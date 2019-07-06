«Утопия должна постепенно воплощаться в жизнь»: Сергей Собянин — о перспективах и принципах развития Москвы

В основе развития современных мегаполисов должны лежать идеи ориентированности на человеческий капитал и построения комфортной среды обитания для жителей. Такое мнение в интервью RT на полях Московского урбанистического форума выразил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, современные крупные города должны меняться так, чтобы человек в них чувствовал себя здоровым и психологически устойчивым. Градоначальник также рассказал о неожиданных проблемах, с которыми власти столкнулись в ходе программы по благоустройству улиц, о трудностях жизни в мегаполисе и о принципах застройки новых районов Москвы.

— Главная заявленная задача Московского урбанистического форума — улучшение качества жизни. Но кому этот форум принесёт больше пользы, обычным горожанам или строителям, девелоперам, компаниям? В чём его практическая польза?

— И в стране, и в мире проходит много форумов. И, как правило, они целиком посвящаются привлечению инвестиций, экономике, бизнесу. А город, жизнь горожан — это или вторично, или третично, или вообще за рамками обсуждения. У нас была идея создать Московский экономический форум, но, слушая горожан, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы поняли, что это тупиковый путь. Экономика впереди — это вчерашний день, это идеология индустриального развития, когда ставится завод, а рядом растёт город.

Большие современные города — это города, основанные на человеческом капитале. А человеческий капитал притекает туда, где людям жить комфортно.

И если человек любит это место, он там будет жить, и его капитал там останется, и будет использован. Поэтому урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить, как сделать город человекоцентричным, человекоориентированным. Как любая сервисная компания говорит о том, что клиент всегда прав, и делает клиента центричным, так и современные города, на мой взгляд, должны быть человекоцентричными, целенаправленно работать на человека. И всё, что они делают, соизмерять с человеком, с его потребностями.

Так что это форум для человека. В каком доме он живет, какой двор у него, какая улица, какой парк рядом, какой трафик и транспорт, насколько доброжелательная и безопасная атмосфера в городе. Это форум для москвичей. Конечно, здесь присутствуют девелоперы, потому что их руками реализуется развитие города. Присутствуют те, кто занимается здоровьем человека, здравоохранением, социальной политикой, потому что это большая составная часть города. Инвесторы здесь тоже присутствуют, но инвесторы как раз идут в те города, где удобно жить человеку.

Парк «Зарядье»

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

— Форум — это возможность обменяться опытом, и вы пригласили многих зарубежных гостей. Скажите, они всё-таки приехали, или есть ещё «санкционный» момент?

— Когда речь идёт о горожанах и развитии городов, политики практически нет. Мы в девятый раз проводим этот форум, и я ни разу не слышал вопросов, связанных с политикой, санкциями и так далее. Встречаясь перед форумом с крупнейшими инвесторами, предприятиями, я слышу об этом, слышу с сожалением. Они говорят: «Какой классный город, мы хотим здесь работать, хотим вкладывать. И эти санкции не про Москву и не для москвичей, это санкции для нас, потому что мы хотим сюда инвестировать».

Чем комфортней, чем интересней становится город, тем больше тяга и желание у инвесторов так или иначе прийти на инвестиционную площадку Москвы. Это во-первых. Во-вторых, здесь всё-таки больше собираются специалисты в области урбанистики: аналитики, архитекторы, транспортники. То есть специалисты, которые знают толк в своём деле. Им всё равно, какие санкции, какие политические нюансы и турбулентность — они занимаются своим делом. Им интересно приехать в Москву, посмотреть, как развивается город, тем более что такая динамика развития, как в Москве, мало где есть.

— Вы сказали, что люди приезжают и «открывают рты» от динамики развития города. Чувствуете гордость от того, что западные гости так реагируют?

