В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг

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RT
На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит митинг. Как утверждают организаторы акции, она проводится в поддержку фигурантов уголовных дел, возбуждённых по итогам несогласованных протестных акций в столице. При этом уголовное преследование некоторых фигурантов дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей было прекращено. RT ведёт текстовую трансляцию митинга.
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг
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    • 29 сентября 2019

      Одним из наиболее резонансных дел по итогам несанкционированных митингов стало уголовное разбирательство в отношении актёра Павла Устинова. Его приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

      Позднее по ходатайству Генпрокуратуры суд изменил меру пресечения Устинову под подписку о невыезде. Новое заседание по его делу, где суд рассмотрит апелляцию стороны защиты и представление Генпрокуратуры на смягчение приговора, состоится 30 сентября.

    • Позднее было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. При этом преследование некоторых фигурантов прекратили или заменили на подписку о невыезде или домашний арест.

    • Речь идёт о несогласованных мероприятиях, прошедших в Москве в июле и августе. МВД оценило суммарное количество их участников в 5 тыс. человек. В ходе этих событий за разные нарушения были задержаны около 1,7 тыс. человек.

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    • В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг в поддержку лиц, которые были осуждены по итогам серии несанкционированных акций в столице. RT ведёт текстовую трансляцию.

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