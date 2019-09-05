Пенсионерка 15 лет не может расплатиться по кредитам за выпущенную книгу памяти о ветеранах

78-летняя Светлана Пшенникова из Иркутской области уже 15 лет находится в кредитной кабале из-за изданной к 60-летию Победы памятной книги о ветеранах. В 2005 году она взяла в банке 700 тыс. рублей на печать тиража. По словам пенсионерки, местные чиновники обещали помочь ей с погашением кредита, но никаких письменных обязательств не давали. Однако затем руководство города сменилось, и женщина осталась один на один с проблемой. Чтобы погасить долги женщина прибегала к услугам микрокредитных организаций и занимала деньги у коллег и знакомых. В итоге долг увеличился в несколько раз. Пшенникова ежемесячно тратит на погашение кредита больше половины своей пенсии и всё ещё должна выплатить 4,4 млн рублей. Власти связывают возникшую проблему с финансовой безграмотностью пенсионерки и пока безуспешно пытаются найти крупного инвестора, который смог бы закрыть вопрос раз и навсегда.

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Бывшая учительница истории из Усть-Кута Иркутской области 78-летняя Светлана Пшенникова уже 15 лет пытается рассчитаться за памятную книгу о земляках — ветеранах Великой Отечественной войны, выпущенную по просьбе местных властей. Женщина издала её за свой счёт, поверив, что администрация позднее оплатит ей расходы. В итоге пенсионерка до сих пор остаётся должна 4,4 млн рублей — эту сумму она, по её словам, сможет выплатить только через 45 лет.

«Получаю 15 тысяч в месяц, семь тысяч трачу на лекарства, еду и квартплату, а восемь отдаю кредиторам. Вот только долг не уменьшается», — рассказала RT Пшенникова.

Патриотическая инициатива

Кредитная история краеведа и почётной гражданки Усть-Кута Светланы Пшенниковой началась в 2005 году. Тогда городское историческое общество «Тропою памяти» совместно с районным советом ветеранов решили издать к 60-летию Победы в ВОВ памятную книгу. Её так и назвали — «Память».

Поскольку денег на печать не было, возглавлявшая объединение «Тропою памяти» Пшенникова, после консультации с мэром взяла на себя кредит в банке на сумму в 700 тысяч рублей. По словам женщины, она была уверена, что этот долг ей потом помогут закрыть городская администрация и частные спонсоры.

«Никаких официальных договоров с мной никто не заключал, всё было на словах, разве что поручителем по кредиту выступил тогдашний замглавы администрации Усть-Кута, — вспоминает Пшенникова. — А когда пришло время возвращать долги, руководство в городе сменилось и оказалось, что платить всю сумму должна я одна. Я стала брать кредиты в других банках. Так и завертелась эта карусель».

Пытаясь закрыть банковские кредиты, женщина начала занимать и у знакомых. Поскольку Пшенникова — человек уважаемый, почётная горожанка, педагог с огромным стажем, ей не отказывали. Суммы давали разные, от нескольких сотен до сотен тысяч рублей.

Сейчас общая сумма задолженности Светланы составляет 4,4 млн рублей. «Про меня слух пустили, что я финансовую пирамиду устроила, — отмечает пенсионерка. — А я всю жизнь преподавала детям историю и никогда с финансами не связывалась».

«Это же память предков!»

О истории своего края Светлана Пшенникова рассказывает увлечённо — этому она посвятила всю свою жизнь. По её словам, общество «Тропою памяти» ежегодно проводит экскурсии для детей, было снято 16 фильмов на исторические темы, установлен памятник землякам — участникам ВОВ и даже мемориал герою отечественной войны 1812 года, воевавшему в составе батареи Раевского в Бородинском сражении. Книга «Память» для Пшенниковой и её коллег стала результатом многолетней работы по изучению архивов, материалов времён войны и опросу свидетелей и очевидцев.