— Я чувствую не столько гордость, сколько удовлетворённость, что ли. Потому что, когда проходишь этот трудный путь, всегда находишься на грани какого-то внутреннего срыва. Ведь самые безобидные вещи, которые мы сделали, например, благоустройство улиц... Казалось бы, чего проще — подумаешь, переложил плитку, ещё что-то.

Для того чтобы это сделать — надо было убрать рекламу с улиц, а это огромный бизнес и огромный конфликт. Надо было убрать ларьки. А это тысячи объектов, приносящих огромный кэш и огромный экономический интерес. Убрать провода с улиц, которые перетягивались со здания на здание, навести порядок с вывесками, заставить открыть витрины, отремонтировать фасады. Везде конфликт. Перекрыть движение в центре города — это колоссальный конфликт. Создать систему платной парковки — супер-конфликт. Ты постоянно находишься в конфликте и думаешь, когда же это закончится, когда будет такой продукт, на который все скажут: «Вау, ну, в принципе, неплохо».

Наступает этот момент, и тебе кажется, что ты делал это очень долго, что это длилось годами. А человек, который приезжает сюда раз в пять лет, говорит: слушайте, как быстро всё сделано. Хотя москвичи тоже забывают. Я у многих спрашиваю: вы помните, что улицы были разрыты, было некомфортно? Они говорят: «Когда? Мы что-то не помним». Но когда колоссальные работы проводились, негатива было очень много.

РИА Новости

© Владимир Сергеев

— Одна из очень важных тем на этом форуме — здравоохранение. Я помню поликлиники 10—15 лет назад, и вижу их сейчас. Как вам удалось изменить отношение горожан к медицине в городе? Также появляется много достаточно уникальных в этой сфере учреждений. Может ли Москва стать центром медицинского туризма?

— Отчасти она уже становится. Приезжают граждане из Европы, из стран СНГ. К нам возвращаются специалисты, молодые врачи, которые в своё время уехали, в силу того, что их заработная плата становится сопоставимой с зарплатой, которую они получали в Европе. Поднятие уровня заработной платы врачей подвигает к тому, что качество кадров улучшается.

Конечно, улучшение материальной базы: новейшие медицинские технологии, лучшее оборудование, лучшие операционные, лучшие реанимационные, лучшие детские клиники. Введение единой информационной медицинской системы, которая точно настраивает все процессы и помогает контролировать и горожанам, и городу всё, что происходит в клиниках.

Конечно, там огромное количество проблем. Чем больше ты делаешь в медицине — тем больше спрос. Потому что для людей самое главное — своё здоровье и здоровье близких. И здесь нет предела совершенству.

— Одно из самых больших изменений, которые видны в столице за последние несколько лет, — это рост Москвы. Как вам удалось достичь достаточно безболезненного расширения столицы? И как удалось превратить её из города, который «собирал» со всей страны, в город, который немножко даже отдаёт?

— Не немножко, а даже очень прилично. Объём налоговых поступлений с территории города Москвы в федеральный бюджет приближается к двум триллионам. Это объём, который Министерство финансов даёт в виде дотаций всем регионам страны (1,7 трлн рублей). То есть одних поступлений налогов с территории Москвы в федеральный бюджет достаточно, чтобы обеспечить трансфертами все регионы страны. Поэтому, с одной стороны, Москва — крупнейший донор, с другой стороны, она не берёт ни рубля дотаций из федерального бюджета. Огромные объёмы поступлений в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования. И каждый десятый в стране обеспечивается медициной за счёт отчислений москвичей на обязательное медицинское страхование.

Что касается агломерации, то я не большой сторонник того, чтобы города разрастались бесконечно. Наоборот, они должны быть максимально плотными. Потому что расползание территорий приводит к удлинению инженерных коммуникаций, дорог, трафика, ухудшению экологии. Это серьёзный вызов.

Беря огромную территорию в состав Москвы, мы не подразумевали, что она будет застраиваться. Наоборот, мы ставили задачу большую её часть сохранить либо в малоэтажной, дачной, коттеджной застройке, либо вообще оставить зелёные и сельскохозяйственные территории.

