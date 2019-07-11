В результате пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах пострадали не менее пяти человек

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Георгий Мосалов
В подмосковных Мытищах горит Северная ТЭЦ. По предварительным данным, пожар произошёл на газовой станции высокого давления. Это самая новая электростанция в ведении Мосэнерго, она обеспечивает энергией более миллиона потребителей. В результате ЧП пострадали не менее пяти человек. RT ведёт текстовую трансляцию.
В результате пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах пострадали не менее пяти человек
  • © Агентство городских новостей «Москва»
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  • 11 июля 2019

    В МЧС сообщили, что факельное горение на электростанции ликвидировано.

  • Интенсивность пожара на Северной ТЭЦ снижается, заявили в МЧС.

  • По предварительным данным, на Северной ТЭЦ горит цистерна с маслом. Об этом сообщили в Минэнерго.

  • Для тушения пожара на Северной ТЭЦ МЧС направило два вертолёта и два пожарных поезда, сообщили в пресс-службе ведомства. 

  • По данным МЧС, в результате пожара на Северной ТЭЦ пострадали семь человек.

  • Мосэнерго прекратило выработку электроэнергии на Северной ТЭЦ, при этом на других станциях она, наоборот, будет увеличена. Подчёркивается, что рисков нарушения поставок энергии потребителям нет.

  • Минздрав Московской области сообщил, что за помощью обратились шесть человек. 

    «На эту минуту обратились за помощью шесть человек с ожогами 1-й и 2-й степени», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

  • В результате пожара на Северной ТЭЦ пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.  

  • Площадь пожара на Северной ТЭЦ достигает 200 кв. м, сообщили в МЧС. ГИБДД перекрыла Осташковское шоссе по направлению в область. 

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