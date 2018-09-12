Как приставы по ошибке взыскивают средства с полных тёзок неплательщиков

Справа — Владимир Смирнов с семьёй

© Фото из личного архива / УФССП по Свердловской области

Алименты чужой жене

Два года назад у 52-летнего слесаря из башкирского города Благовещенск Сергея Никитина неожиданно арестовали банковский счёт, а также стали ежемесячно вычитать половину зарплаты. Как выяснилось, судебные приставы перепутали Никитина с его полным тёзкой из Волгоградской области — злостным неплательщиком алиментов. Никитин пытался доказать свою правоту в суде, писал жалобы в прокуратуру, банк. Однако счета Никитина по-прежнему арестованы, а взысканные средства не возвращены.

По словам Сергея Никитина, в мае 2016 года он получил неполную зарплату.

В бухгалтерии ему сообщили, что в отношении него возбуждено исполнительное производство и в связи с этим из зарплаты будет изыматься 50% средств в пользу уплаты долга по алиментам.

«Стал разбираться, как я оказался должником, — рассказывает Сергей, — и выяснилось, что у меня в Волгограде есть жена, которой я обязан платить алименты, а также квартира, за которой накопились долги по коммунальным услугам. В Волгоградской области я никогда не был, жены у меня там нет, а должником является мой полный тезка, прописанный в городе Волжский».

Мужчина также обнаружил, что с его счетов списано более 150 тысяч рублей, которые он длительное время копил на покупку автомобиля.

Решить проблему попытался работодатель Никитина — ООО «Спецсервисремонт». Компания получала постановления о взыскании его дохода в пользу ООО «Расчётный центр Волжский». В ноябре 2017 сотрудники бухгалтерии «Спецсервисремонта» написали официальное письмо в расчётный центр, в котором сообщили, что к ним пришло постановление на Никитина, проживающего в городе Волжский.

«Наш Никитин Сергей Николаевич, работающий в ООО «Спецсервисремонт» в городе Уфа, никогда не проживал в городе Волжский. Произошла какая-то ошибка или его перепутали с другим однофамильцем. Так почему вышеуказанный гражданин должен оплачивать задолженность за другого человека?» — отмечалось в письме. Но постановления продолжали приходить.

Тогда Сергей обратился в отделение судебных приставов в Уфе. Оттуда его направили в Волжский ГОСП №1, который занимался исполнительным производством в отношении Никитина, прописанного в Волгоградской области.

«Я приехал в Волжский, а мне там говорят: мы не виноваты, потому что подаём ФИО и дату рождения, а ИНН, соцномер и СНИЛС не указываем. Деньги мы вам не обязаны возвращать и будем продолжать снимать», — рассказывает потерпевший.

Приставы также предложили Никитину обратиться в ОАО «Банк Уралсиб», чтобы уточнить правомерность списания денежных средств с расчётного счета.

Никитин написал заявление в банк. Специалисты организации подтвердили, что на его счета наложен арест, и с мая по сентябрь 2016 года Волжский городской отдел судебных приставов (ГОСП) №1 списал с них 155,2 тыс рублей в рамках исполнительного производства. Чтобы помочь своему клиенту, сотрудники банка направили приставам просьбу провести проверку идентификационных данных должника, а также в случае неправомерности взыскания вернуть средства. Однако проблему решить не удалось.

Ошибку признали, но деньги не вернули

В декабре 2017 года потерпевший подал жалобу на действия приставов в прокуратуру Волгоградской области города Волжского. После проверки в ведомстве подтвердили, что списание средств произошло по ошибке приставов и вынесли главному судебному приставу Волгоградской области представление об устранении нарушений.

В частности, по данным прокуратуры, приставы не выяснили вопрос о принадлежности денежных средств Никитину, являющемуся должником по исполнительному производству, а также «вопреки правовой норме» копия исполнительного документа была направлена по месту работы другого Никитина в ООО «Спецсервисремонт».

Сергей Никитин

© Фото из личного архива

В свою очередь, приставы признали, что исполнительное производство было возбуждено против Сергея Никитина, зарегистрированного в городе Волжский.

Было установлено, что средства списывали не с того Никитина: ни адрес прописки, ни место работы у мужчин не совпадают. Впрочем, арест со счетов снят не был и средства Никитину до сих пор никто не вернул.

«Я подал в суд на судебных приставов, но проиграл. Оказалось, что приставы с меня в рамках закона снимали средства, так как фамилии и даты рождения с должником совпадают, а вне закона оказалась та дама из Волгограда, которая получила мои 155 тысяч рублей в качестве алиментов. Приставы мне предложили подать на неё в суд, чтобы она мне выплатила мои же деньги», — объясняет Сергей.

В ФССП заявили, что по делу Никитина сейчас приняты меры, направленные на возврат денег. Кроме того, ведётся работа, чтобы снять арест с его счетов.

