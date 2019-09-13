Жительница Оренбуржья рассказала, как её преследуют после заявлений о произволе опеки

Опека Оренбургской области изъяла детей у Ирины Герасимовой. Ранее она обратилась за помощью к местным властям с просьбой защитить семью от бывшего мужа. Пытаясь вернуть детей, женщина обратилась в СМИ. По словам Герасимовой, теперь ей угрожают тюрьмой. В её отношении ведётся проверка по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), сообщили в УМВД Оренбургской области.

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Жительница села Хортица Оренбургского района Ирина Герасимова обратилась в опеку за помощью, пытаясь оградить семью от бывшего мужа. Вместо помощи приёмных детей изъяли. По словам женщины, после того как история попала в СМИ, на неё стали давить и угрожать ей уголовным делом.

Жалобы признали необоснованными

Как ранее сообщал RT, Ирина Герасимова воспитывала двоих приёмных детей. 15-летний Слава жил в семье 11 лет, а 11-летняя Таня — шесть лет. Семья считалась благополучной. Ирина получала благодарственные письма, в том числе от губернатора области, и о её семье регулярно рассказывали местные СМИ. Однако в прошлом году у Ирины начались трудности. Она развелась с мужем Сергеем Герасимовым — он запил, стал поднимать на неё руку при детях.

В ходе развода Сергей сам пытался жаловаться на бывшую, хотел отсудить имущество, но Ирина выиграла суды. В итоге его принудительно выселили из дома, также он был привлечён к административной ответственности по ст. 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Однако мужчина регулярно приходил в бывший дом, чтобы выяснить отношения. Как рассказывает Ирина Герасимова, так же он себя вёл и со многими другими жителями деревни — дрался, устраивал скандалы. Более того, он начал убеждать приёмного сына бросить учёбу и начать жить в своё удовольствие — якобы его, как сироту, государство всем обеспечит.

Женщина неоднократно обращалась к местным властям и в полицию с просьбой повлиять на бывшего мужа и защитить семью и детей, но её жалобы не сочли обоснованными.

Летом сын ушёл из дома и не вернулся. Ирина обратилась в органы опеки и полицию, сразу сказав, что он, скорее всего, у Сергея. На следующее утро подростка действительно нашли там. После этого представители опеки заехали к Герасимовой в дом, забрали Таню и увезли детей в приют.

Обещают посадить

Женщина два месяца пыталась вернуть детей. По её словам, после того как об истории сообщили СМИ, ей стали угрожать тюрьмой.

«Участковый описал все её имущество и сказал: «Ирина, ты не обижайся, но будет у тебя срок», — рассказывает Анна Межова, президент оренбургского фонда «Сохраняя жизнь».

Как сообщила Межова, теперь Ирину Герасимову обвиняют в мошенничестве при распоряжении деньгами детей. Обвинение строится на том, что она, вместо того чтобы хранить деньги на книжках до совершеннолетия детей, тратила их. При этом все траты шли на самих детей. Герасимова аккуратно записывала все расходы и может по ним отчитаться.

«Два года назад Славику купила набор инструментов. Он сам просил, он у меня парень с руками. У них есть и холодильник, и стиральная машинка. У них всё есть для жизни. Сейчас опека говорит, что это нецелевые траты — до этого эти же чиновники сами давали разрешение на эти покупки и принимали соответствующие отчёты», — говорит Ирина Герасимова.

По словам Межовой, детям, которых поместили в детдом, внушают, что мама их не любит и взяла только ради денег. «От детей добивались нужного, где-то манипуляциями, а где-то — откровенным давлением», — говорит она.

В свою очередь, на запрос RT в УМВД Оренбургской области сообщили, что от Ирины Герасимовой действительно «неоднократно поступали заявления о привлечении к ответственности её бывшего мужа в отношении совершения против неё противоправных действий». Мужчина был привлечён к административной ответственности по 115-й статье и сам также неоднократно жаловался на бывшую жену в ходе бракоразводного процесса. Представители ведомства отметили, что 23 июля Герасимову решением администрации Александровского района отстранили от опеки, а детей поместили в детский дом Оренбургской области.

«Сейчас против Ирины Герасимовой идёт проверка по ст. 156 Уголовного кодекса («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре Оренбургской области RT сообщили, что детей забрали из семьи на основании заявления Славы, который попросил его забрать, «мотивируя желание отсутствием взаимопонимания и конфликтными отношениями» с Ириной Герасимовой.

В администрации Александровского района запрос RT проигнорировали.

Помощь по хозяйству или жестокое обращение

Сама Ирина Герасимова рассказывает, что теперь к ней постоянно ездят представители различных ведомств и подробно расспрашивают про быт.

«Когда узнали, что дети помогали по хозяйству, стали говорить, что я их заставляла работать и жестоко с ними обращалась. Но мы же в деревне живём, приходится и за скотиной ухаживать, и кормить. А теперь меня выставляют извергом», — вздыхает Ирина.

По словам адвоката Павла Кантора, ст. 156 УК РФ в качестве обязательного признака состава преступления предполагает «жестокое обращение» с несовершеннолетним.

«Возбуждаются дела по этой статье довольно редко, и обычно перед этим родителей и опекунов должны неоднократно привлекать к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Во всяком случае, можно уверенно сказать, что просто факта «побега» несовершеннолетнего для этого явно недостаточно, и жестокого обращения в этой истории, насколько можно судить, не наблюдается», — поясняет юрист.

Между тем сама Герасимова утверждает, что сейчас дети звонят ей из приюта и просятся домой. Однако видеться им не разрешают.