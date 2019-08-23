Приставы в очередной раз ошибочно списали деньги с тёзки неплательщика

Герой материала RT Владимир Смирнов из Владимирской области вновь стал жертвой ошибки судебных приставов. Год назад он обратился в проект «Не один на один» с жалобой на приставов, которые раз в два месяца взыскивали с него средства в счёт долга его полного тёзки из Нижегородской области, а потом арестовали автомобиль. После запроса RT проблема Смирновых решилась — арест был отменён. Однако на днях Владимир получил уведомление от банка, что с его карты вновь взыскана сумма по исполнительному производству того же самого неплательщика-однофамильца.

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Житель Владимирской области Владимир Смирнов, о котором ранее писал RT, вновь обратился в проект «Не один на один» с жалобой на ФССП. По его словам, служба в очередной раз пытается взыскать с него деньги, перепутав его с полным тёзкой — неплательщиком из Нижегородской области.

Неделю назад Смирнов получил уведомление от банка, в котором сообщалось о списании средств по исполнительному производству Кстовского межрайонного отдела судебных приставов.

«У супруга начали снимать деньги с карты, — рассказала RT жена Владимира Екатерина. — Снова его перепутали с однофамильцем из Нижегородской области. Муж стал индивидуальным предпринимателем, хотел открыть счёт, но боится, что арестуют».

Супруги несколько дней пытались дозвониться в отдел судебных приставов в Кстово, чтобы попросить их проверить информацию и вернуть деньги.

«Дозвониться не удавалось. На какой адрес писать им — тоже непонятно. Думали ехать туда лично, но это 300 километров в одну сторону, очень неудобно», — жалуется Екатерина.

Смирновы пошли в банк, чтобы понять, на каком этапе происходит ошибка. Там им сообщили, что арест накладывают на основании информации о счёте, которую подаёт финансовое учреждение. Но оно предоставляет информацию о счёте приставам на основании их запроса, следовательно именно ФССП направляет неправильные данные.

Согласно информации базы должников на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ, в отношении неплательщика Смирнова из Кстово инициировано несколько исполнительных производств. При этом с его тёзки списали деньги по делу, которое появилось позже, а по первым делам списания не производились.

«Мы сейчас решили переоформить всё имущество и счета на меня, потому что нет никаких гарантий, что это не случится снова», — рассуждает Екатерина.

В прошлом году Смирновы на протяжении нескольких месяцев пытались добиться, чтобы приставы перестали накладывать арест на их имущество. После запроса RT на федеральном уровне была инициирована проверка и ошибку исправили. Тогда же в ФССП заявили, что в скором времени законодательство будет изменено таким образом, что проблема списания чужих долгов с полных тёзок неплательщиков будет решена. Но, как показывает практика, пока мало что изменилось.

Ошибочная идентификация

В пресс-службе ФССП на запрос RT ответили, что денежные средства с граждан, у которых нет долгов, списываются приставами из-за ошибочной идентификации, когда их данные совпадают с данными должников. Эта проблема, по словам представителей ведомства, будет решена со вступлением в силу Федерального закона №451 от 28.11.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который расширяет перечень сведений, идентифицирующих должника. Если ранее неплательщика искали по ФИО и дате рождения, то теперь к этой информации добавились СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, а для индивидуальных предпринимателей — ещё и ОГРН.

Этот документ был подписан президентом России ещё в ноябре прошлого года, однако в силу вступит со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. Планируется, что данные инстанции начнут свою работу осенью текущего года.

При этом в силу уже вступил Федеральный закон №264 от 29.07.2017 года «О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который регулирует вопросы, связанные с идентификацией сторон исполнительного производства применительно к сфере административной практики. Согласно этому документу, необходима проверка не только по ФИО и дате рождения, но и по дополнительному идентификатору, в котором прописаны паспортные данные, СНИЛС и другие документы, удостоверяющие личность.

По словам представителей пресс-службы ФССП, в случае, если установлен факт возбуждения исполнительного производства в отношении гражданина, у которого нет долгов, после получения необходимых документов, подтверждающих ошибочную идентификацию, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменяет все меры принудительного характера, если они были применены.

«В случае списания денежных средств, а также удержаний из доходов гражданина, судебный пристав примет меры по возврату денежных средств заявителю», — говорят в ФССП.

Тем не менее жители российских регионов сталкиваются с ситуациями, когда приставы отказываются возвращать по ошибке списанные средства, если они уже переведены конечному получателю.

Так, RT сообщал о жителе башкирского города Благовещенск Сергее Никитине, у которого арестовали банковский счёт и по ошибке перевели все накопленные деньги женщине, которая не получала алименты от бывшего мужа — полного тёзки Никитина. Мужчина подал в суд на приставов, но дело проиграл. По мнению судьи, средства списывались законно, так как ФИО и дата рождения истца и должника совпадали. Вне закона, как рассказал Никитин, оказалась женщина, которая получила его деньги, поэтому приставы предложили Сергею судиться с ней, чтобы вернуть средства.

Напомним, что в прошлом году глава ФССП Дмитрий Аристов обещал, что судебные приставы перестанут ошибаться при взыскании долгов с полных тёзок неплательщиков в связи с появлением персонального идентификатора.

«Это практически на 100% исключит возможность взыскания долга не с того физического лица», — цитировало главу ведомства «РИА Новости».