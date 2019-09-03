Траурные мероприятия в Беслане

В Беслане проходят траурные мероприятия, посвящённые 15-летию со дня теракта. На кладбище, где похоронены 266 погибших, звучит имя каждой жертвы террористической атаки. RT ведёт прямую трансляцию.