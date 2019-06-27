В Иркутске интернат для детей с особенностями развития требует алименты с родителей

В Иркутске суд обязал двух матерей детей с особенностями развития платить алименты в пользу государственного учреждения. Двух мальчиков с тяжёлыми формами умственной отсталости мамы передают на попечение интерната в будние дни, и раньше социальные услуги оплачивались из назначенной государством пенсии по инвалидности на основании договора. Когда же родители, опираясь на изменения в законодательстве, попытались от договора отказаться, руководство воспитательного заведения подало иск о взыскании с них денег в виде алиментов. Защита родителей утверждает, что услуги по социальному попечительству детей должны оказываться бесплатно и намерена подавать встречный иск о взыскании ранее уплаченных сумм.

© Фото из личного архива

Мамы двух детей-инвалидов вынуждены платить алименты в пользу иркутского детского дома-интерната № 2 (ИДДИ). Такое решение по иску учреждения в адрес Ульяны Роданич и Елены Зандер принял в начале лета мировой суд города, хотя женщины от своих детей не отказывались и постоянно за ними ухаживают.

У сыновей Ульяны и Елены — тяжёлая форма умственной отсталости, поэтому обычные образовательные учреждения они посещать не могут, а оставлять дома без присмотра на целый день детей нельзя. Женщины вынуждены работать и на будние дни передают детей в попечение ИДДИ.

На протяжении нескольких лет интернат получал 75% пенсии по инвалидности детей, хотя изменившийся в 2015 году закон не обязывает родителей платить государству за оказанные в отношении детей-инвалидов социальные услуги. В ответ на отказ мам (одна из которых одиночка) от действовавшей схемы, руководство интерната подало в суд и добилось назначения выплаты алиментов.

Матери инвалидов считают, что права их детей на бесплатную социальную помощь таким образом нарушены, и намерены подавать апелляцию и добиваться возврата ИДДИ уплаченных денег — у Роданич это почти 600 тысяч рублей, у Зандер — 450.

«Никогда не думаешь, что это произойдёт с тобой»

Ульяне Роданич 38 лет, она одна воспитывает 17-летнего сына Сашу. У юноши тяжёлая форма умственной отсталости, вызванная перенесённой в возрасте одного года менингококковой инфекцией. Мальчик говорит эхолалиями (звукоподражаниями), признан необучаемым и не способен полноценно сам себя обслуживать. Ульяна старается общаться с ним как с взрослым, но, к сожалению, Саша всегда останется в своём развитии на уровне полуторогодовалого ребёнка.

«Мне был всего 21 год, я училась на пятом курсе Иркутского пединститута, хотела стать учителем истории, — вспоминает Роданич. — Когда Саша родился, он был здоров. Но в год он заболел менингитом, у него пошли тяжёлые осложнения. Для меня это был шок. Никогда не думаешь, что такое произойдёт с тобой или твоими близкими».

Менингококк Саше лечили долго. На фоне заболевания из-за тяжёлых осложнений начались приступы эпилепсии и рвоты — их бывало до 30 в день. Менингит также привёл к торможению психологического развития Саши. Если до трёх лет он развивался как обычные дети, то потом регресс стал очевиден.

В восемь лет Сашу успешно прооперировали в Москве. Предложивший лечение врач очень серьёзно отнёсся к его случаю, даже консультировался с немецкими коллегами перед операцией. Хирургическое вмешательство помогло, припадки почти исчезли. Но лекарственная терапия мальчику всё равно постоянно необходима.

Вернувшись из Москвы в Иркутск Ульяна с сыном поселились у её родителей: с отцом ребёнка на тот момент наступил разлад. Учреждений, готовых принять Сашу на воспитание и обучение на постоянной основе найти было невозможно. Только когда мальчику исполнилось 12 лет Ульяна получила от органов опеки направление для Саши в ИДДИ №2.

«Я получила возможность выйти на работу, — рассказывает Ульяна. — Сашу я отвозила в интернат по утрам в будни, забирала вечером после работы. Он начал социализироваться и общаться со сверстниками. В интернат он ходит охотно, я бы его туда перестала водить, если бы увидела, что ему плохо».

