«Высочайший профессионал»: умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

На 62-м году после продолжительной болезни скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. В верхней палате парламента он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока. Соболезнования семье сенатора выразили премьер-министр России Дмитрий Медведев, коллеги Бушмина по Совфеду, глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Они отметили высокий профессионализм политика.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом известии сообщил председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал её, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — цитирует Тимченко РИА Новости.

По предварительной информации, похороны Бушмина могут состояться 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Тимченко уточнил, что Совет Федерации не будет торопиться с избранием нового вице-спикера палаты, позицию которого занимал Бушмин. Он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

«В этом нет никакой срочной необходимости, здесь не нужна спешка​​​. Вряд ли на ближайшем заседании будет рассматриваться этот вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

Свои соболезнования родным и близким Бушмина выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы кабмина.

Соболезнования выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как рассказал пресс-секретарь главы верхней палаты парламента Владислав Пономаренко, Матвиенко и коллеги сенатора находились на связи с Бушминым.

«В последние дни, когда состояние здоровья Евгения Викторовича ухудшилось, коллеги, Валентина Матвиенко постоянно были с ним на связи​​​. Навещали его», — сказал Пономаренко. Он добавил, что спикер Совфеда позвонила вдове и выразила соболезнования родным скончавшегося сенатора.

Также об уходе Бушмина высказался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Сегодня умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Ещё совсем недавно он был среди нас. Ему только что исполнился 61 год. Приношу глубокие соболезнования семье и близким ушедшего коллеги», — написал сенатор у себя в Twitter.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также выступил с соболезнованиями, отметив патриотизм сенатора Бушмина.

«Умер Евгений Викторович Бушмин! Замечательный человек, патриот России, вице-спикер Совета Федерации. Очень горько! Светлая ему память!», — написал Джабаров в Twitter.

В свою очередь, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин отметил профессиональные качества ушедшего сенатора.

«Очень жалко. Это был высочайший профессионал, он прошел большую школу парламентаризма, был депутатом Госдумы, занимал пост замминистра финансов РФ», — сказал Рябухин, упомянув большую проделанную Бушмиными законотворческую работу.

«Он выступал за принятие нового налогового, бюджетного кодексов, что способствовало бы экономическому развитию нашей страны», — отметил сенатор.

Глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский также подчеркнул, что Бушмин был прекрасным специалистом. По словам Рязанского, коллеги сенатора рассчитывали, что тот выздоровеет.

«Он очень мужественно боролся с болезнью, все это протекало на наших глазах. Мы очень надеялись, он что одолеет болезнь», — приводит слова сенатора ТАСС.

Вклад Бушмина в развитие финансовой системы России отметил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Сегодня ушел мой коллега и хороший товарищ Евгений Бушмин. Он многое сделал для развития финансовой системы страны на постах замглавы налоговой, моего зама в Минфине, председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда, затем — на посту зампреда Совфеда. Светлая память», — написал Кудрин в Twitter.

Сегодня ушел мой коллега и хороший товарищ Евгений Бушмин. Он многое сделал для развития финансовой системы страны на постах замглавы налоговой, моего зама в Минифне, председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда, затем - на посту зампреда Совфеда. Светлая память. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) October 6, 2019

Евгений Бушмин родился в 1958 году в деревне Лопатино Сергачевского района Горьковской области (сейчас — Нижегородская). В 1980 году он окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности инженер-экономист.

Бушмин с 1989 года занимался практическими вопросами экономики рыночных отношений. Он основал в 1990 году компанию, специализирующуюся на решении проблем автоматизации в медицине и экономике здравоохранения.

В период с 1990 по 1993 годы работал директором акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Контур», расположенной в Нижнем Новгороде.

Парламентская карьера Бушмина стартовала в 1993 году, когда он избрался депутатом Государственной Думы. В 1993-1995 годы он был членом Комитета нижней палаты по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Позднее, в 1996-1998 годах, он занимал пост первого заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ. Вскоре Бушмин стал заместителем министра финансов РФ, пробыв в этой должности с 1998 по 2001 годы.

Сенатор был председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с 2001 по 2013 годы, в 2013-2019 годы он являлся заместителем председателя Совета Федерации РФ.

За время карьеры Бушмина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 год), а также орденом Почёта (2013 год) и орденом Александра Невского (2018 год).