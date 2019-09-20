Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

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RT
Актёр Павел Устинов покинул Следственный изолятор №4 после решения Мосгорсуда об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. Ранее его осудили на 3,5 года за нападение на бойца ОМОНа в ходе несогласованного митинга 3 августа. Сегодня, 20 сентября, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. RT вёл прямую трансляцию от здания СИЗО.
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