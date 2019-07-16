Героиня материала RT добилась отмены выплаты алиментов интернату за своего сына

В Иркутске суд признал неправомерным взыскание алиментов с Елены Зандер в пользу детского дома-интерната. Ранее RT писал о двух матерях, которым в будние дни приходится оставлять своих детей-инвалидов в интернате. По закону эти услуги должны предоставляться бесплатно, однако учреждение через суд добилось выплаты в свою пользу алиментов, несмотря на то что не является законным представителем детей. Вторая женщина, Ульяна Роданич, также подала апелляцию и сейчас ждёт рассмотрения дела.

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Жительнице Иркутска Елене Зандер удалось снять с себя обязанность по выплате алиментов в пользу Иркутского детского дома-интерната №2 (ИДДИ) — суд второй инстанции удовлетворил апелляционную жалобу женщины.

Ранее RT рассказывал о том, что у 16-летнего сына Елены Зандер Андрея с детства диагностирована умственная отсталость. Женщина вынуждена в будние дни передавать его на попечение городского интерната, чтобы иметь возможность ходить на работу. Раньше за пребывание сына в ИДДИ Елена отдавала 75% его пенсии по инвалидности, но после изменения закона об оказании услуг инвалидам в 2015 году стационарное размещение стало бесплатным.

Когда узнавшие об изменениях родители расторгли первоначальный договор, интернат всё равно предпринял попытку получать деньги на содержание детей под видом алиментов. Учреждение подало на Елену Зандер в суд первой инстанции и выиграло дело. Женщину обязали выплачивать интернату 25% своего заработка на содержание Андрея.

Елену решение суда возмутило. Алименты может взыскивать только законный представитель ребёнка. Однако Елена не отказывалась от Андрея, полностью обеспечивает его, а ИДДИ не имеет прав в отношении её сына. Женщина подала апелляцию.

4 июля Октябрьский районный суд Иркутска признал неправомерным взыскание алиментов в пользу Иркутского детского дома-интерната №2 с Елены Зандер, а решение мирового судьи аннулировал. Суд второй инстанции посчитал, что изначальное решение по вопросу алиментов было принято на неверных основаниях.

Правовая коллизия произошла из-за статуса Андрея — путёвка в интернат на него выписана органами опеки как на ребёнка, временно оставшегося без попечения родителей. Однако реально он таковым не является, поскольку от него не отказывались, его мама целиком выполняет свои родительские обязанности, не сидит в тюрьме и трудоспособна.

В аналогичной ситуации с Еленой Зандер находится и другая женщина, Ульяна Роданич. Ульяна забирает своего сына Сашу из интерната каждый день домой по дороге с работы. Однако и на неё интернат подал в суд на алименты и выиграл. Сейчас женщина ждёт рассмотрения апелляции — дата заседания пока не назначена.

Ульяна и Елена намерены подать встречный иск к ИДДИ о взыскании с них сумм, уплаченных по старому договору. Женщины считают, что их дети изначально попадали в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации, то есть имели право на бесплатное обслуживание.

Стоит отметить, что даже после того, как пребывание в стационаре стало бесплатным, учреждение предложило матерям Андрея и Александра составить дополнительное соглашение, по которому женщинам пришлось бы добровольно переводить ИДДИ всё те же 75% пенсионных начислений по инвалидности. Елена и Ульяна сочли это незаконным и платить отказались.

Зандер и Роданич — это только две из двадцати женщин, оставляющих своих детей в ИДДИ в будние дни. Остальные родители по разным причинам идти в суд не хотят.

Юристы, к которым RT обращался за консультацией, признавали спорность ситуации, но в основном склонялись к мысли, что алименты с женщин взимали необоснованно. Наиболее противоречивым, по их мнению, оказался вопрос признания детей оставленными без попечения родителей. Этот статус даётся при определённых условиях, но дети Роданич и Зандер в эту категорию не попадают.

В то же время юристы указывали, что не совсем понятно, почему детей с инвалидностью не считали находящимися в трудной жизненной ситуации. Даже если ИДДИ взимал с родителей плату за содержание детей, учреждение обязано было представить финансовый отчёт по оказанным услугам, а этого сделано не было.

В Министерстве социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области RT ответили, что алименты на детей взыскивались согласно статье Семейного кодекса, в которой говорится, что «родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей».

Ульяна Роданич, которая пока только ждёт решения суда, рассказала RT, что считает права её ребёнка нарушенными.

«Почему только с нас взимают деньги, к тому же так выборочно — с меня и Лены? — возмущается Ульяна. — В других областях такое не практикуется. А нас, получается, наказали алиментами за несговорчивость. Вообще сфера социальных услуг мне кажется предельно непрозрачной и позволяет совершать разного рода махинации в отношении слабо защищённых групп граждан».