Лётное шоу на форуме «Армия-2019»

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RT
В рамках военно-технического форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке проходит лётное шоу. Зрители могут увидеть выступления групп высшего пилотажа «Стрижи» (МиГ-29), «Русские витязи» (Су-30СМ) и «Беркуты» (Ми-28Н). Аэроклуб ВВС подготовил собственную программу с участием самолётов прошлого — УТИ МиГ-15 и Ил-2. Лётчики клуба также намерены продемонстрировать воздушный бой с участием Piper Cub и Як-52. RT ведёт прямую трансляцию.

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