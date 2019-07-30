В Подмосковье мать-одиночка не может найти дочь, которую увёз бывший муж

Мать-одиночка Елена Илатовская пытается разыскать несовершеннолетнюю дочь, которую увёз в неизвестном направлении бывший муж женщины. Ранее он добился принудительной госпитализации экс-супруги в психиатрическую клинику и в это время забрал девочку к себе. Затем он попытался лишить Илатовскую родительских прав. Однако суд не удовлетворил эту просьбу, а помещение женщины в психбольницу признал незаконным. Между тем органы опеки отказываются помочь матери, поскольку её дочь находится с отцом.

© Фото из личного архива

39-летняя Елена Илатовская из подмосковного Павловского Посада не может найти дочь, которую увёз бывший муж Алексей Ларин, имеющий по решению суда право встречаться с девочкой только несколько раз в неделю.

Мужчина пытался ограничить женщину в родительских правах. Однако суд не нашёл оснований для удовлетворения иска отца и встал на сторону матери. Несмотря на это, Елене дочь не вернули. Она обращалась в органы опеки, но там отказались помочь ей в розыске ребёнка, поскольку девочка находится с отцом.

Как ранее сообщал RT, в конце мая женщину по решению суда принудительно госпитализировали в психиатрическую клинику. Поводом для иска послужили жалобы бывшего мужа и директора лицея, в котором учились дети Илатовской, на якобы неадекватное поведение Елены.

«Выиграли дело против системы»

Как сообщила RT Елена Илатовская, 15 июля Мособлсуд постановил, что её госпитализация в психиатрическую клинику для принудительного лечения была незаконной.

«Моя история показывает, что любого неугодного человека можно упечь в клинику, даже если он не пьёт, не курит, не употребляет наркотики и ведёт нормальный образ жизни. Мне очень повезло, что у меня была действующая доверенность на адвоката, а так меня бы оттуда уже не вытащили. Только если овощем через несколько лет. Как мне сказали юристы, это первый случай в России, когда выиграно дело против госпитализации, против системы. Я, несомненно, рада», — говорит Илатовская.

© Фото из личного архива

Но сейчас Елене надо вернуть дочку Александру, которую бывший муж забрал и увёз в неизвестном направлении, когда Илатовскую задерживали полицейские для принудительной госпитализации.

При этом её бывший муж Алексей Ларин по решению суда от 21 сентября 2017 года может видеться с дочерью только несколько раз в неделю и раз в год забирать её на отдых в России.

Поиски дочери

Пока Елена была в клинике, муж подал в суд с целью ограничить женщину в родительских правах. Однако 25 июня Павлово-Посадский городской суд Московской области постановил, что доводы Ларина о том, что «оставление ребёнка с матерью опасно для него», не нашли своего подтверждения, и его требования не удовлетворил.

Между тем отец возвращать Александру не собирается — он обжаловал вердикт. Апелляция будет рассматриваться 5 августа.

А пока Елена пытается найти дочь. По словам женщины, по адресу регистрации и по адресу проживания мужа девочки нет. Илатовская обращалась с заявлениями в полицию и в органы опеки, однако возбуждать дело не стали из-за «отсутствия события преступления» (документ имеется в распоряжении редакции) и пояснили, что ребёнок с отцом, поэтому оснований для поиска нет. Елена подозревает, что дочь находится у родителей сожительницы Ларина.

«У него какая-то идея фикс — отбирать детей у бывших жён. Когда мы с ним были вместе, он пытался отнять дочь первой жены, которая ушла от него, когда ребёнку было три месяца. Я это пресекла. Сама ушла, когда Саше было полгода, и попала в такую же ситуацию. Он постоянно при детях начинал скандал, а как только те лягут спать, успокаивался. Поднимал на меня руку — я писала заявление в полицию и собираюсь найти его в архивах», — рассказывает Елена.

Сам Алексей Ларин в беседе с RT заявил, что 5 августа выиграет суд, и дочь будет жить с ним.

«У неё шизофрения, и она отказывается проходить лечение. Когда я виделся с Еленой, она была всё так же агрессивна. Из банального дела раздули кошмар. Ребёнку из-за этого тяжело приходится, и я оградил её от всего. Саша хочет, чтобы её оставили в покое», — заявляет отец.

Между тем адвокат Елены Родион Смирнов говорит, что его подзащитная не больна.

«На заседании выступали эксперты, мы предъявляли заключения нескольких экспертиз, и они показали, что шизофрении у Илатовской нет. Если бы она была опасна для детей и общества, из больницы её бы никто не выпустил», — поясняет адвокат.

Отказ от прививок

Помимо бывшего мужа, в «неадекватном поведении» Илатовскую обвинял и директор лицея, где учились дети женщины. Конфликт начался осенью 2018 года, когда Елена и несколько других родителей отказались делать детям пробу Манту. Тогда детей изолировали в отдельный класс, а в мае 2019-го и вовсе отстранили от занятий.

Илатовская рассказала RT, почему она отказывалась делать детям прививки в школе.

«Сейчас у Лизы (дочь Илатовской от первого брака. — RT) на фоне стресса обострилась астма, она лежит в больнице. Как раз астма у неё появилась после прививки АКДС. У моей подруги Ирины Девициной у дочери после вакцинации начались приступы эпилепсии. Мы не просто так отказываемся, а потому что нашим детям потом реально становится плохо», — поясняет женщина.