Внезапно замкнулся

Елене Зандер 50 лет, у неё трое детей. Младшему сыну Андрею сейчас 16. Страшный диагноз врачи ему поставили в три года.

«Неизвестно, что стало катализатором заболевания, — вспоминает Елена. — Внезапно он стал замкнутым, перестал реагировать на внешний мир. Сначала поставили диагноз аутизм, а потом выявили шизофрению. Из-за заболевания он так даже и не научился говорить».

© Фото из личного архива

Андрей получил статус ребёнка-инвалида, ходить в сад или школу он не мог. С помощью специалистов-психологов и поддерживающих препаратов со временем Елене удалось помочь сыну стать более социализированным.

«Лекарства часто приходится брать за свой счёт, поскольку, даже несмотря на наличие бесплатного рецепта, их просто нет в городе, — говорит Елена. — Без них ему может стать очень плохо. Поскольку он не говорит, сложно понять что он чувствует. Андрей живёт в своём мире».

Когда Андрею исполнилось 10 лет, он получил путёвку в ИДДИ №2. Елена привозила его в интернат по будним дням, а сама устроилась на две работы — в библиотеку и местное СМИ. Работая в две смены она смогла наконец обеспечивать семье достойную жизнь.

Платное бесплатное

Детей Роданич и Зандер в ИДДИ приняли по направлению от органов опеки. Изначально между службой попечительства, родителями и интернатом был подписан трёхсторонний договор о помещении детей в стационар на платной основе. В качестве оплаты в пользу ИДДИ перечислялось 75% от пенсий Саши и Андрея по инвалидности.

Несколько лет родители исправно выполняли условия договора и перечисляли деньги на счёт ИДДИ. Но в 2018 году в связи с изменениями в законодательстве родителям был предложено новое соглашения: оплата стационара в нём не предусматривалась.

Одновременно мамам детей-инвалидов было предложено подписать дополнительное соглашение о добровольном переводе 75% пенсионных начислений их детей на счёт ИДДИ. От него Ульяна и Елена отказались. После этого им более полугода не выдавали на руки оригинал нового договора о помещении детей в стационар. Без документов они не могли обратиться в ПФР и отменить продолжающиеся выплаты в пользу интерната.

И хотя эти удержанные средства были в результате возвращены, в ИДДИ всё равно нашли способ получать деньги с родителей — через решение суда о взыскании алиментов в размере 25% от их заработной платы.

В интернате около двадцати матерей в схожих с Роданич и Зандер ситуациях. Но обращаться в суд они не хотят, опасаясь, что в учреждении к их детям ухудшится отношение.

Правовая коллизия

Первый трёхсторонний договор между родителями, интернатом и службой опеки заключался в рамках действовавшего на тот момент 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Согласно нему «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию», к которым причисляются дети-инвалиды, имеют право на бесплатную помощь от государства.

Однако, когда Зандер и Роданич в ходе разбирательств обратились в областную прокуратуру, там сообщили, что их дети не могли относиться к категории «попавших в трудную жизненную ситуацию», а договоры были ими подписаны добровольно.

Одновременно по делу о взыскании с родителей алиментов дети проходят как «оставшиеся без попечения родителей» — категории относящейся к «попавшим в трудную жизненную ситуацию».

Ни Ульяна Роданич, ни Елена Зандер не были ограничены в родительских правах, не отказывались от своих детей и не бросали их на произвол судьбы. По какой причине иркутская Фемида посчитала Сашу и Андрея «оставшимися без попечения», неизвестно.

Сменивший 195 федеральный закон 442-ФЗ вступил в силу 1 января 2015 года. Исходя из его положений Саша и Андрей должны были быть приняты в стационар ИДДИ бесплатно, но новый договор о их размещении был подписан только в 2018 году.

Адвокат Евгений Копытов, представляющий интересы Зандер и Роданич в суде, рассказал RT, что намерен обжаловать решение по алиментам в апелляции.

«Суд ссылается в своём решении на 80 статью Семейного Кодекса, где прописано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, — говорит юрист. — При этом суд не учёл представленные родителями чеки, в которых расписаны их траты на детей. Также не понятно, как ИДДИ смог подать иск в интересах Саши и Андрей о взыскании алиментов, не являясь их законным представителем».

