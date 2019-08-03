Открытие Армейских игр — 2019

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RT
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия Армейских международных игр — 2019. В подмосковном парке «Патриот» до 17 августа будут проходить финалы таких конкурсов, как «Танковый биатлон», «Полевая кухня» и «Страж порядка». А на полигоне Алабино в рамках официального открытия состоится заезд танков с женскими экипажами, после чего пройдёт индивидуальная гонка с участием команд Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая. RT вёл прямую трансляцию.

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