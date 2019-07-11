В результате пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах пострадали не менее пяти человек
- © Агентство городских новостей «Москва»
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11 июля 2019
В МЧС сообщили, что факельное горение на электростанции ликвидировано.
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Интенсивность пожара на Северной ТЭЦ снижается, заявили в МЧС.
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По предварительным данным, на Северной ТЭЦ горит цистерна с маслом. Об этом сообщили в Минэнерго.
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Для тушения пожара на Северной ТЭЦ МЧС направило два вертолёта и два пожарных поезда, сообщили в пресс-службе ведомства.
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По данным МЧС, в результате пожара на Северной ТЭЦ пострадали семь человек.
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Мосэнерго прекратило выработку электроэнергии на Северной ТЭЦ, при этом на других станциях она, наоборот, будет увеличена. Подчёркивается, что рисков нарушения поставок энергии потребителям нет.
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Минздрав Московской области сообщил, что за помощью обратились шесть человек.
«На эту минуту обратились за помощью шесть человек с ожогами 1-й и 2-й степени», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
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В результате пожара на Северной ТЭЦ пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Площадь пожара на Северной ТЭЦ достигает 200 кв. м, сообщили в МЧС. ГИБДД перекрыла Осташковское шоссе по направлению в область.