© Фото из личного архива

Копытов уточнил, что ранее не сталкивался в своей практике со случаями взыскания алиментов с родителей интернатами в подобных ситуациях. Адвокат намерен подать иск с целью взыскания с воспитательного учреждения средств, уплаченных из пенсии детей по первому договору на основании введения родителей в заблуждение.

Адвокат коллегии «Закон и человек» Александра Рогалевич считает решение мирового суда о взыскании алиментов необоснованным: «суд постановил взыскать алименты с родителей, ошибочно полагая, что дети остались без попечения родителей. Но по определению статьи 1 159-го федерального закона ни Саша, ни Андрей под данную категорию не попадают».

Рогалевич добавила, что Роданич и Зандер стоит подать иск о взыскании средств с ИДДИ, уплаченных по первому договору. Адвокат пояснила, что непризнание Саши и Андрея «детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» грубо нарушило их права, поскольку лишило возможности на бесплатное содержание в интернате.

«Исходя из ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания», дети вообще должны быть в ИДДИ бесплатно на стационаре, — отметил в разговоре с RT адвокат Андрей Фишер. — Но если деньги взимались, то учреждение должно было отчитываться, на что пошли средства. В противном случае родители в праве подать иск на возврат денег».

Директор ИДДИ Татьяна Семёнова уверена, что права Зандер и Роданич не были нарушены.

«Наше учреждение постоянно проверяется разными инстанциями, — сказала Семёнова. — Как вы думаете, могли бы нарушаться права матерей и их родителей на протяжении длительного времени при таком постоянном контроле? В суде Роданич прямо сказала, что ей нужны деньги, чтобы достроить дом».

Семёнова не успела к моменту публикации дать развёрнутый ответ на запрос RT, однако подчеркнула, что и взыскание алиментов с родителей, и ранний договор с взиманием 75% пенсии детей не нарушал законодательства.

В Министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оперативного ответа на запрос RT дать не смогли.

«Мы тоже люди»





Помимо взыскания с них алиментов, Ульяну Роданич и Елену Зандер тревожит будущее детей. По их словам, по достижению совершеннолетия Сашу и Андрея выпишут из интерната и тогда за ними придётся либо следить самостоятельно, либо помещать в психоневрологический стационар.

«Нам предлагали вариант отказаться от детей и отдать их в интернат после совершеннолетия, — рассказывает Ульяна. — Тогда мы вообще в их отношении всех прав лишимся. Да и условия пребывания в таких местах ужасные, гораздо хуже, чем в ИДДИ, долго там люди не живут. Ни я, ни Елена своим детям такой участи не желаем».

После достижения сыном совершеннолетия Ульяна планирует переехать с ним в загородный дом и оставить работу.

«Да, пособие по уходу маленькое, но бывало и хуже, — не отчаивается мать-одиночка. — Я люблю своего сына и не брошу его».

Для Елены Зандер вопрос с жильём стоит острее. По её словам, разместиться через два года в маленькой квартире с двумя старшими сёстрами Андрея, которыми к тому моменту будет 20 и 24 года, она не представляет возможным.

«Уйду с работы, буду за ним следить, — говорит Елена. — Но я надеюсь, что на него выделят отдельное жильё, потому что не хочу, чтобы как-то стеснялись интересы моих здоровых детей. Тем не менее, в интернат я его отдавать не собираюсь».

В разговора с RT Ульяна и Елена сетовали, что воспитывать «особенного» ребёнка совсем не просто из-за недостатка профильных учреждений, нетерпимого отношения окружающих и постоянной необходимости вести неусыпный контроль над ребёнком.

«Мы тоже люди, нам тоже хоть иногда нужен хоть какой-то отдых, — сказала Ульяна. — Поэтому нам и необходим был ИДДИ. Если не брать историю с судом, то я бесконечно благодарна персоналу интерната за уход за моим ребёнком. Наши дети требуют особого подхода, а это отнимает у нас очень много сил. Поэтому женщины часто отказываются от таких детей из страха, что они не справятся, особенно когда это касается одиноких женщин».