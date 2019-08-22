В Ростовской области 11-летнему Егору Сазонову ампутировали руку после лечения перелома в одной из районных больниц. Как рассказал RT отец мальчика, из-за халатности врача, накладывавшего гипс, началось заражение крови. Ребёнок неоднократно жаловался на сильные боли, однако в медчуреждении, по словам родителей, заявляли, что это «нормальный процесс». Через два дня гипс всё же сняли — выяснилось, что возникла газовая гангрена, и руку пришлось ампутировать, чтобы спасти жизнь Егора. В Минздраве Ростовской области утверждают, что взяли ситуацию под контроль и начали проверку врачей. Родители мальчика уже готовят заявление в прокуратуру.

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Одиннадцатилетний мальчик Егор Сазонов из станицы Мечётинская, Ростовской области, после неудачного лечения перелома едва не умер от заражения крови и лишился правой руки.

Как рассказал RT отец ребёнка Алексей Сазонов, 10 августа Егор во время игры споткнулся, упал и сломал руку. Родители обратились в местную скорую помощь, которая доставила мальчика в районную больницу в город Зерноград. Там, по словам отца, мальчику сделали рентген, спустя несколько часов пришёл врач, посмотрел снимок, сделал анестезию и наложил гипс на открытый перелом.

«Как только сын отошёл после анестезии, нас отпустили, в больницу класть не стали, антибиотики не выписывали. Я спрашиваю: «А как же дальше быть? Всё-таки ребёнок, может, в Ростов в больницу поехать». «Нет, — говорят. — Сейчас выходной и там вас всё равно никто не примет. Ждите понедельника, потом придёте на приём, мы вам выпишем направление, тогда и поедете», — вспоминает Алексей Сазонов.

Состояние Егора сразу стало ухудшаться. «На следующий день, в воскресенье, он всю ночь не спал, не ел, я его опять отвёз его на скорой в Зерноград. Но там сказали, что это нормальный процесс, беспокоиться не о чем», — рассказывает его отец.

В понедельник в 4 утра, по словам отца, у Егора Сазонова начали чернеть пальцы, его срочно отвезли в районную больницу, но там просто ослабили гипс и посоветовали прийти на приём после обеда.

«Я спрашиваю: «Может, всё-таки, сейчас осмотрите?». «Нет, — отвечают. —приходите после обеда». Мы ждали с этим талончиком, пришли после обеда, там, наконец, сняли гипс, рука уже чёрная была, быстро собрали консилиум и на скорой отвезли мальчика в Ростов, в областную больницу», — рассказывает Алексей Сазонов.

Как выяснилось, у ребёнка началось заражение крови, возникла газовая гангрена. В Ростове его срочно поместили в реанимацию. Областным врачам пришлось ампутировать руку, чтобы сохранить Егору жизнь.

Как сообщили в Минздраве Ростовской области, 20 августа мальчика перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату хирургического отделения, где он находится вместе с мамой.

«Ребёнок в сознании, состояние оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет. Все необходимое лечение получает своевременно и в полном объёме. С мальчиком работает медицинский психолог», — отметили в ведомстве. При этом, представитель Минздрава уточнил, что Егор перенёс сильную психологическую травму.

Сейчас областное Министерство здравоохранения начало ведомственную проверку.

Ложная солидарность

По мнению Алексея Сазонова, причиной трагедии стало халатное отношение зерногорского врача, который наложил гипс на открытый перелом, хотя была видна рана.

Как объяснил адвокат, член совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе, в такой ситуации родителям надо обращаться в прокуратуру с заявлением против врача, который допустил халатность, а также подавать в суд на районную больницу. «Медицинское учреждение, которое дало работу такому врачу, несёт полную ответственность», — отметил он.

Родители Егора Сазонова считают, что врачи халатно отнеслись к своим обязанностям

© Фото из личного архива

При этом Горгадзе признал, что доказать вину врача в таких ситуациях довольно непросто.

«К сожалению, в медицинском сообществе существует ложное понимание профессиональной солидарности. Ведь солидарность уместна, когда защищаешь своих коллег, а не тех, кто нарушил закон. Я часто сталкивался с тем, что крайне трудно получить медицинское заключение о том, что была допущена врачебная ошибка», — рассказывает юрист.

Однако, по его словам, если проявить упорство, то можно будет добиться справедливости.

«Сначала будет казаться, что система непробиваема и остаётся просто махнуть на всё рукой. Но если родственники не отступятся, то добьются справедливости, а врач, который допустил халатность, может понести и уголовную ответственность», — уверен Горгадзе.

Пока, как рассказал Алексей Сазонов, представители Зерноградской больницы никак не отреагировали. «Никто с нами не пытался связаться, даже извиниться не пробовали. Я сам ходил в больницу, брал выписки, со мной никто даже поговорить не попытался, как-то неофициально объяснить ситуацию. Я просто тупо взял ксерокопии, заверил и ушёл, как будто меня просто не заметили», — рассказывает он.

В районной больнице Зернограда от комментариев отказались, заметив только, что главврач больницы сейчас находится на больничном. Также ничего не стали говорить в администрации Зерноградского района. Там заявили, что об инциденте знают мало, и посоветовали обратиться к руководству Ростовской области.

Родители Егора Сазонова теперь думают о том, как сын будет жить дальше. «Сейчас всё хорошо, угроза жизни уже миновала, хотя ещё не всю гадость из крови вывели. Но в дальнейшем, конечно, нужна будет реабилитация. Нужен будет протез, всё-таки потеряна правая рука, это тяжело, особенно для ребёнка, а человеку надо как-то жить дальше», — говорит отец.

Сазоновы уже собирают документы и готовятся подавать заявление в прокуратуру, чтобы виновные понесли наказание. RT будет следить за развитием ситуации.