«На сегодняшний день разработан и внедряется функционал Автоматизированной информационной системы ФССП России, позволяющий минимизировать количество фактов применения мер принудительного исполнения в отношении лиц, не являющихся должниками по исполнительным производствам», — рассказали RT в ведомстве.

Накладывали арест по очереди

В похожей ситуации оказался житель Владимирской области Владимир Смирнов. У него проблемы с ФССП начались пять лет назад, когда его персональные данные полностью совпали с данными жителя города Кстово Нижегородской области.

«Сначала мы узнали о должнике-однофамильце, когда у него был долг 500 рублей по кредитной карте, — рассказывает жена пострадавшего Екатерина Смирнова. — При этом у моего мужа по кредитной карте никогда не было задолженностей».

Супруги оформили ипотеку, брали кредиты, но всегда платили по счетам в срок.

Однажды родителям Владимира позвонили и сообщили, что их сын является должником. По словам Екатерины, звонили с периодичностью в две недели.

«Мы постоянно ходили в Сбербанк: то в одно отделение, то в другое, — вспоминает девушка. — Года два все это продолжалось. В 2015 году мы продали машину. Приехали в ГИБДД, а там нам сообщили, что на машину наложили арест, а исполнительное производство заведено в городе Кстово».

После проверки паспортных данных и документов на автомобиль, арест был снят, но через два месяца вновь наложен.

По словам Екатерины, постановления об отмене исполнительного производства приходили, но в ГИБДД сообщали, что арест не снят.

«По нашей истории работали два пристава, которые по очереди накладывали арест. Было так, что вечером запрет снимал один из приставов, а утром уже другой вновь накладывал», — говорит девушка.

На протяжении трёх лет супруги пытались снять с учёта проданный автомобиль, за который они продолжали платить налог.

Тезку Владимира из Кстово несколько раз штрафовали и лишали прав. Однако санкции накладывали не на должника, а на невиновного человека.

«Когда мы звонили в ФССП, нам говорили, что арест наложили в ГИБДД. В свою очередь, в ГИБДД заявляли, что арест накладывается по данным ФССП и виноваты они», — говорит Екатерина.

После запроса RT с Владимиром Смирновым связались приставы из Кстово и сняли арест.

«Мужу позвонили приставы из города Кстово и сказали, что постараются сделать всё, чтобы снять ограничения. Сегодня арест был отменён, и нам, наконец, удалось снять автомобиль с учёта в ГИБДД», — поделилась хорошей новостью жена Владимира.

При этом в Федеральной налоговой службе (ФНС) супругам сообщили, что налоги, которые они платили за чужой автомобиль в течение трёх лет, им не пересчитают.

Дополнительный идентификатор

ФССП инициировала проверку действий региональных судебных приставов после заметки RT о жителе подмосковного города Дмитрова Андрее Федорове. Его персональные данные совпали с данными жителя Уфы, у которого накопились долги по оплате ЖКХ и алиментам на сумму более 300 тыс. рублей.

Приставы направили постановление о взыскании чужого долга на работу к Федорову из Дмитрова, а также наложили арест на два принадлежащих ему автомобиля. RT выяснил, что настоящий должник ведёт асоциальный образ жизни, по месту прописки не живёт и скрывается от приставов. По словам жены Федорова Алёны, после запроса RT аресты на имущество были сняты, постановление отменено, однако задолженность на сайте госуслуг за ним по-прежнему числится.

Как рассказали RT в пресс-службе ФССП, одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам, является недостаточность представляемых видов персональных данных, которые предусмотрены процессуальным законодательством Российской Федерации для указания в исполнительных документах.

«Например, в соответствии со ст. 127 ГПК РФ и ст. 229.6 АПК РФ в судебном приказе для гражданина-должника указываются лишь его наименование, место жительства, а также дата, место рождения и место работы (если они известны). Отсутствие в исполнительных документах идентификаторов сведений о физическом или о юридическом лице приводит к возможности ошибочного совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения (таких, как арест счетов, обращение взыскания на денежные средства, ограничение на выезд и др.) в отношении лиц, не являющихся должниками, при частичном совпадении их персональных данных с данными должников», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в апреле этого года глава ФССП Дмитрий Аристов пообещал, что с 31 июля судебные приставы прекратят взыскивать долги по административным штрафам с полных тезок должников.

В силу вступил Федеральный закон № 264-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ регулирует вопросы, связанные с идентификацией сторон исполнительного производства. Теперь приставы будут проверять данные должников не только по ФИО и дате рождения. У каждого нарушителя будет дополнительный идентификатор, в котором могут быть прописаны СНИЛС, паспортные данные, водительское удостоверение и прочие документы. Решение о том, какие данные указывать в идентификаторе, будет принимать орган, выписывающий штраф.