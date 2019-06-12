В Подмосковье пытаются отправить на принудительное лечение мать-одиночку

В Подмосковье разыскивают мать-одиночку Елену Илатовскую для принудительного лечения в психиатрической клинике. Такое решение принял Павлово-Посадский городской суд после обращения местной психиатрической больницы. Поводом для иска медучреждения стали жалобы бывшего мужа Елены, который сейчас пытается лишить её родительских прав, и директора лицея, с которой у Илатовской возник конфликт из-за отказа делать детям пробу Манту. При этом адвокат женщины утверждает, что решение психбольницы о неадекватности его подзащитной могло быть предвзятым, а суд отказался провести обследование в другой клинике. Между тем подруга Елены отметила, что школьников, которым не сделали пробу Манту, поместили в отдельный класс и фактически не обучали, хотя родители принесли справки, что у их детей нет туберкулёза.

© Фото из личного архива / Global Look Press

У 39-летней Елены Илатовской две дочери от разных браков: 12-летняя Елизавета и 9-летняя Александра. Женщина в разводе и растит детей в одиночку. Они учатся в лицее №2 имени В.В. Тихонова в Павловском Посаде. Осенью 2018 года всем школьникам планово делалась проба Манту, однако Елена и ещё несколько родителей отказались от неё.

«У Лизы астма. Когда она была совсем маленькой, мы ей уже один раз делали прививку. Она тогда резко есть перестала, а потом и вовсе попала в реанимацию. После этого мы прививки делать перестали от греха подальше», — рассказывает RT мать Елены Лира Николаевна.

«Туберкулёзные»

Директор лицея №2 Марина Серова решила, что дети, не сделавшие пробу Манту, не могут учиться с остальными: якобы незадолго до отказа Илатовской и других родителей в школе был выявлен случай заболевания туберкулёзом. В итоге четырём школьникам разного возраста составили другое расписание и выделили отдельный класс. Другие «отказники» просто перестали посещать лицей. При этом раньше претензий к школьникам без прививок у директора не возникало.

«У меня две дочери там учатся, и я им никогда не делала пробу Манту. Никаких справок не требовалось, и проблем не возникало. А в этом году директор ополчилась. Мы сделали с Еленой анализ крови детям, принесли справку от терапевта, что они здоровы, а им всё равно — требуют только Манту», — рассказывает RT подруга Илатовской Ирина Девицина.

По её словам, к детям-«отказникам» в школе стали относиться предвзято: называть их «туберкулёзными» и ставить двойки за материал, который им не объясняли.

«Учителя приходили в класс, давали задания для самостоятельного обучения и уходили. В кабинете было холодно. В итоге у Лизы обострилась астма. Моя дочь подала в суд иск о нарушении школой права детей на образование», — рассказывает мать Илатовской.

Процесс Елена проиграла. В феврале суд постановил, что дети не имели права находиться на территории школы, так как могли быть больны туберкулёзом.

Елена хотела обжаловать решение суда, но в мае в апелляции ей было отказано, а её старшую дочь отстранили от занятий. Кроме того, Роспотребнадзор оштрафовал директора лицея на 30 тыс. рублей за то, что в учреждении находились не обследованные на туберкулёз дети.

Как рассказала Ирина Девицина, директор лицея написала жалобы на неё и Илатовскую в опеку и инспекцию по делам несовершеннолетних. Женщин вызвали на комиссию, где они пояснили, что реакцию Манту делать не будут, но дети прошли альтернативные обследования, которые подтвердили, что они здоровы. После этого претензии к женщинам были сняты.

Психиатрическое освидетельствование

Между тем весной представители Павлово-Посадской психиатрической больницы №15 (ПНД №15) обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении освидетельствования Елены Илатовской. Поводом для иска послужили жалобы бывшего мужа женщины Алексея Ларина (отца Александры, младшей дочери Елены) и директора лицея №2 Марины Серовой.

Как следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении RT, 25 апреля Алексей Ларин сообщил врачам ПНД №15, что опасается за здоровье своей дочери Александры, потому что его бывшая жена «неадекватна в быту и проявляет неконтролируемую агрессию к детям и окружающим». Также о некорректном поведении женщины сообщила директор лицея.

2 мая суд постановил, что Елена должна пройти принудительное психиатрическое освидетельствование.

Стоит отметить, что Елена Илатовская по профессии инженер-конструктор военных объектов. В августе 2018 года она обратилась в ПНД №15, чтобы получить справку второй формы допуска к гостайне для работы. Однако там документ своевременно не оформили. В итоге женщина обратилась в другую клинику, где прошла освидетельствование и получила допуск.

«После решения суда Елена была согласна на обследование, но не в ПНД №15, где, по её мнению, к ней относятся предвзято, а в любой другой клинике, — рассказывает адвокат Илатовской Родион Смирнов. — Но сделать этого Елена не успела. В апелляции ей также отказали. 30 мая она с младшей дочкой пошла в суд, чтобы забрать документы. Тут её арестовала полиция и принудительно доставила в психиатрическую клинику №15».