Такого принципа мы и придерживаемся. Плотно застраиваем только первое урбанистическое кольцо, которое находится между Солнцево и Бутово и, по большому счёту, является городской территорией. Важно обеспечить эти территории качественной инфраструктурой, в том числе, метрополитеном. Тогда это будет естественная часть города.

— Помимо человекоцентричного аспекта какие ещё тренды вы видите в развитии мировых городов?

— Первой ключевой сессией на этом форуме у нас была сессия Urban Health. Это «Здоровый город», здоровые городские технологии. Это не столько про больницу и здравоохранение, а про создание здоровой городской среды. Ведь какие проблемы у человека, который проживает в мегаполисе? Стрессы, одиночество, плохая экология, невостребованность и другие психологические и социально-экологические факторы. И они являются «родовой проблемой» городов.

Всегда встаёт вопрос: способны ли мы решить их, или города так и будут деградировать, а люди будут приезжать сюда только, чтобы заработать побольше денег, а потом уехать подальше в сельскую глубинку и там наслаждаться природой. Urban Health говорит о том, что мы должны менять города, чтобы человек здесь чувствовал себя здоровым, психологически устойчивым.

Для этого нужно создать общественные пространства, прогулочные зоны, спортивные кластеры. Чтобы человек больше занимался спортом, вёл здоровый образ жизни, больше ходил, больше общался. Когда люди общаются — на площадях, на улицах, в парках, на фестивалях — создаётся городское сообщество, люди чувствуют себя сопричастными к развитию города. Необходимы специальные программы для людей пожилого возраста, чтобы они не чувствовали себя брошенными и одинокими. Такие программы, как «Московское долголетие», — это целый комплекс проектов. И любой проект, который реализуется в городе, можно рассматривать с точки зрения именно здорового долголетия, улучшения здоровья, повышения комфорта людей. Это действительно стоящий тренд.

Я бы добавил к здоровому долголетию ещё и счастливую жизнь. И тогда это было бы замечательной утопией, которая постепенно должна воплощаться в реальную жизнь.

Парк «Зарядье»

© Агентство городских новостей «Москва»

— Вы говорили, что градоначальник находится в постоянном конфликте. Люди часто не понимают, какой это колоссальный труд. Но за годы работы в Москве, есть у вас какой-то самый любимый проект? И наоборот, может быть, проект, который, вы думали, пройдёт легко, а он оказался сложнее, чем ожидалось.

— Я считал благоустройство улиц лёгким проектом, который все будут приветствовать. И для меня было шоком, что большинство горожан сильно напряглись по этому поводу. Большинство негатива я получал именно из-за этого проекта, хотя в ходе голосования через площадку «Активный гражданин» 70—80%, даже под 90% поддерживали этот проект. Но когда человек ехал на машине, стоял в пробках, потому что всё было перекопано, — это был стресс. И я получил приличную часть этого стресса.

Будет очень интересным проект, который мы развивали все эти годы. Речь идёт о равенстве районов Москвы и равноправии граждан при получении социальных услуг, комфорта окружающей среды. Потому что, когда мы говорим в среднем — да, всё хорошо в городе. Но когда мы опускаемся до уровня района, то видим, что там либо не хватает нормальной поликлиники, либо нет социального центра, либо в ужасном состоянии улицы, либо ещё что-то. Нет лица этого района, а люди большую часть жизни живут там. И они идентифицируют себя не по Тверской, а по своему району, в котором они живут: в Бирюлёво, в Капотне, в Некрасовке, в Новокосино, в других районах Москвы.

И создание там уникальной среды, когда бы человек сказал: «Вау, мой район классный, я вам предлагаю приехать жить. Хотя мой район не находится в центре, я считаю, что он классный, и мне он нравится. Наш район самый лучший, я люблю свой район», — мне кажется, это проект, достойный реализации.

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД 6 июля в 18:00.