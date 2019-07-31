Русская немка не может переехать в Сибирь из-за проблем с переводом документов

Русская немка Катарина Берг с мужем-россиянином и пятью детьми хочет переехать в Сибирь после 27 лет, проведённых в Германии. Однако женщина неожиданно столкнулась с трудностями. После первой неудачной попытки обосноваться на Алтае в 2015 году Берги купили дом в Новосибирской области. После переезда Катарина не смогла оформить разрешение на временное проживание — чиновники даже не приняли у неё документы из-за формального несовпадения формулировок в переводе немецких документов. После запроса RT в МВД пообещали разобраться в ситуации.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Катарина Альберг родилась в столице Узбекской ССР Ташкенте в 1984 году. До Второй мировой войны её предки — немцы — жили в Поволжье. С нападением гитлеровской Германии на Советский Союз немецкое население СССР было депортировано в отдалённые районы страны. Так её семья и оказалась в Средней Азии.

Когда развалился СССР, советские немцы начали массово уезжать в Германию в рамках программы репатриации. Так сделала и семья Катарины. В сентябре 1992-го они переехали на родину предков, в город Хаген в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

«Мне было восемь лет, когда мы оказались в Германии, но я прекрасно помню, что адаптироваться в новой стране для меня было нелегко. Родители рассказывали, что первые полгода я постоянно плакала, требовала, чтобы мы вернулись домой, — рассказала RT Катарина. — На момент переезда немецкий я не знала вообще. Когда выучила язык, стало, конечно, полегче».

Окончив школу, Катарина получила профессию сначала парикмахера, потом — ветеринарного врача. В 2006 году она вышла замуж за Андреаса Берга — сохранившего российское гражданство выходца из Сибири.

«Мой муж сильно тосковал по России и изначально говорил, что рано или поздно мы вернёмся туда. Он регулярно ездил к родственникам в Новосибирскую область, — продолжает Берг. — Как и я, он хотел жить именно сельской жизнью. В таких условиях ты чувствуешь себя гораздо свободнее. В итоге мы созрели на переезд лишь в 2014 году, тогда у нас было уже пятеро детей».

Первая неудача

Берги обратились в генеральное консульство РФ в Бонне, где в начале 2015 года Катарине помогли стать участницей государственной программы переселения соотечественников. Согласно условиям программы, семья должна была проживать на территории Алтайского края.

В сентябре 2015-го Берги в полном составе прибыли в Россию, но с самого начала им не повезло. Хозяин дома, у которого они планировали арендовать жильё, в последний момент отказался от сделки. В итоге семье пришлось остановиться у родственников мужа в небольшой деревне Неудачино Татарского района Новосибирской области, основанной немецкими переселенцами в начале XX века.

«Быстро найти новый дом в Алтайском крае мы не успели, тем более дело было уже к зиме. Мы ездили в Татарск, райцентр, выяснять, можно ли было перенести действие госпрограммы на Новосибирскую область, — вспоминает Катарина. — В итоге оказалось, что нет, и по истечении визы мы были вынуждены вернуться в Хаген. Но от идеи переезда мы не отказались и перед тем, как улететь, купили дом в Неудачине».

Следующие четыре года семья планировала возвращение в Сибирь. Андреас несколько раз приезжал в Россию для ремонта будущего жилища, Катарина же обучилась мастерству сыроварения. Именно этим она собиралась заниматься, обосновавшись в деревне.

«В отличие от мужа, до 2015 года я не знала Россию совершенно, но, когда я там очутилась, я нисколько не разочаровалась. Мне очень нравятся русские просторы, сельский быт. Мой сводный брат сейчас живёт в Москве, но, честно, я не представляю, как я могла бы жить в мегаполисе, — рассказала RT Берг. — Из неприятного меня удивило большое количество заброшенных деревень. Особенно мне непонятно, почему такие сложности возникают у людей, которые хотят приехать в Россию и жить в селе. Если бы не было этого лишнего бюрократизма, я уверена, что гораздо больше людей, особенно из Германии, переезжали бы сюда заниматься сельским хозяйством».

Недопустимые разночтения

К весне 2019 года дом Бергов в Неудачине был почти полностью подготовлен к новоселью. В апреле семья вернулась в Новосибирскую область.

Казалось, на этот раз Бергам удастся окончательно закрепиться в России. Катарина собрала полный пакет документов для получения разрешения на временное проживание в РФ, а пятерых её детей, имеющих российское гражданство благодаря отцу, удалось устроить в местную школу.

© Фото из личного архива

Однако и в этот раз Катарине не удалось получить легальный статус на территории России. В МФЦ Татарска, куда она подавала бумаги, у неё даже не приняли заявление. Чиновников не устроили формулировки в её немецких документах.

В паспорте Катарины её данные указаны так: Katharina Berg; geboren Alberg (Катарина Берг, урождённая Альберг). А в свидетельстве о заключении брака её девичья фамилия обозначена не как geboren (урождённая), а как Geburstname (фамилия при рождении). На формальном основании в разнице этих формулировок её заявление и было отклонено.

«Это официальная форма документооборота в Германии, других бланков в ФРГ не выдают. Соответственно, все эти разночтения указываются и в переводах моих бумаг, — сетует Катарина. — Что с этим делать, мне абсолютно непонятно. Когда мы приехали, я была уверена, что теперь мы сможем начать новую жизнь. Муж даже уже нашёл себе работу на железной дороге. Но в итоге через три месяца нам пришлось снова возвращаться в Германию ни с чем».

Будет оказано содействие

После запроса RT в центральный аппарат МВД РФ в ведомстве подтвердили, что заявление Катарины Берг на РВП было отклонено именно в связи с «имеющимися в её правоустанавливающих документах разночтениями персональных данных».

«В соответствии с представленным с заявлением переводом свидетельства о заключении брака её фамилия после его заключения значится как «Берг», и далее, согласно переводу, в свидетельстве указано: «фамилия при рождении после заключения брака Альберг». При этом документ, удостоверяющий личность, выдан на фамилию Берг урожд. Альберг Катарина», — сообщили в министерстве, отметив также, что «персональные данные заявителя, содержащиеся в его правоустанавливающих документах, имеют существенное значение при рассмотрении заявлений об изменении гражданства и принятии по ним решений».

При этом в МВД подчеркнули, что в случае повторного обращения Катарины Берг по вопросу предоставления РВП в миграционный отдел по месту жительства ей «будет оказано возможное содействие в приёме к рассмотрению её заявления при условии предоставления всех необходимых и должным образом оформленных документов».

Сама Берг планирует вместе с детьми вернуться в Неудачино уже 12 августа в надежде хотя бы с третьего раза закрепиться в сибирской деревне.

«Я очень надеюсь, что на этот раз всё будет хорошо. У меня с самого детства была тяга к сельской жизни. Если всё получится, буду разводить коров, делать свой сыр, — говорит Катарина. — Дети тоже в восторге от нашей деревни. Когда мы снова вернулись в Германию, как-то ко мне подошёл старший сын и сказал, что если мы не переедем в Россию сейчас, то он уедет туда один, когда ему будет 18 лет».