В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг
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29 сентября 2019
Одним из наиболее резонансных дел по итогам несанкционированных митингов стало уголовное разбирательство в отношении актёра Павла Устинова. Его приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
Позднее по ходатайству Генпрокуратуры суд изменил меру пресечения Устинову под подписку о невыезде. Новое заседание по его делу, где суд рассмотрит апелляцию стороны защиты и представление Генпрокуратуры на смягчение приговора, состоится 30 сентября.
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Позднее было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. При этом преследование некоторых фигурантов прекратили или заменили на подписку о невыезде или домашний арест.
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Речь идёт о несогласованных мероприятиях, прошедших в Москве в июле и августе. МВД оценило суммарное количество их участников в 5 тыс. человек. В ходе этих событий за разные нарушения были задержаны около 1,7 тыс. человек.
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В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг в поддержку лиц, которые были осуждены по итогам серии несанкционированных акций в столице. RT ведёт текстовую трансляцию.