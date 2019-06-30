Третий день военного шоу «Вежливые люди» на форуме «Армия-2019»

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RT
На полигоне Алабино с 28 по 30 июня в рамках форума «Армия-2019» проходит демонстрационная программа «Вежливые люди». В последний день шоу будут продемонстрированы возможности разных видов войск в современных условиях ведения боя. Так, в программу входят нанесение ударов вертолётами Ка-52 и Ми-35М, стрельбы противотанковых и огнемётных систем, а также использование бронетехники при переправе через водные препятствия. RT ведёт прямую трансляцию.

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