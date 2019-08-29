17-летний москвич третий год не может вернуть право на проданную матерью за долги квартиру

Московские органы опеки пытаются через суд восстановить жилищные права 17-летнего Никиты Ермолаева. Год назад RT уже рассказывал, что мать юноши продала квартиру коллекторам в счёт накопившихся из-за пьянства долгов и оставила сына на улице. Со времени той публикации дядя Никиты смог добиться разрешения на опеку над молодым человеком, а суд признал недействительной первую сделку купли-продажи квартиры. Но фактического доступа в жильё и права собственности Никита пока не получил.

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В московских судах с 2018 года по инициативе службы опеки и попечительства района Гольяново продолжаются тяжбы по факту незаконной продажи единственного места жилья несовершеннолетнего.

Никите Ермолаеву 17 лет. Он сирота при живой матери и бездомный при московской прописке. Своего отца Никита не знает. Его мама, Анна Ермолаева, под давлением коллекторов продала квартиру и оставила сына на улице. Никита не попал в приют только благодаря поддержке друзей и родственников.

Его мать давно страдает от алкогольной зависимости, долгие годы у неё не было постоянной работы. Женщина набрала множество кредитов, в том числе в микрофинансовых организациях, где стоимость пользования заёмными средствами могла превышать тысячу процентов в год (только в 2019 году была законодательно ограничена процентная ставка по таким кредитам). В какой-то момент на выплату всех обязательств Анна Ермолаева должна была тратить до 30 тысяч рублей в день. Единственным способом спасения от кабалы ей показалась продажа квартиры с формального согласия несовершеннолетнего ребёнка.

Первой покупательницей квартиры стала некая Татьяна Оличева. Как рассказал RT Никита Ермолаев, она приобрела «двушку» на северо-востоке Москвы за 6,6 млн рублей, используя банковский кредит. Сразу после сделки несовершеннолетний в присутствии сотрудников МФЦ под диктовку мамы подписал соглашение на добровольную выписку.

В 2017 году физическим выселением Ермолаевых занялся следующий покупатель. Оличева продала квартиру Максиму Дробицкому за 5,5 млн рублей. Анна Ермолаева уехала жить к одному из своих знакомых, а сына оставила со словами «найди себе жильё сам». Никита пару недель жил у своей одноклассницы, а потом его забрал к себе дядя, Андрей Мамченко. Тогда история юноши обеспокоила его родственников, руководство школы, органы опеки, СМИ и дошла до уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

На момент первой публикации RT Мамченко не мог оформить опеку над Никитой, поскольку мать молодого человека ещё не лишили родительских прав. Саму Анну Ермолаеву долго разыскивали органы опеки, и в результате женщину нашла полиция. Из-за неявки Анны не проводились и заседания судов о пересмотре законности сделок по продаже квартиры Ермолаевых.

За прошедший год Никита во второй раз стал призёром Всероссийской школьной олимпиады по искусству, закончил школу и поступил на факультет культурологии Высшей школы экономики.

Ситуация с правом собственности на квартиру сдвинулась с мёртвой точки только в ноябре 2018 года. Тогда Преображенский районный суд Москвы признал сделку между Ермолаевой и Оличевой недействительной. Но это привело лишь к формальному возвращению Никите регистрации в квартире, куда он не может физически попасть. Причём московская прописка ещё и мешает ему получить жильё в общежитии при ВУЗе. Права же собственности на квартиру не были возвращены его матери, ровно как не были признаны недействительными последующие сделки.

На данный момент решение суда ждёт апелляции. По иску опеки в отношении сделки между Оличевой и Дробицким заседание пока не назначено — сначала должна закончиться тяжба по первоначальной купле-продаже.

Опеку над Никитой его дядя окончательно смог оформить только в июле 2019 года, после того как суд лишил Анну Ермолаеву родительских прав. Этот процесс затянулся почти на два года из-за того, что Ермолаева вводила своего брата и органы опеки в заблуждение, говоря, что планирует забрать Никиту жить к себе. Фактически она с сыном не общалась, а когда он сам ей звонил, то женщина была пьяна или не брала трубку.

Андрей Мамченко рассказал RT, что намерен добиться для Никиты пособия по малообеспеченности. Кроме того, мужчина задаётся вопросами об эффективности действий органов социальной защиты. Например, почему они не отреагировали на кредитную сделку с залогом квартиры, в которой был прописан несовершеннолетний и почему так долго тянули с исками на признание сделок незаконными. Недоволен Мамченко и действиями сотрудников МФЦ, не проверивших обстоятельства продажи квартиры, когда оттуда выписывали Никиту.

Но самый животрепещущий сейчас вопрос связан с допуском Никиты в его жильё, занимаемое Дробицким. Фактически юноша сейчас не может воспользоваться квартирой. Решение этой проблемы зависит от действий органов опеки, которые до наступления совершеннолетия Никиты представляют его интересы в суде.

Андрей Мамченко опасается, что квартира останется «бандитам», как он называет покупателей квартиры Ермолаевых. А Никита в результате будет довольствоваться квартирой от государства как сирота, полагает Мамченко. Мужчину такой вариант развития событий не устраивает, поскольку он считает его «несправедливым».

В Московской прокуратуре RT сообщили, что не занимались конкретно проблемой возвращения квартиры, а участвовали только в процессе лишения родительских прав Анны Ермолаевой. В ведомстве добавили, что знают о продолжающихся судах с участием органов опеки.