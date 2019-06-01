Развод караулов при участии Президентского полка и учеников Кремлёвской школы верховой езды

В субботу, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей вместе с военнослужащими Президентского полка на Соборной площади Кремля в разводе пеших и конных караулов принимают участие воспитанники Кремлёвской школы верховой езды. 12 школьников в возрасте 8—12 лет на пони показывают мастерство выездки. Они выступают в исторической парадной форме образца 1812 года. RT ведёт прямую трансляцию.