От московского врача требуют подтвердить иностранный диплом после 20 лет практики в РФ

Росздравнадзор отказался продлить сертификат специалиста участковому врачу Ирине Ковзун, практикующей в России более 20 лет. Между тем женщина успешно сдала квалификационный экзамен. В ведомстве требуют подтвердить диплом врача-педиатра иностранного государства, полученный в Молдавии ещё в 1992 году. Ранее для выдачи сертификата таких условий не ставили. В итоге медик на два месяца осталась без работы. Сейчас она вернулась в поликлинику, однако ей по-прежнему необходимо сдать нострификационный экзамен, подтверждающий диплом.

© Фото из личного архива Ирины Ковзун; imago/globallookpress.com

Неожиданные требования

Ирина Ковзун окончила Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Тестемицану в Кишинёве по специальности «врач-педиатр» в самом начале 1990-х годов. В 1995 она перебралась в Москву и получила гражданство России. Тогда же устроилась работать в одну из столичных поликлиник.

Как и любой другой медицинский специалист, раз в пять лет Ковзун проходила курсы повышения квалификации, по окончании которых получала сертификат, позволяющий вести трудовую деятельность. Однако в феврале 2019 года, сдав очередной экзамен на 84 балла и получив соответствующее удостоверение, продолжить работу она не смогла. В Росздравнадзоре отказались выдавать новый сертификат и потребовали пройти нострификацию — подтверждение диплома, выданного иностранным государством.

Ирина письменно обратилась за разъяснениями в Росздравнадзор, ведь до этого она 20 лет легально и официально лечила детей без нострификации. В ответ ведомство уведомило, что для получения сертификата ей необходимо предоставить нотариально заверенные документы, в частности свидетельство о браке и копию удостоверения о послевузовском образовании.

11 марта врач направила все затребованные документы в адрес ведомства. В письме Ирина попросила специалистов Росздравнадзора принять решение как можно скорее, так как срок действия предыдущего сертификата истекал, что грозило увольнением с работы.

В середине марта Ирина получила от работодателя — Детской городской поликлиники №120 города Москвы — подписанное главным врачом официальное письмо, в котором её попросили дать объяснение, почему она до сих пор не предоставила сертификат специалиста. В документе руководство поликлиники напоминало, что Ирина была направлена на обучение на кафедру педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского с курсом поликлинической педиатрии по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по специальности «педиатрия» с 9 января по 5 февраля 2019 года.

Тогда же врач обратилась за помощью в проект RT #НеОдинНаОдин. RT направил запрос в Росздравнадзор с просьбой прояснить ситуацию, однако в течение двух недель формального ответа получить не удалось.

«Два месяца я сидела дома без зарплаты, пока мне не надоело, и 22 апреля я сама поехала в Росздравнадзор, где мне сообщили, что ещё 28 марта мне было выдано направление в Сеченовский университет для сдачи нострификационного экзамена, но никаких официальных писем об этом я не получала и никто не поставил меня в известность», — рассказывает Ирина.

Женщина взяла направление и позвонила в университет, чтобы уточнить дату экзамена. Выяснилось, что документы у неё примут только после праздников, а дата сдачи экзамена — 29 мая. При этом 12 мая Ирину должны были официально уволить с работы из-за отсутствия сертификата.

О своих обстоятельствах Ковзун уведомила руководство поликлиники и начала готовиться к экзамену. Но накануне майских праздников Ирине позвонили из отдела кадров и попросили подъехать в сертификационный отдел, забрать сертификат на право трудовой деятельности — тот самый, выдавать который раньше отказывались. Выяснилось, что он был выдан ещё 8 апреля, но Ирину об этом никто не уведомил, и она продолжала сидеть без работы.

«В итоге 25 апреля я вышла на работу, но меня всё равно направляют на сдачу экзамена, — жалуется Ирина. — При этом экзамен я сдаю, чтобы получить сертификат, а сертификат у меня уже на руках. Если я должна сдавать экзамен, я пойду его и сдам. Но объясните мне, почему сертификат выдали задним числом? Почему, если проводили проверку два месяца, не сообщили о ней официально? Получается, что разрешение мне выдали еще 8 апреля, а я сидела дома просто так».

© Фото из личного архива Ирины Ковзун

«Возможно, это ошибка»

Как рассказали RT в Государственном медицинском и фармацевтическом университете им. Николая Тестемицану Республики Молдова, Ирина Васильевна Чёрная (девичья фамилия) поступила на 1 курс дневного отделения педиатрического факультета в августе 1986 года.

«Решением государственной экзаменационной комиссии от 26 июня 1992 года выпускнице Чёрной Ирине Васильевне была присвоена квалификация врача-педиатра и был выдан диплом», — сказали в университете.

Кроме того, в пресс-службе вуза отметили, что 3 марта 2003 года между Молдавией и Россией было подписано соглашение о взаимном признании документов об образовании.

Адвокат коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олег Ушков подтвердил RT, что между Россией и Молдавией действует Соглашение о взаимном признании документов об образовании от 03 марта 2003 года, однако в нём говорится только об академическом признании, которое позволяет обладателям таких дипломов продолжить образование в России. Допуск к профессиональной деятельности таких лиц, по словам Ушкова, осуществляется согласно Постановлению правительства РФ от 07.02.1995 №119.

При этом, как следует из соглашения, признание документов об образовании не освобождает обладателя документа от обязанности выполнять другие общие требования, которые предъявляются для осуществления профессиональной деятельности.

«То есть данное лицо освобождается от прохождения процедуры нострификации диплома, но не освобождается от обязанности сдавать экзамен для получения сертификата на занятие медицинской деятельностью. Учитывая, что Ирине уже выдали сертификат, позволяющий осуществлять медицинскую деятельность, сроком на пять лет, непонятно, по какой причине её отправляют на повторную сдачу экзамена. Возможно, это ошибка», — пояснил адвокат.

Он также отметил, что действующий административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата не предусматривает направление заявителю каких-либо официальных писем. При этом общий срок предоставления данной услуги не должен превышать 41 рабочий день, а конкретно на выдачу сертификата специалиста отводится 10 рабочих дней.

«Если есть закон, значит, нужно ему следовать, — заявила RT Ирина. — Нострификация сдаётся один раз в жизни, если она нужна. Если бы она нужна была, я должна была её сдать ещё в 1995 году, когда получала гражданство и устраивалась на работу».