Бывший офицер ВС РФ, участник одесского «антимайдана» добивается получения гражданства России

Владимир Дорогокупец в 1990-х служил под Архангельском в российских ВС. Затем он уехал на Украину, где болел отец. В 2014-м Дорогокупец поддержал «антимайдан» в Одессе и из-за этого провёл в СИЗО более трёх лет. В конце 2017-го мужчина вышел на свободу и уехал в ДНР, но в самопровозглашённой республике для него не нашлось работы. Тогда Дорогокупец переехал в Подмосковье к родственникам. Он надеялся, что сможет быстро получить паспорт РФ как бывший офицер российской армии. В Минобороны подтвердили его статус, но, по словам мужчины, в отделе по вопросам миграции МВД города Щёлково заявили, что ему лучше воспользоваться программой для носителей русского языка. Как отмечает военный пенсионер, в этом случае процесс оформления гражданства затягивается. После обращения RT в МВД обещали разобраться в ситуации. Дорогокупец надеется, что ему помогут оформить документы и он устроится на работу.

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Владимир Дорогокупец родился в 1969 году в городе Черновцы, расположенном в Северной Буковине. Его родители приехали на Украину из Белоруссии. Отец был инженером, а мать преподавала высшую математику в местном университете.

Владимир с детства мечтал о военной карьере. После восьмого класса он уехал учиться в Минское суворовское училище, которое закончил в 1986 году.

«Всю жизнь, как и многие советские мальчишки, я мечтал поступить в лётное училище, но пилотом стать мне было не суждено. После выпуска из суворовского я не прошёл медкомиссию из-за мелкой спортивной травмы, — рассказал RT офицер в отставке. — В итоге меня определили в сумское артучилище (Сумское высшее артиллерийское командное училище, СВАКУ. — RT)».

В 1990 году Дорогокупец успешно закончил СВАКУ и за год до распада Советского Союза попал в дивизию береговой обороны Северного флота. Его часть базировалась под Архангельском, в гарнизоне Лесная Речка.

«Русский Север пришёлся мне по душе. Мне нравился и климат с холодной снежной зимой и коротким летом. Безумно нравились грибы и рыбалка, куда мы ходили в свободное время, — вспоминает офицер. — Когда Союз развалился, я хотел остаться в России. Но в 1993-м тяжело заболел мой отец, и под давлением родственников я перевёлся на Украину».

Дорогокупец продолжил службу в городе Болград Одесской области в 1-й аэромобильной дивизии. Через три года он начал преподавать тактику и воздушно-десантную подготовку в Одесском институте сухопутных войск.

В начале 2000-х Владимир Юрьевич стал страдать от последствий черепно-мозговой травмы, полученной десять лет назад на учениях под Архангельском. В 2003 году офицера признали инвалидом войны II группы и демобилизовали в звании майора в отставке. Следующие десять лет он продолжил преподавать в институте сухопутных войск, но уже как гражданский специалист. Параллельно Дорогокупец занимался парашютным спортом, работал инструктором в одесском аэроклубе.

Комендант Одесской дружины

В 2013 году Дорогокупец вышел на пенсию, так как проблемы со здоровьем всё чаще давали о себе знать. Как отмечает мужчина, тогда он думал, что «активная фаза его жизни прошла». Однако судьба распорядилась иначе.

В ноябре в Киеве начались акции протеста сторонников евроинтеграции. К этим событиям военный пенсионер относился крайне отрицательно и вскоре присоединился к одесскому «антимайдану».

«Я прекрасно помню первый «майдан» 2004 года. Видел весь этот бардак и идиотизм. Видел и ухудшение экономической ситуации в стране после победы «оранжевой революции», — рассказал RT Дорогокупец. — Спустя десять лет на площадь вышли всё те же люди. Наблюдая развитие этого процесса, я понял, что будет просто катастрофа. Собственно, так и произошло».

В социальных сетях Дорогокупец познакомился с членами «Одесской дружины», которые предложили ему стать комендантом части палаточного лагеря на Куликовом поле.

До конца апреля 2014 года мужчина занимался хозяйственными вопросами лагеря. Затем у него начался приступ артроза.

«2 мая (день трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. — RT) я лежал дома с опухшими ногами и температурой под сорок. О начавшемся побоище я узнал из интернета. Я тут же наелся обезболивающего и помчался на Греческую, где происходили столкновения между националистами и антимайдановцами, — вспоминает отставной офицер. — К тому моменту в центре наших уже не было, по улицам бродили группы проукраинских боевиков. Со стороны Куликова поля я заметил поднимающийся чёрный дым. Когда я пришёл туда, всё уже было закончено».

