СК проверяет больницу, в которой ребёнку ампутировали руку после лечения перелома

Следственный комитет по Ростовской области начал доследственную проверку зерноградской больницы, в которой врачи ампутировали руку 11-летнему Егору Сазонову после лечения перелома. Ранее отец мальчика рассказал, что из-за неправильной обработки раны у сына началась гангрена. Чтобы спасти жизнь Егора, пришлось ампутировать руку. Помимо следователей, проверку в учреждении проводит региональный Минздрав. По мнению экспертов, если выяснится, что врачи знали о риске заражения крови, но ничего не предприняли, их привлекут к ответственности.

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Следственный комитет по Ростовской области начал проверку по заявлению родителей 11-летнего Егора Сазонова, которому из-за неудачного лечения перелома руки в районной больнице Зернограда пришлось ампутировать руку.

«По факту проводится проверка, чтобы установить конкретных лиц и решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили RT в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее RT рассказывал историю Сазонова. 10 августа мальчик, играя, споткнулся и сломал руку. Местная «скорая» отвезла ребёнка в районную больницу города Зернограда. Там, как рассказал отец мальчика Алексей Сазонов, его сыну сделали рентген и через несколько часов наложили гипс на открытый перелом. Егора отправили домой, как только он отошёл от анестезии. Ему не выписали антибиотики, не стали класть в больницу.

Родители были готовы сразу отвезти его в Ростов, но их отговорили, сказав, что там всё равно никто их не примет.

«Сказали, ждите понедельника, потом мы вам выпишем направление, тогда и поедете», — вспоминает отец мальчика.

По его словам, в понедельник в четыре утра у Егора начали чернеть пальцы. Мальчика срочно отвезли в Зерноград, но там ему просто ослабили гипс и записали на приём после обеда.

Уже днём на приёме сняли гипс, собрали консилиум и срочно отвезли Егора в Ростов, в областную больницу. К этому моменту уже началось заражение крови. Ростовские врачи боролись за жизнь мальчика, но руку пришлось ампутировать.

«Мы собрали все документы, врачебные выписки и передали в следственные органы. Виновные должны понести ответственность! Будем добиваться справедливости», — заявил отец мальчика.

Также ведомственную проверку начал Минздрав Ростовской области.

В зерноградской больнице отказались от комментариев. По словам экспертов, сейчас деятельность её сотрудников тщательно проверяют.

«Когда идёт проверка, привлекаются все главные специалисты и регионального, и российского Минздрава, они должны разобраться в этом и дать своё экспертное заключение. Вместе с ними работают представители правоохранительных органов. Это очень серьёзная проверка, что-то подделать будет невозможно. Врагу не пожелаешь такое проходить, — рассказывает врач, заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты России Валентина Цывова. — Виновных накажут. Если врачи не виноваты, дадут ответ родители».

Халатность или неосторожность

Адвокат, член совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе считает, что говорить о вине врачей можно только после проведения всех экспертиз.

«Необходимо установить, что последствия произошли в случае халатности или недостаточного профессионализма. Будет проведён ряд экспертиз, в среднем такие дела занимают от двух до четырёх месяцев. Если найдут признаки преступления, есть высокие шансы дойти до обвинительного приговора», — рассказывает адвокат.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский поясняет, что всё зависит от того, как следователи оценят действия врачей — наступил вред при отсутствии их вины или они понимали риски, но халатно отнеслись к своим обязанностям.

«Например, если при признаках заражения не дали антибиотик, значит, виновные осознавали вред, но отнеслось к этому безразлично. Это 111-я статья — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорит эксперт.

Также возможно применение статьи 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), но, по мнению Саверского, такая формулировка сама по себе достаточно странная.

«Какая может быть неосторожность, если врач — профессионал и должен знать, что делает. Например, если человек поступил с острой грудной болью, начали делать всесторонние исследования, чтобы точно поставить диагноз, а человек за несколько часов скончался и не успели причину определить, то врача обвинить не в чем. А если поставили диагноз «сепсис», а антибиотик не дали и человек умер (у нас такой случай был в практике), это уже умышленное убийство», — рассказывает Саверский.

В то же время он заметил, что практика пока складывается не в пользу жертв врачебной ошибки — до суда доходит только порядка трёх процентов возбуждённых дел. При этом, как уверен эксперт, реальных случаев гораздо больше.

«То, что проходит через Следственный комитет, — это капля в море. По данным страховых компаний, 10% случаев проблем со здоровьем вызваны дефектами лечения», — говорит Саверский.