Ударившей односельчанина ножницами студентке повторно дали условный срок

В Чувашии 21-летнюю студентку Анастасию Раймову приговорили к двум годам и шести месяцам условно за то, что она ударила ножницами пьяного односельчанина, который, по её словам, напал на неё и угрожал расправой. Ранее Верховный суд отменил первый условный срок девушке, сославшись на допущенные судом процессуальные нарушения. В Генпрокуратуре утверждают, что со стороны потерпевшего проявлений агрессии не было, что подтвердили очевидцы в ходе расследования. Раймова намерена добиваться оправдательного приговора.

© Фото из личного архива Анастасии Раймовой

Ибресинский районный суд в Чувашии вновь вынес обвинительный приговор по делу 21-летней студентки Анастасии Раймовой, ударившей ножницами односельчанина. Инцидент произошёл в октябре 2018 года. По словам девушки, она пыталась защититься от 41-летнего Алексея Филиппова, который начал избивать её во дворе её дома в селе Чувашские Тимяши, угрожая «переломать руки и ноги и свернуть шею». После удара ножницами мужчина попал в больницу, а потом написал на Раймову заявление в полицию.

Несмотря на то что во время очной ставки перед первым процессом и на самом суде Алексей Филиппов подтвердил, что схватил и ударил девушку, следствие и суд отказались квалифицировать действия Раймовой как необходимую самооборону. В апреле её приговорили к трём годам условно за «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений» (п. «з» ч. 2 ст. ст. 111 УК РФ).

Анастасия оспорила данное решение, и в мае Верховный суд Чувашии отменил приговор. Основанием стали процессуальные нарушения, допущенные судом во время первого разбирательства: большинство свидетелей давали показания на родном чувашском языке, а секретарь записывал их сразу на русском языке, хотя не являлся переводчиком. То есть свидетели подписывали свои показания, даже не имея возможности их прочитать.

Новый приговор

В июне Ибресинский районный суд начал повторное рассмотрение дела Анастасии Раймовой. 24 июля её приговорили к двум годам и шести месяцам условного срока. С учётом времени, прошедшего между судами, наказание практически не изменилось. При этом прокурор Валерий Гришин требовал для девушки более строгого наказания — он запросил для студентки пять лет условно.

«Мы снова будем обжаловать приговор в Верховном суде Республики Чувашия. Мы сейчас просто в шоке от приговора — в этот раз суд даже не увидел смягчающих обстоятельств», — рассказала RT Анастасия Раймова.

В соответствии с условиями наказания девушка должна будет ежемесячно отмечаться в уголовно-исправительной инспекции и не сможет покидать регион или менять место жительства и учёбы, не уведомив об этом правоохранительные органы. В ближайшие 10 дней, пока приговор не вступил в законную силу, в отношении Раймовой также сохраняются ограничения, установленные мерой пресечения.

«О летнем отдыхе теперь, конечно, можно забыть: я надеялась, что получится поехать на море, отойти немного от всего этого. Честно говоря, я очень устала. Но мне кажется, если я сдамся, лучше точно не будет. Поэтому буду бороться до конца», — считает Анастасия.

«Заставила оговорить себя»

Повторное судебное разбирательство по делу Анастасии Раймовой началось с того, что потерпевший Алексей Филиппов поменял свои прежние показания. Он заявил, что на самом деле вовсе не нападал на студентку и не угрожал ей, а в ходе первого процесса Анастасия и её адвокат якобы заставили его сознаться в том, чего он не делал.

Такой же версии придерживаются надзорные органы. В ответ на запрос RT в Генеральной прокуратуре подчеркнули, что Анастасия «на почве личных неприязненных отношений устроила ссору с потерпевшим по причине его отказа покинуть двор». В прокуратуре полагают, что в ходе этого конфликта Раймова вытащила из кармана куртки ножницы и нанесла ими удар в живот нетрезвому мужчине.

«Со стороны потерпевшего не было проявлений агрессии, которые могли бы спровоцировать удар. Это подтверждали в ходе расследования не только односельчане Анастасии, на глазах которых всё случилось, но и её мать», — сообщили в Генпрокуратуре.

При этом ранее в беседах с RT Анастасия, напротив, отмечала, что суд скептически отнёсся к показаниям её матери, присутствовавшей во дворе дома во время конфликта.

В надзорном ведомстве также отмечают, что адвокат Раймовой уговаривал потерпевшего оговорить себя, «чтобы суд не слишком строго наказал молодую девушку».

«Потерпевший, будучи односельчанином обвиняемой, пожалел Анастасию и согласился с просьбой адвоката. Он заявил, что хватал Раймову за куртку и толкнул в плечо. В марте 2019 года мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в ходе расследования сама Анастасия ничего не говорила о каких-либо телесных повреждениях и насилии со стороны потерпевшего. В Генпрокуратуре подчеркнули, что версия о нападении Филиппова появилась уже в суде. Стоит отметить, что ещё на этапе следствия сама Раймова рассказывала RT о давлении, которое оказывали на неё следователи. По её словам, они требовали сознаться в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего и неверно записывали её показания.