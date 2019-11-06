«Это наш вклад в борьбу с фейк ньюз»: Захарова о публикации стенограмм и видео выступлений представителей МИД РФ

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RT
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова участвует в работе конференции по свободе СМИ и безопасности журналистов под эгидой ОБСЕ. Заседание посвящено теме фейковых новостей и дезинформации, а также методам борьбы с этими явлениями, в том числе путём регулирования интернет-пространства. RT ведёт прямую трансляцию.

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