Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Актёр Павел Устинов покинул Следственный изолятор №4 после решения Мосгорсуда об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. Ранее его осудили на 3,5 года за нападение на бойца ОМОНа в ходе несогласованного митинга 3 августа. Сегодня, 20 сентября, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. RT вёл прямую трансляцию от здания СИЗО.