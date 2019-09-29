В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит митинг. Как утверждают организаторы акции, она проводится в поддержку фигурантов уголовных дел, возбуждённых по итогам несогласованных протестных акций в столице. При этом уголовное преследование некоторых фигурантов дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей было прекращено. RT ведёт текстовую трансляцию митинга.