«У нас только погибших 1027 земляков, кто героически отдал свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, — говорит Светлана. — Нам удалось узнать кто где жил, кем работал, где учился. Получилась внушительная книга, красивая».

Женщина до сих пор не понимает, почему ей в своё время не помогли с деньгами. Главной ошибкой Пшенниковой стало то, что она обращалась в микрофинансовые организации, где ставки по кредитам достигали тысяч процентов годовых. Каждый раз когда она влезала в новые долги, Светлана искренне верила, что деньги ей вот-вот даст администрация или крупные инвесторы. Верили в это и её заёмщики из числа частных лиц.

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Бессеребренница

Председатель организации «Тропою памяти» Анна Таюрская считает, что в сложившейся ситуации Пшенникову обманули городские власти.

«Ей же сразу пообещали, что долг помогут закрыть, — рассказала Таюрская RT. — Сама она, понятно, не могла расплатиться. А те, кто ей помогал, и она сама — разве в нормальных организациях дадут в кредит пенсионерам или учителям? Нет. Вот они и брали в долг под огромные проценты у хищных финансовых организаций».

По словам Анны, Пшенникова очень многое сделала для сохранения и восстановления исторической памяти края. Однако в итоге это оказалось никому не нужным. Светлане даже не заплатили за проведённую ей в архивах военкоматов работу.

«Праздник всем устроили, — возмущается Таюрская. — А заплатила за это Светлана».

RT пообщался с учительницей школы №9 Усть-Кута Натальей Бушватюк, которая тоже помогала Пшенниковой закрывать кредиты. В своё время Наталья взяла в банке кредитную карту и сняла 140 тыс. рублей, которые дала Светлане. В итоге эти 140 тыс. обернулись выплатой 500 тыс. рублей.

«У нас многие учителя давали Светлане деньги чтобы помочь. Кто-то в долги влезал, а потом без отпускных сидел из-за счетов арестованных. Мужьям не рассказывали, что денег давали на помощь, — рассказывает Наталья. — Это сейчас банки телефоны обрывают и предлагают кредиты под 9%, а тогда у нас вариантов мало было. Все тот же «Восточный банк», «Сбербанк» или «ВТБ» не предлагали нам рефинансирование или снижение ставки, максимум — кредитные каникулы. У меня ставка по карте была 56% при снятии наличных. Отсюда и получилось, что изначальные суммы в разы выросли».

По словам Бушватюк, на общих городских собраниях Светлану пытались выставить мошенницей. Но женщина твёрдо уверена, что Пшенникова не заработала на своих проектах, включая публикацию «Памяти», ни копейки.

В свою очередь, директор школы №9 Дина Скажутина полагает, что попавшая в кредитную кабалу женщина пострадала из-за своего советского патриотического воспитания. Дина давно знает Светлану и верит в то, что у неё не было злого умысла.

«Она человек уже пожилой. В чём-то принципиальный. Я сама люблю историю и считаю, что вопросами сохранения наследия и памяти нужно заниматься, — отметила Скажутина. — Но нельзя было создавать какие-то инициативы не имея представления об экономической составляющей вопроса. Я знала, что кто-то из учителей брал на себя кредиты для Светланы и даже пыталась предостеречь от таких действий».

Заместитель мэра Усть-Кута по социальным вопросам Елена Кузнецова жалеет Светлану Пшенникову, однако пока не видит способов разрешения ситуации.

«К сожалению из-за всего этого репутация у Светланы очень испортилась. Очень много людей деньги давали. Кто-то без расчёта на возврат. А была и пара пенсионеров, так они свои «гробовые» отдали, им потом помогать пришлось. А очень жаль — Светлана человек деятельный, отличный краевед, но в финансовом плане она абсолютно безграмотна, из-за чего ситуация стала абсурдной, — рассказала Кузнецова. — Она отвергала все наши советы по возможным финансовым манёврам. Сейчас, конечно, желающих ей помочь гораздо меньше. Мы пытаемся найти крупного инвестора, который смог бы закрыть вопрос раз и навсегда».