Российский бизнесмен погасил миллионные долги иркутской пенсионерки

Героиня материала RT из Усть-Кута Светлана Пшенникова благодаря помощи российского бизнесмена Альберта Авдоляна избавилась от миллионных долгов. В 2005 году по просьбе местного совета ветеранов она на заёмные средства издала книгу «Память» в честь павших в боях ВОВ земляков. Как рассказала Пшенникова, изначально долг ей обещала закрыть администрация Усть-Кута, однако кредиты Светлане всё равно пришлось выплачивать самостоятельно. Чтобы погашать задолженность, женщина занимала деньги у знакомых и брала микрокредиты под огромные проценты. За 15 лет суммарный долг вырос почти до 5 млн рублей. Судебные приставы наложили арест на имущество пенсионерки и несколько лет ежемесячно удерживали половину пенсии.

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«Впервые за 15 лет я ложусь спать спокойно»

Бизнесмен и меценат Альберт Авдолян помог героине публикации RT пенсионерке Светлане Пшенниковой погасить миллионные долги. Пшенникова, краевед и учитель истории из города Усть-Кута Иркутской области, в 2005 году к 60-летию Победы издала за свой счёт книгу памяти о воевавших земляках. 15 лет назад она взяла в банке 700 тыс. рублей на печать тиража, рассчитывая на финансовую помощь местной администрации, но все расходы пришлось взять на себя.

Задолженность 78-летней Пшенниковой достигла примерно 5 млн рублей. В итоге все кредиты пенсионерки закрыл Авдолян, который долгое время жил в Иркутской области, а сейчас строит в Иркутске образовательный комплекс «Точка будущего» с новой системой обучения, предназначенный в том числе для детей-сирот.

Светлана выразила благодарность всем, кто оказал ей поддержку.

«Для меня это настоящее чудо! — радуется Пшенникова. — Низкий поклон и огромное спасибо Альберту Авдоляну, у меня нет слов, чтоб выразить ему свою благодарность! Теперь я снова начала получать свою пенсию в полном объёме и могу купить себе лекарства. Впервые за 15 лет я ложусь спать спокойно, не тревожась о деньгах. Спасибо телеканалу RT за помощь в освещении ситуации и всем-всем, кто меня поддерживал! Очень приятно видеть, что люди небезразличны к истории своей страны».

Долг только увеличивался

Светлана Пшенникова, всю жизнь проработавшая в Усть-Куте краеведом и учителем, в 2005 году по поручению местного совета ветеранов издала книгу в память о погибших в боях Великой Отечественной войны земляках. Для выпуска тиража в 1000 экземпляров она была вынуждена взять в банке кредит на 700 тыс. рублей.

Как рассказывала женщина, изначально ей обещали помочь закрыть долг городские власти и усть-кутские предприниматели. По словам Светланы, замглавы местной администрации даже выступил её поручителем перед банком. Книга была отпечатана, тираж раздали ветеранам, в библиотеки и школы. Однако в итоге расплачиваться по кредитам Светлане пришлось самостоятельно.

Зарплаты школьного учителя женщине на ежемесячное погашение по кредитам не хватало. Чтобы не попадать под пени из-за просрочек по выплатам, Светлана периодически закрывала старые займы, беря новые.

Из-за неопытности в финансовых вопросах женщина попала в настоящую кредитную кабалу. Сколько бы она ни платила, её долг только увеличивался. Банки не предлагали ей сделать рефинансирование или реструктуризацию задолженности, рассказывает Светлана. Займы она в какой-то момент стала брать в микрофинансовых организациях, ставки в которых могут достигать тысячи процентов в год. Выплаты по кредитам она распределяла равномерно, а не закрывала их поэтапно целиком, из-за этого их количество не уменьшалось.

«Никаких больше кредитов»

Светлана — почётная жительница Усть-Кута, она многое сделала для сохранения исторической памяти региона: выпускала книги и фильмы, открывала памятники и проводила экскурсии для детей и взрослых. Земляки её уважают. Однако, несмотря на это, помощи от властей она так и не дождалась, сколько бы к ним ни обращалась. По версии чиновников, Пшенникова в 2005 году якобы брала кредит на себя как частное лицо. Поэтому получалось, что никаких формальных обязательств у властей перед ней нет.

В итоге женщина была вынуждена просить коллег и знакомых помочь ей с выплатой долгов. Простые школьные учителя, пенсионеры и даже ветераны влезали в кредиты, чтобы хоть как-то помочь Светлане. Закончилось тем, что и некоторые из них тоже попали в долговую яму.

Двое усть-кутских предпринимателей одолжили Светлане крупные суммы для закрытия кредитов, однако в итоге сами стали по суду взыскивать с неё эти средства. Пенсионерка оказалась в тупике: брать деньги стало не у кого, её счета и имущество были арестованы. Местные крупные предприятия разово выделяли средства, но их всё равно не хватало на покрытие всех долгов.

К сентябрю 2019 года изначальная задолженность в 700 тыс. рублей стала достигать почти 5 млн. Это без учёта денег, которые уже были отданы с 2005 года по бесконечным кредитным обязательствам.

Пшенникова вместе с её кредиторами из числа простых горожан были вынуждены выплачивать до половины своих зарплат и пенсий приставам. Двое пенсионеров так и умерли в долгах, банкам они отдали все деньги, вплоть до средств на похороны.

В местной школе, где работала Светлана и просила о помощи, у большинства учителей были арестованы счета по исполнительному производству о взыскании задолженностей.

Публикация RT позволила привлечь внимание к ситуации в Усть-Куте. Сама Светлана Пшенникова долго не верила, когда ей сообщили о возможности раз и навсегда решить вопрос с кредитами. При этом больше всего она переживала не за себя, а за тех пенсионеров, кто давал ей деньги и потом был вынужден жить в нищете.

Сейчас, когда долги по книге «Память» закрыты, Светлана может вздохнуть спокойно. По её словам, весь город получил суровый урок финансовой грамотности. Женщина не перестала заниматься краеведением и планирует организовать мероприятие к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и восстановить могилы земляков, павших в боях при Бородино. Разумеется, говорит она, на этот раз без каких-либо кредитов.