В результате пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах пострадали не менее пяти человек

В подмосковных Мытищах горит Северная ТЭЦ. По предварительным данным, пожар произошёл на газовой станции высокого давления. Это самая новая электростанция в ведении Мосэнерго, она обеспечивает энергией более миллиона потребителей. В результате ЧП пострадали не менее пяти человек. RT ведёт текстовую трансляцию.

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