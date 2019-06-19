В Чувашии повторно рассматривают дело студентки, ударившей ножницами напавшего на неё мужчину

Ибресинский районный суд в Чувашии начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении 21-летней студентки Анастасии Раймовой. В апреле девушке дали три года условно за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — она ударила ножницами напавшего на неё пьяного односельчанина. Однако в мае Верховный суд республики отменил приговор. 18 июня состоялось первое заседание в рамках нового процесса, однако у адвокатов есть подозрение, что судья мог встать на сторону обвинения.

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Студентка педагогического факультета из Чувашии Настя Раймова оказалась на скамье подсудимых в феврале 2019 года. Её приговорили к трём годам условно по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) за то, что в октябре 2018 года она ударила ножницами напавшего на неё односельчанина Алексея Филиппова. Сам Филиппов в ходе процесса признался, что действительно бил девушку.

Раймова обжаловала решение суда, и 22 мая Верховный суд Республики Чувашия отменил приговор и отправил дело Анастасии на повторное рассмотрение в районный суд. Адвокат девушки Виктор Мандрюков рассказал RT, что приговор отменили из-за процессуальных нарушений, допущенных в ходе первого разбирательства.

«Нарушения касались языка судопроизводства, — объясняет Мандрюков. — Свидетели говорили на чувашском языке, а их показания записывали сразу на русском языке. Но сам секретарь не имел права переводить, поскольку не является переводчиком».

Другой адвокат, представлявший интересы Анастасии, Анатолий Тимофеев также рассказывал RT о многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных ещё на этапе следствия. Сторона защиты отмечает, что в ходе нового процесса суду предоставят информацию обо всех этих нарушениях.

Новый процесс

18 июня в Ибресинском районном суде состоялось первое заседание в рамках повторного рассмотрения дела Раймовой. Её адвокат Виктор Мандрюков отмечает, что заседание чуть не закончилось скандалом. По словам юриста, камнем преткновения снова стал вопрос о языке судопроизводства.

«Прокурор по подсказке судьи ходатайствовал о том, чтобы огласить показания свидетеля, данные во время следствия, — утверждает Мандрюков. — Я выразил мнение, что было нарушено производство, так как следователь сам переводил слова свидетеля, не имея на это права».

Речь идёт о свидетельнице Надежде Александровой — соседке Раймовых, к которой якобы раненный Филиппов поехал на велосипеде почти сразу после инцидента, чтобы показать рану. Сама женщина утверждает, что ни крови, ни повреждений на теле мужчины не видела, как и тряпки, которой, по словам Филиппова, он вытирал кровь.

На заседании 18 июня Мандрюков подчеркнул, что Александрова понимает только чувашский язык и не могла даже прочесть показания, записанные следователем с её слов. Юрист также пригрозил написать заявление об отводе судьи, поскольку тот, по его мнению, занял сторону гособвинения. В итоге заседание было решено продолжить 1 июля.

Результаты экспертизы

Сторона защиты полагает, что Алексей Филиппов мог получить ранения не от рук Раймовой в момент конфликта во дворе её дома, а гораздо позже. По мнению Мандрюкова, Филиппов получил ранение уже у себя дома — только там были обнаружены следы крови.

«Многие исследованные доказательства говорят о том, что ножевое ранение Филиппов получил вообще в другом месте. Конфликт с Раймовой произошел в 16:30, а операцию ему делали только в 23:00. Выходит, он семь часов ходил с открытой раной, с проникающим ранением в брюшную полость! И нигде даже скоплений крови нет! Ни на одежде, нигде!» — подчёркивает юрист.

В ходе первого судебного разбирательства также не были предоставлены результатов экспертизы бушлата, в который в день инцидента, 17 октября, был одет потерпевший. Адвокат Раймовой считает, что канцелярские ножницы, которыми защищалась девушка, могли даже не пробить плотную ткань.

Сама Анастасия отмечает, что в ходе подготовки к слушаниям в Верховном суде они с адвокатами изучили результаты проведённых ранее экспертиз и выяснили, что в предыдущем заключении даже не были описаны раны Филиппова.

«Эксперты просто взяли выписку из карты амбулаторного больного, где рана почти не описана, а самого Филиппова даже не осмотрели. Нет информации о характере ранения. Мы обратились в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы и сделали новое заключение по бушлату и ножницам. Медэксперты в Чебоксарах написали, что дырка на бушлате не совпадает с раной на теле! Рана, по их словам, была нанесена даже не ножницами, а, скорее всего, другим предметом», — заявила Раймова.

Надежда на справедливость

Сейчас Анастасия Раймова сдаёт сессию в университете, где учится на педагога. Недавно она на «отлично» защитила курсовую работу об эстетическом воспитании на уроках истории. На судебные заседания девушка вынуждена ездить в перерывах между экзаменами.

«Когда Верховный суд отменил приговор, я, конечно, обрадовалась. Лучше пускай этот кошмар с судами продлится ещё какое-то время, но будет вероятность, что приговор вынесут справедливый», — говорит Настя.

Раньше она мечтала найти работу по специальности и стать учителем, но уголовное дело нарушило её планы. Хотя руководство университета и друзья девушки, узнав об истории с уголовным преследованием, встали на сторону Насти, она опасается, что в будущем уже не сможет работать с детьми.

«Я бы очень хотела работать по специальности, всегда хотела быть учительницей. Я работала вожатой в Крыму, обожаю работать с детьми и хотела бы продолжить. Но, боюсь, из-за истории с судимостью учителем я стать не смогу, и понимаю, что лучше пойти другим путём», — вздыхает девушка.

В следующем учебном году Настя будет поступать на юридический факультет. Она хочет стать адвокатом, чтобы защищать людей, которых несправедливо судят.

«Я слышала о Дарье Агений, знаю о её флешмобе (#самаНЕвиновата — акция против стигматизации жертв насилия. — RT) и тоже считаю, что в нашей стране нужны какие-то изменения. Потому что у нас судят жертв, а настоящих преступников, от которых они пытались защититься, выставляют жертвами», — отмечает девушка.

Истории Раймовой и Агений во многом схожи — последней грозит до десяти лет лишения свободы за то, что она ударила ножичком для заточки карандашей мужчину, который, по словам девушки, пытался её изнасиловать. Это произошло в Туапсе в конце июля прошлого года. До суда дело пока не дошло — когда история получила огласку, прокуратура отправила дело Дарьи Агений на доследование.