Опытный врач может лишиться работы из-за экзамена для подтверждения иностранного диплома

52-летняя врач-педиатр Ирина Ковзун не смогла сдать экзамен на подтверждение своего молдавского диплома. Женщина отработала в России более 20 лет и регулярно получала необходимые сертификаты, однако в 2019 году выяснилось, что она не прошла процесс нострификации. Росздравнадзор направил врача на специальный экзамен, который она должна была сдать почти четверть века назад. Ковзун не справилась, и теперь её ждёт пересдача. Между тем поликлинику, в которой работает женщина, подозревают в административном правонарушении — работе без лицензии. При этом вопросы возникли из-за ситуации вокруг Ковзун, но ответчиком почему-то стало медучреждение. В свою очередь, юристы указывают, что полученные в Молдавии дипломы не требуют подтверждения в России.

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© Фото из личного архива Ирины Ковзун; ГБУЗ ДГП 120 ДЗМ/vk.com

Врач-педиатр детской городской поликлиники №120 города Москвы Ирина Ковзун 29 мая не сдала нострификационный экзамен по специальности «Педиатрия», на который два месяца назад её направила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Об этом RT рассказала сама женщина.

Ирина Васильевна, приехавшая из Молдавии в Россию в середине 1990-х, более 20 лет проработала врачом. Её оформляли по специальности в медицинские госучреждения в Москве и Подмосковье, каждые пять лет она проходила курсы повышения квалификации и получала от Росздравнадзора официальный сертификат, позволяющий вести трудовую деятельность.

Однако в 2019 году, за несколько лет до выхода Ковзун на пенсию, чиновники внезапно выяснили, что в начале 1990-х годов она не прошла процедуру признания документов об образовании, полученных в Молдавии, в связи с чем не может быть допущена к работе. Впрочем, в апреле то же ведомство выдало ей сертификат специалиста, позволяющий работать в России, но теперь настаивает на сдаче нострификационного экзамена, который позволит подтвердить иностранный диплом.

Как рассказала RT Ирина Васильевна, перед экзаменом ей позвонила главный врач детской городской поликлиники №120 города Москвы (ДГП №120), в которой она работает, и пожелала удачи.

«Сказала: не волнуйтесь, вы столько лет у нас работаете, всё будет хорошо, — вспоминает Ковзун. — Никаких нареканий у неё ко мне не было. Но экзамен я не сдала. Набрала 62 балла, а надо 70. Было много вопросов общих, которые не касаются непосредственно моей специальности. Я не смогла правильно на них ответить и провалила сдачу. Но это полностью моя вина. Нужно было сесть и зубрить. Моя задача теперь — выучить весь институтский курс».

По словам Ирины Васильевны, на экзамене были преимущественно молодые люди. Людей старше себя она не видела.

На этой неделе Ковзун выдадут извещение об отказе в допуске к работе и направят на пересдачу. По её словам, повторная неудачная попытка может повлечь за собой увольнение с прерыванием стажа.

«Человек страдает ни за что»

На днях Ирине Васильевне позвонили из Коптевского районного суда города Москвы и пригласили прийти на заседание в качестве свидетеля по делу об административном нарушении статьи 19.20 ч. 2 КоАП РФ («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)»).

«Выясняют, почему я работала без лицензии столько лет», — поясняет Ковзун.

При этом, согласно информации на сайте суда, в качестве привлекаемого лица выступает ДГП №120.

По словам адвоката коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олега Ушкова, протокол о нарушении составил орган, который выдаёт лицензию на осуществление деятельности.

«Если речь идёт о разрешении на профессиональную деятельность Ковзун, то и претензии должны быть к ней, а не поликлинике, — комментирует Ушков. — У государственной поликлиники, скорее всего, есть лицензия, у Ковзун тоже есть допуск в виде сертификата, следовательно, суть претензии непонятна. Вместе с тем срок исковой давности у этого дела прошёл, так как он составляет три года, а процедуру нострификации Ковзун должна была пройти ещё в 1990-е».

Адвокат также напомнил, что допуск специалистов, получивших образование в иностранных государствах, регулируется положением, утверждённым постановлением правительства Российской Федерации №119 от 07.02.1995. В нём прописано, что для обладателей медицинского образования, полученного в иностранных государствах, установлен двойной уровень допуска к профессиональной деятельности.

За первый — в отношении образования — отвечает Рособрнадзор. Специалисты ведомства устанавливают соответствие полученного в иностранном государстве медицинского образования российским образовательным стандартам. За второй уровень допуска отвечает Росздравнадзор. Ведомство оценивает профессиональную компетенцию специалиста, выдаёт направление на сдачу специального экзамена и профессиональный сертификат.

«Ирине Васильевне удалось внедриться во вторую процедуру, не пройдя первую: каждые пять лет она получала сертификат специалиста, позволяющий работать в России, — объясняет Ушков. — Сейчас чиновники опомнились и выяснили, что она не прошла процедуру нострификации. Получается, что она на условно законных основаниях получила сертификат, но в этом нет её вины».

«Куда ей нужно было пойти в 1990-х годах, чтобы пройти эту процедуру, совершенно непонятно, и почему её длительное время не информировали о том, что она необходима, — тоже. В этой ситуации Ковзун — маленький человек, страдающий ни за что», — добавил юрист.

RT ознакомился с официальным ответом на имя Ковзун от Федеральной службы по труду и занятости. В нём ведомство информирует заявителя, что в соглашении о взаимном признании документов между РФ и Молдавией от 2003 года, дипломы о высшем университетском образовании, выдаваемые в Молдавии, признаются, но не по медицинским специальностям.

«В связи с тем, что специальность полученного вами в Республике Молдова образования положениями вышеуказанного Соглашения отнесена к категории исключения, для возможности продолжения работы на территории РФ по имеющейся у вас специальности необходимо провести процедуру нострификации имеющихся документов об образовании»,— написано в ответе.

При этом на официальном сайте Росздравнадзора в разделе о выдаче сертификата специалистам, получившим образование в иностранных государствах, отмечается, что нострификация дипломов для Молдовы не требуется. И не просто с какой-то даты, а вообще. Как отмечает Ушков, получается, что на первом этапе признания документов об образовании Ковзун не требовалось обращаться в Рособрнадзор и проходить эту процедуру, так как её диплом, согласно приложению №1, не нуждается в нострификации.

«У нас в поликлинике не было таких прецедентов, наверное, потому и не знали в отделе кадров, что со мной делать», — объясняет Ковзун.

Как рассказал RT президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин, в России существует практика признания права на работу по специальности на основании длительного опыта работы.

«Таким образом, прямого запрета на профессию в случае с Ковзун нет. К сожалению, решения наших компетентных инстанций невозможно предугадать, основываясь на законодательной платформе, они часто весьма субъективны, — комментирует эксперт. — Я считаю, что в данном случае врача не следует лишать права работы, учитывая, что даже при наличии некоторых формальных нарушений порядка трудоустройства вина за них в значительной мере ложится на организаторов здравоохранения и администрацию, не решившую вопрос за столь длительное время».

По словам Гальперина, учитывая длительный опыт работы специалистом без нареканий, трудовая деятельность Ковзун не может быть признана неквалифицированной и наносящей ущерб её пациентам.

«Поскольку Ковзун несколько раз выдавали сертификат специалиста, было бы справедливо смягчить отношение к нарушению правил нострификации, если оно было 20 лет назад. Справедливо было бы признать фактическое право на работу, заслуженное длительным опытом работы по специальности», — заключил эксперт.