Третий день военного шоу «Вежливые люди» на форуме «Армия-2019»

На полигоне Алабино с 28 по 30 июня в рамках форума «Армия-2019» проходит демонстрационная программа «Вежливые люди». В последний день шоу будут продемонстрированы возможности разных видов войск в современных условиях ведения боя. Так, в программу входят нанесение ударов вертолётами Ка-52 и Ми-35М, стрельбы противотанковых и огнемётных систем, а также использование бронетехники при переправе через водные препятствия. RT ведёт прямую трансляцию.