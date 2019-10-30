ГУ МВД Новосибирской области предоставит переселенке из Германии легальный статус

ГУ МВД России по Новосибирской области приняло положительное решение о выдаче разрешения на временное проживание русской немке Катарине Берг, которая вместе с семьёй переехала в сибирскую деревню после 27 лет жизни в Германии. До этого Берги дважды пытались обосноваться в России, однако из-за бюрократических проволочек Катарина не успевала получить документы до истечения визы. В последний раз весной 2019 года чиновники не приняли её заявление на РВП из-за формального несовпадения формулировок в переводе немецких документов. После публикации RT ситуацию с Берг взяли под контроль в центральном аппарате МВД.

© Виктор Боровских

После публикации RT о русской немке Катарине Берг, решившей переехать в Россию после 27 лет жизни в Германии, ГУ МВД по Новосибирской области приняло решение предоставить женщине разрешение на временное проживание (РВП). Причём, по словам Катарины, сама она об этом узнала едва ли не случайно.

«В Россию я прибыла по трёхмесячной визе и на получение РВП в этот срок не рассчитывала. Как правило на рассмотрение подобных заявлений уходит полгода, а мы подали документы в сентябре, — рассказала RT Берг. — 25 октября вместе с мужем мы поехали в Новосибирск, чтобы продлить визу. По пути я предложила заехать в миграционку в Татарске, чтобы узнать, есть ли новости по моему заявлению. Муж отнекивался, говорил: «Это бессмысленно», но под конец согласился. В отделении мне неожиданно заявили, что никакие визы продлевать мне уже не надо и по моему вопросу есть положительное решение».

В миграционном отделении Татарска у Катарины забрали паспорт, в который в ближайшее время будет внесена отметка о предоставлении ей РВП.

«Вы даже не представляете, как я рада, что у нас наконец появилась какая-то определённость и мы можем спокойно оставаться в России. Мы очень благодарны RT, после их вмешательства наша ситуация сдвинулась с мёртвой точки, — не скрывает радости женщина. — Я даже не верила, что меня могут оформить так быстро. В миграционке мне сказали, что после проставления штампа через восемь месяцев я уже смогу подавать документы на вид на жительство».

Немецкая Сибириада

35-летняя Катарина Берг (в девичестве Альберг) родилась в Узбекистане в городе Ташкент. Её предки — поволжские немцы — были сосланы в Среднюю Азию во время Второй мировой войны, когда власти массово депортировали немецкое население Союза в отдалённые районы страны. После развала СССР семья Катарины уехала в Германию.

По словам женщины, переезд в новую страну дался ей очень нелегко, и она долгие годы с теплотой вспоминала оставленную ей родину.

В 2006 году она вышла замуж за Андреаса Берга — сохранившего российское гражданство выходца из Новосибирской области. Именно он был главным инициатором возвращения в РФ. По словам Катарины, её супруг никогда не терял связи с Россией и с самого начала планировал перебраться с семьёй в Сибирь.

Однако решились на этот шаг Берги лишь спустя девять лет, в 2015-м. К тому времени у пары уже было пятеро детей. В генеральном консульстве РФ в Бонне Катарина получила свидетельство участника Госпрограммы переселения соотечественников, согласно которой она должна была проживать на территории Алтайского края.

Однако на Алтае Бергов ждал неприятный сюрприз. Хозяин дома, который немцы планировали арендовать, в последний момент отказался от сделки. Оперативно найти в регионе подходящее жильё сразу для семерых человек переселенцам не удалось. В итоге семья была вынуждена вернуться в Германию.

Тем не менее, Берги не оставили планов по переселению в Россию. Глава семейства приобрёл дом в селе Неудачино Новосибирской области, где проживали его родственники. На протяжении следующих четырёх лет во время отпусков он прилетал в Россию, чтобы подготовить дом. К переезду готовилась и Катарина. Она обучилась мастерству сыроварения, решив открыть сыроварню на селе.

© Фото из личного архива

В апреле 2019 года Берги приехали в Неудачино, но им снова не повезло. Катарина, единственный член семьи без российского гражданства, не смогла подать заявление на РВП.

Причиной отказа в приёме заявления стали мелкие расхождения в формулировках в её немецких документах. Дело в том, что данные Катарины в её немецком паспорте прописаны как: Katharina Berg; geboren Alberg (Катарина Берг, урождённая Альберг). А в свидетельстве о браке её девичья фамилия обозначена как Geburstname (фамилия при рождении), а не как geboren (урождённая).

Этого разночтения, допустимого в официальном документообороте в Германии, оказалось достаточно для того, чтобы отказать Берг в легализации на территории РФ. В итоге ей вместе остальными членами семьи пришлось возвращаться в Хаген.

С момента последнего приезда в Россию в августе 2019-го года Берги успели уже основательно врасти в сибирскую жизнь. Семья завела коров и другую домашнюю скотину и тщательно готовится к зиме: утепляют дом, закатывают банки с соленьями и запасают картошку в погребе. Дети Бергов уже второй месяц учатся в местной сельской школе и, по признанию Катарины, вполне счастливы жизни в сельских условиях.

«Я хочу дальше заниматься коровками, заниматься сыроварением. Самой мне это очень интересно, да и на хороший сыр из цельного молока всегда будет спрос, — делится планами Берг. — Сейчас, когда появилась какая-то определённость, с мужем думаем насчёт открытия ИП. Хотим открыть своё молочное производство».