По словам матери женщины, при задержании Илатовской присутствовал её бывший муж.

«Когда Лену задерживали, он схватил свою дочь и увёз её. Теперь мы не знаем, где она находится. На связь Ларин не выходит, и мы сейчас очень волнуемся», — рассказывает Лира Николаевна.

По словам адвоката Елены Родиона Смирнова, Илатовскую поместили в клинику незаконно.

«В её случае не требовалась принудительная госпитализация: освидетельствование проводится в амбулаторном порядке. Но её под конвоем полиции отвезли в больницу, у неё отобрали телефон. Меня, её законного представителя, к ней не пускали», — пояснил RT адвокат.

Смирнов рассказал, что в соответствии с законодательством после 48 часов, проведённых в клинике, на обследуемого составляют заключение. На основании этого документа либо пациента отпускают, либо ему предписывают дальнейшее лечение, которое должно быть одобрено судом.

Побег

В субботу, 1 июня, клиника подала ходатайство в суд о госпитализации Илатовской.

«Елена просила об обследовании в присутствии адвоката. Врачи этого не хотели и составили справку, что она «не идёт на контакт и неадекватна». Мне тогда удалось добиться встречи с Еленой, и я видел, что она была в адекватном состоянии», — рассказывает Смирнов.

В понедельник, 3 июня, суд отложил рассмотрение дела и перенёс заседание на вторник. Так как удерживать Илатовскую в клинике оснований не было, она спокойно покинула здание суда. На следующее заседание, где было принято решение о её помещении в клинику, Елена не явилась.

«Я не знаю, где Лена находится, но она не дома. Мне звонят два раза в день, утром и вечером, и говорят, что с ней всё хорошо. Лиза сейчас с ней. Дочь очень хочет вернуть Сашу, но если она покажется в городе, то её заберут в клинику», — утверждает Лира Николаевна.

В свою очередь, адвокат Родион Смирнов заявил RT, что уже обжаловал решение суда о принудительной госпитализации Илатовской.

«Дочь увезу в другой город»

RT удалось связаться с бывшим мужем Илатовской Алексеем Лариным. По его словам, младшая дочь Елены, Саша, сейчас с ним, а «о маме, бабушке и сестре она и не вспоминает».

«Я планирую уехать из города. Уже договариваюсь о том, чтобы перевести дочь в другую школу», — заявил RT Ларин.

Кроме того, он подал иск об ограничении родительских прав Илатовской. Первое заседание назначено на 11 июня. Поиском свидетелей занимается сожительница Ларина Елена Когай. Женщина опубликовала в соцсетях соответствующее сообщение и в беседе с RT подтвердила, что действительно ищет людей для выступления в суде.

Ищет свидетелей и сам Ларин.

«Я сегодня обошёл весь район, в котором живёт Лена с детьми. Заходил в магазины и выяснил, что девочки воровали продукты. Также я был в парке и просто перепугал всех людей расспросами», — рассказывает мужчина.

Алексей рассказал RT, что он с 2013 года пытается добиться принудительного обследования Елены в ПНД.

«Она больна, и очень давно. Уже тогда была агрессивной, била детей и много кричала. Но тогда я был один и добиться обследования не смог. Лене даже удалось ограничить моё общение с дочерью через суд. Мне даже казалось, что я неадекватный, раз опека всё же встала на её сторону. Однако я обратился к директору школы, чтобы она сообщала о странностях в поведении жены. Видимо, сейчас у неё всё обострилось: её мать говорила, что у неё ещё с детства какое-то психическое заболевание», — уверяет Ларин.

© Фото из личного архива

Однако мать Елены Лира Николаевна заявила RT, что её дочь всегда следила за детьми. Она рассказала, что девочки учатся в музыкальной и художественной школах. Младшая дочка, Саша, побеждала в областных конкурсах по декоративному искусству, информация о её работах опубликована в Энциклопедии детских достижений Московской области.

По словам женщины, дочь ушла от Ларина из-за его агрессивного поведения.

«Лёша бил Лену, даже когда она беременная была. Она не могла больше терпеть и подала на развод, но с девочкой ему общаться разрешала до тех пор, пока дочь не пожаловалась на поведение отца», — рассказывает бабушка.

Ларин подал в суд на Илатовскую, чтобы добиться встреч с дочерью.

21 сентября 2017 года Павлово-Посадский городской суд Московской области разрешил отцу видеться с Сашей несколько раз в неделю и с согласия Илатовской один раз в год на две недели забирать дочь на отдых в России.

«Но его и это не устроило. Я думаю, неспроста всё это поднялось. Может, он сговорился со школой и решил так Лену в психбольницу упрятать, а дочь себе забрать», — предполагает Лира Николаевна.

RT пытался связаться с директором лицея №2 Мариной Серовой, однако получить её комментарий не удалось.