Допрос с электрошокером

27 мая 2014 года Дорогокупца вместе с ещё семью антимайдановцами задержали сотрудники СБУ прямо на вокзале, за несколько минут до отправления поезда в Москву.

«На поезд уже шла посадка, и только наш вагон был закрыт. Мы стояли на перроне, когда со всех сторон на нас набросились около 30 человек в спортивной одежде, — описывает задержание военный пенсионер. — Потом нас увезли в здание СБУ и допрашивали до четырёх утра. Допрос, естественно, не обошёлся без пыток и угроз в отношении родственников. Помимо обычного избиения, я получил несколько ударов электрошокером в шею».

По версии украинских силовиков, Дорогокупец с «его группой» выехал в Москву для диверсионной подготовки, чтобы впоследствии вернуться на Украину и заниматься подрывной деятельностью против новых властей.

Отставной офицер эту версию отрицает. В своих показаниях он заявлял, что после пожара в Доме профсоюзов он и его товарищи решили уехать в российскую столицу на заработки.

Спустя три с половиной года после задержания — 27 декабря 2017 года — Дорогокупец вышел на свободу в рамках обмена военнопленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками. Весь этот срок он провёл в одесском СИЗО — военный пенсионер так и не был осуждён. На момент обмена суд по его делу находился на стадии оглашения обвинительного акта.

«У обвинения отсутствовали хоть какие-либо доказательства моей вины. Пока дело шло, поменялось два состава суда. Они уже не знали, как от меня избавиться, — рассказывает Дорогокупец. — Под конец мне предлагали признаться, получить судимость и выйти по отсиженному, но я отказался. Тут и подвернулся этот обмен».

Бремя свободы

После освобождения Дорогокупец фактически оказался без документов. За время заключения срок действия его украинского паспорта истёк, выдавать новый документ в СИЗО отказались.

К концу 2018 года мужчина смог оформить паспорт ДНР. Всё это время он жил практически без средств к существованию.

«После освобождения мне дали койко-место в общежитии. Ещё оформили соцпомощь в 2800 рублей в месяц, однако и её отняли, когда я переехал в квартиру к уехавшим на заработки знакомым. Конечно, помогали друзья и родственники, были продовольственные пайки от Красного Креста, — рассказывает бывший военный. — Ещё ДНР выплачивает небольшие компенсации для военнопленных, потерявших здоровье во время заключения. Но сотрудник прокуратуры, который курировал мой вопрос, в один момент просто перестал отвечать на звонки. Жизнь в Донецке была не особо богатая».

Для того чтобы как-то прокормить себя, Дорогокупец, несмотря на проблемы со здоровьем, попытался устроиться в ополчение.

«В военкомате мне сказали, что возьмут меня с радостью, но рядовым. Я попытался им как-то намекнуть, что я майор армии, пусть даже и в отставке, но чиновники остались непреклонными, — отмечает Владимир Юрьевич. — Сказали, что на офицерские должности есть более достойные кандидатуры. Я, естественно, ушёл, хлопнув дверью».

Идут проверки

В августе прошлого года Дорогокупец с паспортом ДНР приехал в подмосковное Фрязино — к двоюродной сестре. Офицер надеялся, что сможет без проблем оформить российское гражданство, так как факт его службы в российских ВС может являться основанием для предоставления ему паспорта. Однако на практике всё оказалось сложнее.

После получения справки из Минобороны, подтверждающей его военную выслугу, в феврале Владимир Юрьевич с полным пакетом документов обратился в миграционный отдел города Щёлково в надежде получить паспорт РФ.

«Чиновники посмотрели мои документы, сделали кислую мину и сказали, что получить паспорт напрямую если и можно, то очень сложно. Поэтому я должен идти через программу для носителей русского языка. После мне надо будет получить вид на жительство и только тогда паспорт, — говорит военный пенсионер. — Саму комиссию по признанию меня носителем назначили аж на 19 сентября. То есть всё это время я по-прежнему буду оставаться на птичьих правах, не имея возможности даже работать».

RT обратился в центральный аппарат МВД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Сведения, сообщённые в обращении, дают основание для проведения проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у Дорогокупца В.Ю. гражданства Российской Федерации. В связи с чем в Главное управление МВД России по Московской области, куда он будет приглашён, направлено письмо с рекомендациями о проведении указанной проверки», — пояснили в ведомстве.

Отставной офицер надеется, что эта проверка поможет ему быстрее оформить гражданство РФ.

«С документами я наконец-то смогу устроиться на работу. Знакомые обещали помочь с трудоустройством, когда я получу гражданство, — рассказал мужчина RT. — Сейчас все проблемы с деньгами. Я не имею права работать, я не получаю свою украинскую военную пенсию, и в мои 50 лет мне фактически приходится сидеть на шее у родственников. Мне очень хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась».