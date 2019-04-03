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Защищавшуюся от нападения студентку из Чувашии приговорили к условному сроку

Презумпция невиновности

3 апреля 2019, Екатерина Суслова

В Чувашии вынесли обвинительный приговор 19-летней Анастасии Раймовой, ударившей ножницами мужчину, который её избивал и угрожал расправой.

  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Ибресинский районный суд приговорил Раймову, поранившую ножницами напавшего на неё пьяного односельчанина, к трём годам лишения свободы условно, рассказал RT адвокат девушки Анатолий Тимофеев.

«Суд признал Анастасию виновной в «причинении тяжкого вреда здоровью» по ч.2 статьи 111 УК России, и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Естественно, мы с таким приговором не согласны и будем оспаривать данное решение», — подчеркнул юрист.

В феврале RT писал, что 19-летнюю Анастасию Раймову отдали под суд после того, как она ударила ножницами пьяного односельчанина, который напал на неё и угрожал «переломать руки и ноги».

Мужчина ранее был судим за изнасилование.

Адвокаты девушки отмечали, что действия Раймовой были необходимой самообороной, и в соответствие со ст. 37 УК России не должны квалифицироваться как преступление.

Кроме того, адвокат подчёркивал, что дело Раймовой расследовалось с массой процессуальных нарушений.

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3 апреля  Презумпция невиновности
Защищавшуюся от нападения студентку из Чувашии приговорили к условному сроку