Стоит отметить, что о возвращении дела ходатайствовала и прокуратура.

По распоряжению главврача



Ранее RT рассказывал историю 39-летней матери четверых детей Марины Черемисиной. Женщина работала врачом в Омской области, а в 2013 году по программе «Земский доктор» переехала с семьёй в Калининградскую область.

По условиям программы, женщина получила субсидию в размере 1 млн рублей и должна была пять лет проработать врачом в посёлке Долгоруково.

Однако главный врач Багратионовской ЦРБ Наиль Халиуллин (в его подчинение входила и долгоруковская больница) сказал, что Черемисиной нужно будет не только вести приём в посёлке, но и работать в центральной районной больнице. Он объяснил такое решение нехваткой кадров.

Через четыре года в отношении Черемисиной было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, медик в составе преступной группы, находясь в сговоре с главврачом, незаконно присвоила себе деньги по программе «Земский доктор» и зарплату участкового терапевта за несколько лет.

Общая сумма претензий составляла 1,7 млн. рублей, потерпевшими были признаны местный фонд ОМС, Минздрав и Багратионовская ЦРБ.

Черемисина рассказала RT, что после того, как она отказалась признать вину, в её доме проводился обыск.

«Представляете, дома грудной ребёнок, а меня обвиняют непонятно в чём и ведут на обыск, — рассказала Марина RT. — Я работала сверх нормы, поздно всегда приходила домой, обслуживала несколько участков, вышла раньше срока из декрета, чтобы помочь больнице. Это мой гениальный план обогащения? Экономила по 15 рублей на проезд, потому что ближе ездить было? Переводил меня из больницы в больницу главврач, а не я сама это решила».

Стоит отметить, что потерпевшими, согласно материалам дела, стали областной Минздрав, фонд ОМС и районная больница. Однако ни одно из этих ведомств не требовало, чтобы Черемисина возместила ущерб. Более того, женщина продолжила работать врачом.

В конце мая в Калининграде местные жители провели митинг в поддержку врача. А сама женщина выложила в интернете видеообращение, в котором рассказала о своей ситуации.