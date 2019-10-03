Героя публикации RT могут депортировать на Украину

Герои материала RT, претендующие на российское гражданство, снова столкнулись с препятствиями. Ольга Артёмова и её сын Георгий сбежали в Россию с Украины после событий 2014 года. Они планировали получить гражданство РФ, однако им отказали из-за разного написания русифицированного варианта фамилии в украинских паспортах — у матери «Артёмова», а у сына «Артемов». Решив этот вопрос через суд в августе 2019 года, они снова пошли подавать документы. Но на этот раз, по словам Ольги, чиновники потребовали от неё лично привезти с Украины справку о расторжении предыдущего брака, хотя эту информацию уже проверял российский ЗАГС и женщина вновь успела выйти замуж. Если процесс затянется, то у Георгия станет недействительным украинский паспорт и его отправят на родину, где парня могут ждать проблемы из-за уклонения от призыва в ВСУ.

© Sergey Kovalev/Global Look Press

«Это 20 лет назад было»

В среду, 2 октября, Ольга Артёмова и её сын Георгий посетили отделение миграционной службы МВД в Петербурге. Ольга подавала документы для финальной стадии получения российского гражданства, а Георгий должен был пройти консультацию по программе переселения для русскоговорящих. Однако на месте они выяснили, что у них снова проблемы с документами.

Напомним, RT ранее писал о семье Артёмовых — они приехали в Россию с Украины в 2015 году, поскольку Георгий не хотел воевать в Донбассе на стороне украинских войск. Парень поступил в музыкальное училище и планирует продолжить обучение в консерватории. Его мать вышла замуж за россиянина и оформляет документы на получение гражданства. На этом основании сын также мог бы претендовать на российский паспорт как носитель русского языка. Однако МВД не признаёт их родственниками, поскольку в украинских паспортах фамилии написаны по-разному — у Ольги через «ё», а у Георгия через «е».

Теперь Артёмовы столкнулись с ещё одним препятствием. На этот раз в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от Ольги потребовали копию свидетельства о расторжении предыдущего брака. И это несмотря на новый брак и тот факт, что информация о её разводе уже была проверена российским ЗАГСом.

По словам женщины, миграционная служба требует, чтобы она подтвердила свой статус ещё раз, привезя соответствующую справку с Украины лично. Артёмова утверждает, что предложила доставить документ курьером, но чиновники ей отказали.

«Я, честно говоря, в шоке, — говорит RT Ольга. — Это 20 лет назад было, я уж ни мужа не помню толком, ни суд, где разводились!»

Но Ольга беспокоится не за себя. Сейчас у неё уже есть вид на жительство в России, она сможет его продлить. Однако если у неё не будет гражданства, то на него не сможет претендовать и её сын. При этом у Георгия Артёмова через несколько лет закончится срок действия его украинского паспорта — и его депортируют. По словам женщины, в нынешних условиях этот сценарий не кажется ей фантастическим.

«В отделении огромные очереди, следующий приём нам назначили только на 27 ноября», — жалуется Ольга.

«Были большие планы по развитию музыкальной карьеры»

Георгий Артёмов — лауреат нескольких музыкальных конкурсов, виртуозный игрок на альте и скрипке. Украину парень покинул, поскольку после госпереворота в республике в 2014 году и начала войны на юго-востоке, в родном Харькове, его хотели отправить воевать в так называемую зону АТО. Георгий себя с автоматом в окопах не представлял, взглядов Киева на конфликт в Донбассе не разделял и поэтому был вынужден уехать из страны. В Петербурге он успешно окончил музыкальное училище и поступил в консерваторию.

Как писал ранее RT, российская миграционная служба требовала от Георгия вернуться на Украину, чтобы поменять одну букву в паспорте — у них с матерью была разница в написании фамилий. Молодой человек был по паспорту «Артемов», а его мать — «Артёмова». Из-за двух точек ведомство не признавало их родственниками, что лишало парня права подать документы на получение гражданства РФ по программе переселения для носителей русского языка. Один из пунктов программы требует, чтобы у претендента были родственники с гражданством СССР или РФ по восходящей линии. Мама Георгия к этому моменту уже имела ВНЖ.

В августе эта ситуация разрешилась — суд в Петербурге встал на сторону Артёмовых и родственниками их всё-таки признал. Однако последующие действия Управления по вопросам миграции вновь ставят будущее Георгия под угрозу. Парень отмечает, что на Украину ему возвращаться опасно — там ему может грозить либо тюрьма, либо отправка на фронт.

«У меня были большие планы по развитию своей музыкальной карьеры, — рассказал RT Георгий. — Но я не думаю, что в окопе мне дадут поиграть на скрипке. Это если меня не убьют националисты или не посадят за уклонение от службы».

При этом даже если Георгий женится на россиянке, это всё равно не решит проблему, поскольку в таком случае ему придётся везти с Украины справку о том, что он не состоял в браке ранее.

RT отправил в МВД запрос с просьбой разъяснить вопрос по Артёмовым, однако ответа на момент публикации материала ещё не поступило.

Канал продолжит следить за развитием ситуации.